2019-01-18T19:08:00+03:00
Экономика

ВТБ Факторинг седьмой раз подряд подтверждает лидерство по итогам года

По итогам 2018 года портфель ВТБ Факторинг достиг 215 млрд рублей, увеличившись на 60%. Финансирование получили более тысячи клиентов на сумму свыше 600 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с показателем за 2017 год
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Наибольшую долю в портфеле занимает безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией. Треть сделок в прошлом году была реализована в рамках новых программ финансирования кредиторской задолженности.

Рыночная доля ВТБ Факторинг, по данным Ассоциации факторинговых компаний, за год увеличилась до 35%. По абсолютному показателю прироста портфеля компания заняла первое место на рынке. Общий объем портфеля ВТБ Факторинг превышает суммарный показательтрех следующих крупнейших участников.

Генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатовпрокомментировал: «В прошлом году мы продолжили развивать как классические факторинговыепродукты, так и новые решения для кредиторской задолженности, активно наращиваяобъемы финансирования через цифровые каналы. В партнерстве с группой ВТБ это позволило не только существенно нарастить показатели бизнеса и седьмой год подряд сохранить абсолютное лидерство на факторинговом рынке страны, но и заложить фундамент для формированиянового направления коммерческого финансирования.В этом году ВТБ Факторинг продолжит предоставлять клиентамэффективныеинструментыфинансирования, втомчиследлясегментамалого и среднего бизнеса».

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