Главный тренер воронежского «Факела» Игорь Пывин: «Лебеденко никуда уходить не собирается»

На встрече в студии радио «КП-Воронеж» тренер «Факела» Игорь Пывин рассказал, что его формальный статус скоро может измениться:

- Мы с Александром Щеголевым сдали вступительные экзамены на категорию PRO, позволяющую официально работать главным тренером в ФНЛ и в Премьер-лиге. Предстоит посетить несколько сессий и хорошо поработать на них. Затем также нужно сдать экзамены. Но уже сейчас имею права посещать пресс-конференции в качестве главного, что, скорее всего, и буду делать с весны. Впрочем, меня эта терминология не очень интересует. Мы плодотворно работаем в тандеме с Сергеем Волгиным, надеюсь, что наше сотрудничество продолжится в том же ключе.

«ИЗ НОВИЧКОВ ОСТАВИМ ОДНОГО-ДВУХ ИГРОКОВ»

Покончив со статусным вопросом, Игорь Вячеславович поделился мнением о первом сборе, который, по сути, уже завершился:

- Просмотрели потенциальных новичков, в частности, именно для этого провели матч с лидером – ФК «Тамбов». По его итогам могу сказать, что можем заключить контракты с одним или двумя из них. Скорее всего, эти футболисты поедут с нами на второй сбор, который состоится в Турции. Фамилии их пока разглашать не хочу. Работаем над усилением ряда позиций. В идеале нам нужно укрепиться двумя нападающими, одним атакующим фланговым и двумя центральными полузащитниками, а также левым защитником. Есть люди, имеющие контракты в ФНЛ, которые сейчас рассматривают наши предложения.

Что касается матча с «Тамбовом», играли мы не оптимальным составом. Садов и Кагермазов у нас давно лечатся, у Ломакина, Мануковского и Кузьмина микротравмы, у Дутова и Бирюкова – простуда. В целом был достойный первый тайм, в ходе которого хозяева поля владели преимуществом, но и у нас порой получались неплохие комбинации. А вот вторую половину встречи провалили. Однако надо учитывать, что после перерыва играли, в основном, новички, и лишь четыре футболиста нынешнего состава.

- Есть ли досада, что «Тамбов» - лидер ФНЛ, а «Факел» - пока только 14-й? Что нужно сделать, чтобы догнать соседей?

- Конечно, необходима заинтересованность руководства клуба и области. В «Тамбове» открылась академия, построили хороший манеж. У нас тоже есть позитивные изменения. К примеру, улучшилось финансирование команды. Долгов по зарплате нет, а это улучшает имидж клуба. Есть задержки по премиальным выплатам, но не критичные, вполне можно потерпеть.

Важно еще проводить организационную работу, направленную на то, чтобы перспективная молодежь не проходила мимо «Факела». В идеале все футбольные спортшколы города и области должны быть заинтересованы не везти «зеленых» еще талантов в столицу, а дать им «нарастить мускулы» в системе нашего клуба. В этом плане, к сожалению, пока сделать удается мало. Надо исправлять нынешнюю ситуацию, когда в основе «Факела» нет воронежских воспитанников.

«НА СТАДИОНАХ ЧЕМПИОНАТА МИРА «ФАКЕЛ» ИГРАЕТ УДАЧНО»

- Сейчас ходит много слухов вокруг возможного ухода капитана и стержневого игрока команды Игоря Лебеденко? Какова ситуация на самом деле?

- Встречались с Игорем после короткого отпуска, ни о каких планах ухода он не говорил. Контракт у Лебеденко действует до конца сезона. К его функциональной готовности после отпуска нет вопросов. Кстати, в хорошей форме находятся и другие игроки прошлогоднего состава.

- Сформировался ли уже, на ваш взгляд, костяк команды? Можете назвать людей, на которых сейчас игра «Факела» держится?

- 24 игры – достаточный отрезок для формирования команды. Надежный хребет, мне кажется, уже сформирован. Ключевые футболисты сейчас – Кортнев, Осипенко, Божин, Молодцов, Мануковский, Афанасьев и, конечно, Лебеденко.

- Ходят разговоры о том, что Центральный стадион профсоюзов могут передать в собственность «Факела»?

- Больше вопрос к руководству – если примут такое решение, в их компетенции что-то строить или реконструировать. Приятно, конечно, на своем, а не на арендованном стадионе играть. Что касается количества тренировок, если каждый день проводить занятия на главной поляне Воронежа, состояние поля, и так не оптимальное, может еще ухудшиться. Надо его беречь. Так что в процессе подготовки к играм, даже если стадион перейдет к «Факелу», изменения вряд ли возможны.

- Будете ли и дальше тренироваться на обновленной к чемпионату мира «Чайке»?

- Нам предоставили возможность проводить там тренировки. Надо учитывать, что там не только мы занимаемся, но и молодые и совсем юные футболисты из спортшкол – нужно график заранее согласовывать. Осенью провели там практически открытую тренировку, ребятишки за нами наблюдали, чему-то, возможно, учились. Нормальный процесс.

Игорь Пывин: "В первую очередь нам надо работать над улучшением игры в обороне".Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Какие выездные игры больше всего запомнились по эмоциям – положительным или отрицательным?

- Конечно, в первую очередь, игры на стадионах, построенных к чемпионату мира. В Волгограде еще и зрителей было очень много, в Калининграде немного поменьше, но все равно очень приятно в таких условиях выступать. Надо отметить, что «Факел» в обеих этих играх победил. Так что можно сказать, что стадионы чемпионата мира пока приносят нам удачу. Совсем другой эмоциональный подъем у футболистов, выходящих на такие классные поля!

«В КОНЦЕ 2018 ГОДА СТАЛ ДЕДОМ»

- Поставлена ли перед командой задача не просто остаться в ФНЛ, а, скажем, быть в десятке?

- Да, тренеры решили, что именно такая цель должна стоять перед командой. И руководители клуба нас поддержали. Впрочем, все зависит от качества игры. Если при ее хорошем уровне займем, скажем, 11 место, мне кажется, никто сильно не расстроится.

- Каковы ближайшие планы команды?

- 19 января из Москвы вылетаем в турецкий город Белек на второй сбор. Там 23 января проведем спарринг с командой «Веннсюссель» из города Йерринг элитного дивизиона Дании. Клуб достаточно высокого уровня. Впрочем, просматривать его игры не планирую, непонятно, какой состав датчане выпустят, основной или экспериментальный. 24 января запланирована игра с одним из лидеров чемпионата Азербайджана «Габалой», 27-го – с клубом «СКА-Хабаровск», 28-го – с молодежкой «Енисея», 1 февраля – с болгарской «Витошей», пока идущей на 11 месте в своем элитном дивизионе. Затем запланирован сбор в Кипре, где «Факел» сыграет в Кубке ФНЛ.

- Можете вспомнить самое радостное событие в вашей жизни, не связанное с футболом?

- 11 декабря сын сделал меня дедом – внучка родилась, назвали Софией. Пока был отпуск, помогал нянчиться.

- Насколько сильно изменился ваш распорядок дня с тех пор, как вы стали главным тренером?

- Даже дома просматриваю игры, изучаю футболистов, которые теоретически могут команду усилить. На семью немного времени остается. Но у меня вся жизнь связана с футболом, и близкие люди это понимают.

- Каким командам симпатизируете в европейском футболе? И кто круче – Месси или Криштиану Роналду?

- Нравится, как играют «Ювентус», «Барселона», «Манчестер Сити». Среди двух выдающихся мастеров футбола одного не могу выбрать. Оба лучшие – и Месси, и Криштиану Роналду.

- Какую игру в идеале планируете поставить команде – атакующую или прагматичную?

- Считаю, что без упора на атаку много побед не добьешься. Кстати, с результативностью у нас неплохо – с 28 мячами мы в первой десятке. Оборону надо наладить, причем в ней должна участвовать вся команда, а не только четыре защитника и вратарь.