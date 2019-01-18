В Воронеже в 2019 году пройдут два марафона
Стартовала регистрация на весенний и зимний забеги «Воронежского марафона».
20 апреля пройдет полумарафон 21,1 км. По его итогам будут присваиваться спортивные звания, разряды. Кроме того, состоится забег на 5 км. Дети смогут пробежать 500 и 1000 метров. 24 августа пройдет уже полноценный марафон, а также забеги на 10 и 3 километра.
Все желающим пробежать дистанцию 20 апреля и 24 августа нужно зарегистрироваться на сайте: https://vrnrun.ru/ Каждый участник получит чип и уникальную коллекционную медаль финишера, На дистанциях предусмотрены пункты воды, еды и изотоников. Для болельщиков предусмотрены зона отдыха, фуд-корт, конкурсы и зоны развлечений.
Расписание марафонов
20 апреля
07:30 Открытие стартового городка
09:15 Официальное открытие Мероприятия
09:35 Разминка для дистанций 0,5 км и 1 км
09:50 Старт забега 0,5 км
10:00 Старт забега 1 км
10:25 Награждение победителей на детской дистанции
10:50 Разминка для дистанций 5 км, 21,1 км
11:10 Старт забегов 5 км, 21,1 км
14:20 Начало награждения победителей и призеров
14:30 Закрытие дистанции
15:00 Закрытие стартового городка
24 августа
07:30 Открытие стартового городка
09:00 Официальное открытие Мероприятия
09:15 Разминка
09:30 Старт забега 42,2 км
11:00 Разминка
11:30 Старт забегов 3 км, 10 км
13:00 Начало награждения победителей и призеров 3 км, 10 км
15:50 Начало награждения победителей и призеров 42,2 км
15:30 Закрытие дистанции
16:30 Закрытие стартового городка.