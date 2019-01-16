2019-01-16T14:29:07+03:00
Экономика

Банк ВТБ вновь получил награду VisaGlobalServiceQuality

Банк ВТБ стал победителем в номинации «Самый высокий уровень одобрения по международным операциям» международной программы GlobalServiceQualityAwards, учрежденной платежной системой Visa
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Международные эксперты отметили рекордный уровень одобрения банком операций по картам Visa. ВТБ как эмитент дебетовых карт достиг результата 96,06% в части одобрения международных операций. Для ВТБ это уже не первая награда от Visa Global Service Quality.

По мнению жюри, параметры, которые банк устанавливает для подтверждения проводимых клиентами операций, достаточно лояльны, что позволяет одобрять максимальное количество транзакций при достаточном контроле уровня риска.

Валерий Чулков, член правления ВТБ, отметил: «Наш банк придерживается принципов долгосрочных взаимоотношений с клиентами и партнерами. Мы стремимся к тому, чтобы нашей банковской картой можно было беспрепятственно пользоваться в любом месте и в любое время. Добиться высокого уровня одобрения операций ВТБ позволяет использование передового инструментария по противодействию мошенническим угрозам».

В настоящее время в ВТБ действует нейросетевая онлайн-система мониторинга операций по платежным картам. Она является принципиально новым инструментом предотвращения мошеннической активностью. Помимо возможности принимать решение по операции за доли секунды, система обладает самообучающимся модулем, способным производить необходимые вычисления по оценке риска в сотни раз быстрее рядового специалиста.

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