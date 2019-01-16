Как воронежцам спастись от взрывов газа?

Взрыв газа в Магнитогорске раздался примерно в шесть часов утра 31 декабря в доме № 164 по улице Карла Маркса. Такие улицы, названные именем немецкого философа, есть практически в каждом городе нашей страны. Есть своя улица Карла Маркса в Воронеже, и на ней стоят практически такие же многоэтажки. Все это невольно заставляет проецировать ужасную трагедию, случившуюся в Челябинской области, на близкие для каждого из нас места.

После того как кошмар под названием «взрыв бытового газа» повторился 14 января уже в небольшом городе Шахты Ростовской области, наверное, многие задумались: «А как обезопасить себя?»

Сегодня в Воронежской области 8860 газифицированных многоквартирных домов, из них непосредственно в Воронеже - 4378. Частных же домов, в которые проведен газ, - более 418 тысяч, из них в Воронеже - 58 393.

Взрывов бытового газа в нашем регионе, к счастью, за последнее время не было, однако с 2012 по 2018 год зарегистрировано 165 происшествий, связанных с отравлением угарным газом. Из-за нарушений правил безопасного использования газа 487 человек пострадали, из них 67 - погибли. Так давайте разберемся: кто должен следить за газовым оборудованием и кому звонить в случае необходимости?

Кто следит за общим газопроводом?

Для начала развеем миф, что газ может быть не во всех многоэтажках. Действительно, ранее нормативная документация запрещала проектировать дома выше 11 этажа с газовыми плитами. Но сегодня это не так.

Как нам рассказали в пресс-службе ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», приказом Минрегиона с 20 мая 2011 года было отменено ограничение по этажности. Следовательно, сейчас исполнение этого требования не обязательно. Получается, в любой новостройке Воронежа, даже в 17-этажной, сегодня может стоять газовая плита.

Общедомовые газовые трубы - те, что обычно покрашены в яркий желтый цвет, - являются общим имуществом всех собственников. Но когда есть что-то общее, всегда возникает вопрос: «Кто же долен за ним следить?»

У вашей управляющей организации, товарищества или кооператива должен быть заключен договоров о техническом обслуживании с какой-либо специализированной организацией. Они-то и обязаны все вовремя осматривать, проверять и в случае необходимости чинить. Стандартная проверка - не реже одного раза в год.

Также, говоря официальным языком, «техническое диагностирование» необходимо, если срок эксплуатации газопровода, установленный изготовителем или проектной документацией, истек.

УК должны иметь договор со спецорганизациямиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

А что же в квартире?

Хотя бы раз в год нужно проверять газовое оборудование и внутри вашего жилища. Это не просто совет - это постановление правительства России № 410 от 14 мая 2013 года. Хозяину квартиры или дома нужно заключить соответствующий договор с одной из специализированных организаций. Все компании, которые могут проводить такую проверку, можно найти в реестре Госжилнадзора. Выбрать с кем заключать такой контракт вы можете сами – наверняка к вам не раз приходили «газовики» с подобными документами.

- Для проверки газового оборудования воронежцы могут обращаться в любую специализированную организацию. В случае возникновения запах газа нужно звонить по номеру 04, с мобильных - 104 или 112. Если необходимо вызвать слесаря для ремонта газового оборудования, можно обращаться по многоканальному телефону 203-04-04, - отметили в пресс-службе ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

Некоторые мастера на все руки наверняка думают: «А зачем какого-то специалиста приглашать, чтобы переставить ту же плиту? Я и сам все сделаю!»

Вот только делать этого нельзя! Самостоятельный ремонт, установка или замена газового оборудования запрещены законодательно. Более того, именно такая самонадеянность - наиболее частая причина происшествий, связанных с нарушениями правил использования газа в быту. Только в 2018 году в Воронежской области зарегистрировано 36 отравлений угарным газом: 65 человек пострадали, из них 12 - погибли.

А вот гибкие газовые трубы действительно безопасны, но только те, которые имеют сертификат соответствия. Но устанавливать их опять же должен профессионал!

КСТАТИ!

А вы установили газовый счетчик?

К 1 января их обязаны были установить в жилищах, где потребление газа менее двух кубических метров в час

31 декабря 2018 года истек срок для обязательной установки приборов учета газа. Тут же в Воронеже и области участились случаи, когда различные фирмы в очень настойчивой, а то и ультимативной форме стали предлагать свои «услуги».

Вообще частным фирмам не запрещено продавать приборы учета газа. Но это не значит, что вы должны подчиняться их уговорам и покупать те же счетчики втридорога. К тому же воронежцам зачастую навязывают и установку сигнализаторов загазованности, и различные проверки дымоходов, и замену газовых кранов.

Но и «прятаться» от настоящих газовщиков нельзя - можете получить иск в суд о «понуждении в обеспечении доступа», а то и вовсе штраф.

Не придется устанавливать счетчики и собственникам квартир, в которых максимальный объем потребления природного газа составляет менее двух кубических метров в час.

Важно также помнить, что для тех, кто использует газ не только для приготовления пищи, но и на обогрев воды (то есть в квартире есть газовые плита и колонка), установка счетчика по-прежнему является не обязательной.

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Забитая вентиляция может привести к отравлению газом

Пик подобных несчастных случаев приходится на конец осени - начало зимы

С приходом холодов некоторые люди начинают использовать для обогрева те же газовые плиты, что категорически запрещено. К тому же начинают проявлять себя засоры в дымовых и вентиляционных каналах, которые образовались за лето. Все это, к сожалению, тоже может привести к печальным последствиям.

- Даже правильно установленные вытяжка и газовое оборудование не гарантируют стопроцентной защиты от отравления. При включенном газе обязательно надо открывать окно или хотя бы форточку, чтобы обеспечить приток свежего воздуха, - комментируют в пресс-службе воронежского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО).

Даже в современных квартирах из-за попадания строительного мусора вентиляция может засориться. К тому же подвод кухонной вытяжки в общий вентиляционный канал может быть выполнен с нарушениями техники безопасности.

- У владельцев современных коттеджей, отапливаемых низкотемпературными котлами, проблемы с вентиляцией другого свойства. Причина разрушения вентиляционных каналов в таких домах - конденсат, который постепенно разъедает штукатурку, разрушает облицовку дымохода, «поедает» бетон, может даже разрушить нержавеющую сталь. Это влага, оседающая на стенках дымохода при охлаждении продуктов горения. При сжигании одного кубометра газа, образуется два литра кислотной жидкости. Коррозийные пятна, подтеки, отложения солей - следы воздействия азотной и серной кислот в составе конденсата. Со временем все это приводит к разрушению дымохода изнутри и затруднению вывода отработанных газов, - комментируют в региональном отделении ВДПО.

Проверять вентиляционные каналы и дымоходы нужно не реже одного раза в год. Кстати, жильцам многоквартирных домов не надо платить за эту услугу. Управляющие компании включают деньги на техобслуживание каналов в графу «Содержание общедомового имущества». УК заключает договор со специализированной организацией. А вот в частном доме ответственность за регулярные проверки вентиляции лежит уже на жильцах.

- Если вы не помните, чтобы за последний год ваш дымоход проверяли специалисты, это повод забеспокоиться и задать этот вопрос своей управляющей компании, - отмечают в ВДПО.