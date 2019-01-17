2019-01-17T11:19:59+03:00
Экономика

ВТБ запускает эквайринговое обслуживание в Большом театре

ВТБ заключил договор на обслуживание всех касс Большого театра и продаж билетов через сайт организации
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Клиентам доступны в том числе бесконтактные способы оплаты, включая системы ApplePay, SamsungPay и GooglePay. К оплате принимаются карты как международных платежных систем, так и карты «Мир».

«Банк ВТБ с гордостью выступает единственным партнером Большого Театра по обслуживанию эквайринга как физических касс, так и продаж через интернет-сайт. Большой театр – это национальный бренд России в масштабах мирового искусства. Мы разделяем его особое внимание к своим зрителям и предоставим максимально стабильный и надежный сервис. Эквайринг такого учреждения — это знаковый проект для ВТБ. Мы планомерно укрепляем свои позиции в обслуживании предприятий сферы культуры», — отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

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