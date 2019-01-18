2019-01-18T15:17:38+03:00
Экономика

ВТБ увеличил рефинансирование кредитов в 1,5 раза

За 11 месяцев 2018 г. более 500 тысяч человек перевели свои кредиты в ВТБ в рамках программы рефинансирования займов сторонних банков. Общая сумма выдачи за этот период превысила 240 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. эти показатели
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Доля займов в рамках рефинансирования в общем портфеле кредитов наличными на 1 декабря 2018 г. составила около 30%. Регионами-лидерами являются Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, республика Татарстан и Иркутская область.

В настоящий момент программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 10,9% годовых. Она позволяет объединить любые кредиты других банков в один - как залоговые, так и беззалоговые, погашать долг одним комфортным платежом, снизить ежемесячный платеж и получить дополнительные денежные средства — до 5 млн рублей без поручительства третьих лиц.

По статистике, средний возраст клиентов, обращающихся за рефинансированием, составляет около 35 лет. Это заемщик с высшим образованием, состоящий в браке. Его доход – от 40 до 100 тысяч рублей в Москве, и от 30 до 70 тысяч – в других регионах.

Дмитрий Поляков, начальник управления кредитных продуктов, вице-президент ВТБ, отметил: «Мы отмечаем, что интерес клиентов к программе рефинансирования сохраняется. Основным фактором является низкая ставка, которая позволяет клиенту сэкономить на платеже или обслуживании кредита. Это делает особо популярным рефинансирование для снятия обременения с недвижимости у ипотечных заемщиков, а также залога с автомобиля для экономии на полисе КАСКО».

Рефинансирование предлагается для заемщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов: Справимся, если будем работать вместе с соседями
Самый молодой региональный руководитель в России, глава западного эксклава рассказал о привлекательном балтийском офшоре и планах удвоить торговлю с Беларусью
Новости 24
В Воронеже демонтирую старые автобусные, троллейбусные и трамвайные таблички
Лискинский судья ушел в отставку после скандала с ДТП
В спектакле Романа Виктюка Саломею для воронежцев сыграет мужчина
Воронежский общественник рассказал, почему в 2018 году сорвалось обновление общественного транспорта
В Сети появилось фото горящего в центре Воронежа дома
В Воронеже на 125 тыс рублей оштрафовали транспортную компанию, которая не беспокоилась о безопасности пассажиров
В Воронежской области будут судить хирурга за смерть пациента
В Воронеже на улице Артамонова построят новую поликлинику
В Воронеже упавший столб закрыл дорогу
Воронежец купил последние лотерейные билеты и выиграл около миллиона рублей
Житель Воронежа неоднократно пытался расплатиться в магазинах фальшивкой, пока не попался
Вывоз мусора для воронежцев будет стоить чуть больше 100 рублей с человека
На Московском проспекте Воронежа могут ввести реверсивное движение