2019-01-18T16:57:36+03:00
Общество

В Воронежской области повысят эффективность работы с обращениями граждан

17 января в региональном правительстве на эту тему прошел обучающий семинар
Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронежской области любой житель может обратиться в общественную приемную губернатора с просьбой как личного характера (это может быть поиск средств на лечение, восстановление жилья и проч.), так и общественного (строительство водопровода, Дома культуры, дороги). Приемные располагаются во всех районных центрах. Зачастую, на решение проблемы (в зависимости от ее сложности) направляются все ресурсы, при этом большинство вопросов решаются на местном уровне. Сложнее ситуация обстоит с вопросами, для решения которых требуются большие ресурсы и длительное время. Что делать в этой ситуации, обсудили на семинаре-совещании. Его провел первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области Александр Попов, а участниками стали 120 человек - все те, кто вовлечен в работу с обращениями граждан. Это должностные лица из числа исполнительных органов госвласти Воронежской области и органов местного самоуправления.

Так, руководитель управления по работе с обращениями граждан правительства области Борис Прокопенко озвучил ряд задач, поставленных губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Он заявил о том, что необходимо повышать количество положительно рассмотренных обращений. Прокурор управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области Екатерина Незнамова, в свою очередь, рассказала о практике надзорной деятельности за исполнением законодательства об обращениях граждан.

Кроме того, на семинаре обсудили практическую работу с обращениями, а также подвели итоги участия Воронежской области в Общероссийском дне приема граждан, который состоялся 12 декабря прошлого года.

В завершение участникам семинара напомнили о необходимости повышения результативности рассмотрений обращений граждан с помощью новых методик и форм, которые в числе прочего связаны с использованием интернета.

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