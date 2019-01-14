Образование, депозиты, техника: во что лучше вкладывать деньги воронежцам в 2019 году?

Почему копилки так часто делают в виде свинок? По одной из версий, давным-давно в Англии монеты прятали в глиняные горшки из особой рыжей глины «Рygg», что созвучно со словом «Pig», то есть свинья. Так со временем материал превратился в форму.

Но куда интереснее звучит предположение, что первыми деньги глиняным свиньям стали доверять китайцы, так как верили, что это животное символ богатства и процветания.

Значит ли это, что 2019 год Свиньи принесет всем нам богатство? Мы могли бы довериться какому-нибудь астрологическому прогнозу и все 12 месяцев ждать золотого дождя, однако решили взять все в свои руки. Что же нужно сделать в этом году, чтобы заполнить желаемую «копилку»? За советами мы обратились к консультанту по личным финансам Евгению Меркулову.

Консультант по личным финансам Евгений Меркулов

1) Необходимо иметь горизонт планирования. Задумайтесь: чего вы хотите добиться к концу года или в ближайшие несколько лет? Быть может, вы хотите купить автомобиль или же вам понадобятся деньги на образование детей. Если вы будете планомерно идти к поставленным целям в течение года, они обязательно сбудутся.

– Нельзя при виде нового автомобиля тут же бежать брать кредит и покупать его. Займ вы будете выплачивать в течение трех-пяти лет, а значит переплатите. Планируйте большие покупки. Откладывайте на них средства, и так вы уже будете экономить. Независимо от того, какая ситуация будет в экономике, у каждого из нас есть финансовые цели, которые рано или поздно нужно будет реализовывать. Подумайте уже сейчас, сколько денег вам потребует на отдых во время отпуска, сколько будет нужно потратить на свое образование или образование детей, – комментирует Евгений Меркулов.

2) Если вы не сделали этого раньше, то уж точно в 2019 году вам нужно задуматься и о своих долгосрочных целях. Готовы ли вы к пенсии? Да, теперь времени, чтобы подготовиться к заслуженному отдыху, стало больше. Но сможете ли вы сохранить тот образ жизни, к которому привыкли, когда вам придется отказаться от работы?

– Даже максимальная пенсия сегодня не может сравниться со средним уровнем дохода по региону. Нужно делать долгосрочные накопления. Вам нужна «подушка безопасности», –уверен Евгений Меркулов.

3) В начале января Центробанк раскрыл, что еще весной 2018 года перевел пятую часть международных резервов из долларов в евро и юани. Но значит ли это, что и всем нам нужно спешить сдавать валюту? Или же наоборот нужно ее накапливать?

– Дать универсальный совет, в какой валюте хранить сбережения, невозможно. Например, вы храните доллары, но и они подвержены инфляции. Любые деньги в их первозданном виде не являются средством накопления. Они уступают реальным активам – акциям или облигациям. Но я бы и не советовал всем выходить на фондовые рынки, если ваши финансовые цели рассчитаны на меньший срок, чем 10 лет. Тогда лучше воспользоваться какими-то более консервативные инструменты. Иначе вы рискуете остаться с убытками. На фондовом рынке нет гарантий доходности. Более того, пожилым людям я бы вообще не советовал инвестировать в акции, – отвечает консультант по личным финансам.

4) А что же нашумевшие паевые фонды, которые также стали активно появляться в 2018 году?

– Они растут или падают вслед за рынком. Опять же здесь нужен горизонт планирования не меньше десяти лет. Российские пифы обычно ориентируются на три года. Скорее всего, они не принесут большой прибыли или даже будут убыточны. Сейчас это не вариант, потому что, скорее всего, рынок будет падать в ближайший три-пять лет. Быть может, стоит присмотреться к зарубежным взаимным фондам, но опять же они принесут доходы только в долгосрочной перспективе, – считает Евгений Меркулов.

5) Выходит, если вы не готовы расставаться с деньгами на десять лет и больше, то нужно все-таки действовать по-старинке. Знаете, что будете в конце года серьезно тратиться? Значит лучше обратить внимание на те же вклады. Они не преумножат ваши сбережения, но помогут «бежать» за инфляцией. Но и здесь нужно быть осторожными: ведь вместо депозита вы можете стать владельцем полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

– Люди ищут альтернативу вкладам, и им в банках предлагают ИСЖ. Но максимум, что вам гарантировано в таком случае, это возврат ваших же средств. Доходность, как правило, не гарантирована по данному инструменту и не превышает в среднем 3% в рублях, – предупреждает консультант по личным финансам.

6) С января смартфоны и некоторые другие гаджеты в России выросли в цене. Производители объясняют это повышение увеличением НДС. В связи с этим появился вопрос: а не стоит ли вложиться в начале 2019 года в технику, пока она еще не сильно подорожала?

– Если вы планировали в этом году поменять тот же телефон, то, конечно, его нужно поменять. Но если вы ничего не планировали, а просто пытаетесь вложить деньги в технику или что-то еще… Сейчас другое время. Все гаджеты по своей сути ничего не стоят – это не ваши активы. Это, скорее, средство для чего-то, можно сказать, «расходный материал». Даже автомобиль, как только он пересекает ворота автосалона, сразу же теряет 20% стоимости. Дефицита нет: люди не стоят в очереди за какими-либо устройствами. Техника не поможет вам ни преумножить, ни сохранить вложенные деньги. Зачем вам потом перепродавать ненужные телефоны? – советует Евгений Меркулов.

7) Так на что же лучше всего сделать ставку в 2019 году? Как найти сказочное «то, не знаю что», которое поможет и не сильно рисковать сбережениями и добиться какого-то дополнительного заработка?

– Увеличивайте свои профессиональные компетенции. Вкладывайте больше в самого себя и свое образование – тогда вы сможете и больше зарабатывать, – отмечает Евгений Меркулов. – Профессионально развитие – это беспроигрышный нематериальный «капитал», который поможет преумножить ваш капитал материальный.