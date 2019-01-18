Вывоз мусора для воронежцев будет стоить чуть больше 100 рублей с человека

Руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова рассказала о том, что готовит жителям новая реформа по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

- Если раньше мы оплачивали эту слугу в составе жилищных услуг и она рассчитывалась по квадратным метрам - зависела от площади квартиры (при этом в частных домах действовала другая норма - по количеству проживающих), то с 1 января этого года платить за вывоз твердых коммунальных отходов должен каждый проживающий. И если раньше каждый дом платил за вывоз мусора по своей цене, то теперь плата будет для всех единой - чуть больше 100 рублей с человека. Данные по числу проживающих региональному оператору должны будут предоставить управляющие компании путем поквартирного обхода. Платежки с новыми суммами за январь придут в феврале, - отметила Галина Смирнова.

При этом полная плата за вывоз ТКО составляет 165 рублей с человека. Выпадающие 65 рублей возьмет на себя региональный оператор. Ему, в свою очередь, эти расходы компенсирует бюджет Воронежской области, после принятия соответствующего закона воронежской Облдумой. На эти цели правительство региона на год заложило 350 млн. рублей. Как пояснила Галина Смирнова, мера эта временная - на тот период, пока соответствующий закон не будет принят для всей страны:

- Губернатор не раз говорил о том, что он не допустит существенного роста платы за все коммунальные услуги, включая мусор. Поэтому НДС в размере 20% население оплачивать не будет. При этом если бы мы высчитывали плату за вывоз ТКО по квадратным метрам, она была бы гораздо больше, чем при расчете на человека.

Также она рассказала, что воронежцы могут сами снизить плату за вывоз мусора. Для этого нужны отдельные контейнеры (сетки) для сбора пластика, стекла, бумаги. Данные материалы должен будет забрать региональный оператор и отправить их на вторичную переработку:

- Если управляющая компания заключит договор с региональным оператором о раздельном сборе, обслуживаемый ею дом перейдет на оплату вывоза ТКО по факту - то есть за пластик и все, что пойдет на вторичную переработку, жители платить не будут.

Здесь также стоит отметить, что новые правила и тарифы коснутся только воронежского кластера (в него вошли Рамонь, Новая Усмань, Хохол, Репьевка, Семилуки, Воронеж, Нововронеж, Каширское вместе с селами):

- Этот кластер оказался самым подготовленным к реформе - на его территории два полигона, мусоросортировочный завод, что позволяет захоранивать отходы по всем правилам, а не на свалках. При этом воронежский кластер дает половину всех отходов по области, - пояснила главный коммунальщик региона.

Во всех остальных районах система еще не заработала, и жители будут платить за вывоз мусора по прежним тарифам.

Также руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Галина Смирнова рассказала, что на плохой вывоз мусора можно пожаловаться как в сам департамент ЖКХ, так и региональному оператору:

- Чтобы сделать систему вывоза мусора более понятной и разъяснить каждому гражданину, созданы "горячие" линии. Одна в департаменте ЖКХ - номер телефона 212-61-29, и вторая создана в самих "Экотехнологиях" (региональный оператор). Туда люди могут обращаться по поводу плохого вывоза мусора или с жалобами на платежи. Телефон регионального оператора - 202-88-90, плюс у него работают экономическая и юридическая службы, которые помогут разъяснить размер платы по телефонам 260-55-38 или 206-55-93.

Фото предоставлено Областным Домом журналистов