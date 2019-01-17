Во время весенней сессии Совет Федерации будет обеспечивать реализацию нацпроектов на законодательном уровне

В этот день в городе Шахты Ростовской области был объявлен траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме. И в начале пленарного заседания сенаторы почтили минутой молчания память жертв страшных трагедий, произошедших в городах Магнитогорск и Шахты. «Безвременно оборвались жизни людей, многие получили тяжелые травмы, — подчеркнула спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. — Особенно горько осознавать, что жертвами стали и дети, чья жизнь только начиналась».

Сергей Лукин напомнил, комментируя итоги заседания, что ещё в 2016 году, вследствие трагических событий, связанных с взрывами бытового газа в ряде субъектов РФ, по поручению председателя палаты регионов, в сенате была создана рабочая группа по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению. В состав этой группы вошли сенаторы, депутаты Госдумы, представители органов федеральной и региональной исполнительной власти, крупных хозяйствующих субъектов в сфере услуг по газоснабжению, эксперты. «Перед этой группой была поставлена задача – выявить проблемы законодательного регулирования и правоприменительной практики в сфере предоставления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых зданиях и выработать предложения законодательного и организационно-технического характера», – пояснил член комитета по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению Сергей Лукин. На площадке Совфеда неоднократно проводились заседания с целью обсуждения необходимых мер профилактики утечек и взрывов бытового газа. Поскольку уже тогда эти случаи сопровождались локальными возгораниями в помещениях, приводили к разрушению квартир, обрушению целых этажей, подъездов жилых зданий. И самым тяжёлым последствием взрывов бытового газа становилась гибель людей.

Возглавлявший подгруппу по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности устройства и эксплуатации ВДГО и ВКГО Сергей Лукин отметил, что решение с рекомендациями, сформированными за период работы парламентариев, было утверждено и направлено в Правительство России. Среди наиболее острых проблем сферы услуг по газоснабжению сенаторы выделили тогда, в частности, отсутствие чёткого разграничения контрольных полномочий по содержанию газового оборудования, а также – определения зоны ответственности за качество услуг и безопасность пользователей. Кроме того члены рабочей группы пришли к выводу о необходимости пересмотра структуры отношений в сфере предоставления газовых услуг. И определённые шаги в этом направлении были сделаны, но окончательно проблему решить не удалось.

Поэтому в ходе пленарного заседания 16 января Валентина Матвиенко заявила, что очень важно провести тщательный анализ ситуации с бытовым газом в жилых домах после ЧП в Ростовской области и Магнитогорске. Спикер верхней палаты поручила комитету по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера подготовить документ, призванный усовершенствовать законодательное регулирование в сфере обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

В рамках первого пленарного заседания весенней сессии Валентина Матвиенко обозначила также планы работы Совета Федерации на этот период. Деятельность парламентариев будет направлена на законодательное обеспечение успешной реализации национальных проектов. Сергей Лукин отметил, что перед каждым представителем верхней палаты поставлена задача чётко контролировать своевременность поступления в региональный бюджет ресурсов, необходимых для достижения целей национальных проектов, и эффективность использования этих финансовых средств.

В числе безусловных приоритетов деятельности законодательного собрания спикер назвала цифровизацию. Валентина Матвиенко напомнила, что менее полугода осталось до завершения перехода всех регионов на цифровое телевещание. Россияне получат возможность смотреть 20 ТВ-каналов. И ключевым вопросом станет поддержка регионального телевидения. Сергей Лукин пояснил, что в верхней палате не раз высказывались опасения, связанные с тем, что местные телеканалы могут прекратить существование, поскольку они не войдут в первый и второй мультиплекс (пакет каналов, доступ к которым предоставят всем гражданам).

На пленарном заседании сенаторы одобрили проект постановления Совфеда «О вопросах перехода на цифровое телевизионное вещание в РФ». Всем регионам, желающим сохранить у себя аналоговое телевидение, будут предоставлены соответствующие частоты, а телеканалам продлят лицензии на вещание. Парламентарии убеждены, что ТВ-каналы российских регионов смогут войти в третий мультиплекс, создание которого должно финансироваться за счёт средств федеральной казны.

Александра Самарина