В Воронеже в 2019 году пройдут два марафона

Стартовала регистрация на весенний и зимний забеги «Воронежского марафона».

20 апреля пройдет полумарафон 21,1 км. По его итогам будут присваиваться спортивные звания, разряды. Кроме того, состоится забег на 5 км. Дети смогут пробежать 500 и 1000 метров. 24 августа пройдет уже полноценный марафон, а также забеги на 10 и 3 километра.

Все желающим пробежать дистанцию 20 апреля и 24 августа нужно зарегистрироваться на сайте: https://vrnrun.ru/ Каждый участник получит чип и уникальную коллекционную медаль финишера, На дистанциях предусмотрены пункты воды, еды и изотоников. Для болельщиков предусмотрены зона отдыха, фуд-корт, конкурсы и зоны развлечений.

Расписание марафонов

20 апреля

07:30 Открытие стартового городка

09:15 Официальное открытие Мероприятия

09:35 Разминка для дистанций 0,5 км и 1 км

09:50 Старт забега 0,5 км

10:00 Старт забега 1 км

10:25 Награждение победителей на детской дистанции

10:50 Разминка для дистанций 5 км, 21,1 км

11:10 Старт забегов 5 км, 21,1 км

14:20 Начало награждения победителей и призеров

14:30 Закрытие дистанции

15:00 Закрытие стартового городка

24 августа

07:30 Открытие стартового городка

09:00 Официальное открытие Мероприятия

09:15 Разминка

09:30 Старт забега 42,2 км

11:00 Разминка

11:30 Старт забегов 3 км, 10 км

13:00 Начало награждения победителей и призеров 3 км, 10 км

15:50 Начало награждения победителей и призеров 42,2 км

15:30 Закрытие дистанции

16:30 Закрытие стартового городка.