2019-01-18T19:11:15+03:00
Экономика

Алексей Елагин назначен президентом - председателем правления Саровбизнесбанка

С 16 января президентом - председателем правления Саровбизнесбанка назначен Алексей Елагин. Соответствующее решение было принято советом директоров кредитной организации
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Занимавшая ранее эту должность Ирина Алушкина продолжит работу в составе совета директоров.

Алексей Елагин родился в 1971 г. в Красногорске. Окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». Карьеру в банковской сфере начал в 1999 г. в банке Хоум Кредит. С 2010 по 2013 гг. работал в ТрансКредитБанке на позиции директора по розничным рискам - вице-президента, члена правления. С 2013 по 2014 гг. занимал позицию исполнительного директора кредитной дирекции - старшего вице-президента, члена правления банка Русский Стандарт. С 2014 по 2016 гг. являлся заместителем председателя правления Абсолют Банка. С 2018 г. работает в Группе ВТБ.

В должности президента - председателя правления Саровбизнесбанка Алексей Елагин будет курировать работу всех подразделений и отвечать за операционное управление кредитной организацией и ее финансовый результат. Развитие продолжится с учетом укрепления позиций объединенного банка на региональном рынке.

Ранее ВТБ закрыл сделку по приобретению 81% акций Саровбизнесбанка. Банк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе оставшейся доли акций. Завершение интеграции планируется в 2020 г., когда Саровбизнесбанк перейдет под бренд ВТБ. Команда Саровбизнесбанка, обладающая большим опытом работы в Нижегородской области, будет сохранена и усилена менеджерами ВТБ.

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