ВТБ Факторинг седьмой раз подряд подтверждает лидерство по итогам года

Наибольшую долю в портфеле занимает безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией. Треть сделок в прошлом году была реализована в рамках новых программ финансирования кредиторской задолженности.

Рыночная доля ВТБ Факторинг, по данным Ассоциации факторинговых компаний, за год увеличилась до 35%. По абсолютному показателю прироста портфеля компания заняла первое место на рынке. Общий объем портфеля ВТБ Факторинг превышает суммарный показательтрех следующих крупнейших участников.

Генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатовпрокомментировал: «В прошлом году мы продолжили развивать как классические факторинговыепродукты, так и новые решения для кредиторской задолженности, активно наращиваяобъемы финансирования через цифровые каналы. В партнерстве с группой ВТБ это позволило не только существенно нарастить показатели бизнеса и седьмой год подряд сохранить абсолютное лидерство на факторинговом рынке страны, но и заложить фундамент для формированиянового направления коммерческого финансирования.В этом году ВТБ Факторинг продолжит предоставлять клиентамэффективныеинструментыфинансирования, втомчиследлясегментамалого и среднего бизнеса».