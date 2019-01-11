В Воронеже работает более ста катков: полный список

К 11 января в Воронеже залито более ста катков, которые размещаются в торговых центрах парках и скверах, на площадках спортивных комплексов, а также на дворовых и пришкольных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Со списком всех катков можно ознакомиться ниже. Кроме того, в городском управлении физической культуры и спорта просят воронежцев, в случае если по одному из указанных адресу отсутствует заявленный залитый каток или после снегопадов он остался неочищенным, обращаться по телефону 228-32-90.

Катки для массового катания с освещением и предоставлением услуг проката

Центральный район

1) Теннисный клуб «Адмирал», Московский проспект, 146

2) МБУДО СДЮСШОР № 12, Московский проспект, 150

3) ВФСО ВРООГО «Динамо», ул. Ленина, 12

4) МАУ СК «Юбилейный», ул. К. Маркса, 116

5) Городской развлекательный комплекс «The Voda», ул. Дарвина, 1Э

6) Воронежский центральный парк, ул. Ленина, 10

7) Парк «Орленок», ул. Чайковского, 6д

Железнодорожный район

1) ТРЦ «Максимир» Ленинский пр., 174 П

Левобережный район

1) Гипермаркет «Твой дом», Монтажный проезд, 2

2) Парк «Южный», ул. Новосибирская, 5в

3) Парк «Алые паруса», ул. Арзамасская, 4д

Советский район

1) парк «Танаис», ул. Олеко Дундича,4

2) Стадион ДСК «Строитель», ул. Папова,4а (г.м. Придонской)

Коминтерновский район

1) Ледовый дворец «Арена Север», ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Д

2) Ледовая арена «Северное сияние», ул. Генерала Лизюкова, 42В

3) Спортивно-оздоровительный центр «Спарта», ул. Миронова, 50/1

4) каток «Хрустальный конек», проспект Труда, 48

Ленинский район

1) «Комсомольский сквер»,9 Января, 46 (подготовлен к залитию)

2) пл. Ленина, 1

3) Ул. Острогожская, 103а

Катки на внутридворовых территориях

Центральный район

1) ТСЖ «Дон», хоккейная коробка, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114/13-114/8

2) Внутридворовая территория, Жилой массив «Олимпийский», дома 7, 11, 13

Железнодорожный район

1) м.Репное, ул. Гринько, 10

2) м. Сомово, ул. Каспийская

3) м. Краснолесный, ул. Лохматикова, 15

4) м. Краснолесный, стадион «Локомотив» ул. Г. Лохматикова, 52Б

5) Стадион «Локомотив», ул. Нариманова, 2

Левобережный район

1) ул. Баррикадная, 29

Советский район

1) ул. Краснозвездная, 2

Коминтерновский район

1) ул. Владимира Невского, 25/7, УК «Северная Корона»

Ленинский район

1) Челюскинцев, 101в (подготовлен к залитию)

Катки на пришкольных территориях

Железнодорожный район

1) МБОУ СОШ № 19 (ул. Ленинский проспект, 197а)

2) МБОУ СОШ № 21(Пер. Педагогический, 14а)

3) МБОУ СОШ № 23 (ул. Димитрова, 81)

4) МБОУ СОШ № 24 им В.Г. Столля

5) МБОУ СОШ № 36 им. И.Ф. Артамонова (ул. Куйбышева, 23)

6) МБОУ СОШ № 56 (ул. Липецкая, 2)

7) МБОУ СОШ № 68 (ул. Переверткина, 16)

8) МБОУ СОШ № 71 (ул.Б.Хмельницкого, 58а)

9) МБОУ СОШ № 74 (ул. Переверткина, 34)

10) МБОУ лицей № 3 (ул. Переверткина, 25)

11) МБОУ СОШ № 100 (ул. Тиханкина, 103А)

Коминтерновский район

1) МБОУ СОШ № 1 с УИОП (ул. Вл. Невского, 75)

2) МБОУ СОШ № 6 (ул. Беговая, 120)

3) МБОУ СОШ № 8 с УИОП (Московский пр-т, 16)

4) МБОУ СОШ № 18 (ул. Л.Рябцевой, 51) (подготовлен к залитию)

5) МБОУ СОШ № 29 (ул. 45 Стрелковой Дивизии, 102) (подготовлен к залитию)

6) МБОУ СОШ № 39 (ул. пр-т Труда, 70)

7) МБОУ СОШ № 43 (ул. Лизюкова, 26)

8) МБОУ СОШ № 47 (ул. Беговая, 2)

9) МБОУ СОШ № 51(ул. Загородняя, 66)

10) МБОУ СОШ № 76 (ул. 9 Января, 220а)

11) МБОУ СОШ № 80 (ул. Урицкого, 86)

12) МБОУ СОШ № 85 (ул. Жукова, 2) (подготовлен к залитию)

13) МБОУ СОШ № 87 (ул. Хользунова, 78)

14) МБОУ СОШ № 93 (ул. Хользунова, 106)

15) МБОУ СОШ № 95 (ул. Вл. Невского, 42)

16) МБОУ лицей № 1 (ул. Лизюкова, 81)

17) МБОУ лицей № 4 (ул. Лизюкова, 87)

18) МБОУ гимназия № 1 (ул. Беговая, 146) (подготовлен к залитию)

19) МБОУ лицей № 8 (ул. Лизюкова, 52)

20) МБОУ гимназия № 2 (Московский пр-т, 121)

21) МБОУ гимназия №10 (ул. Хользунова, 70)

22) МБОУ гимназия «УВК № 1» (ул. Беговая, 176)

23) МБОУ прогимназия № 2 (ул. Вл. Невского, 65б) (подготовлен к залитию)

Левобережный район

1) МБОУ СОШ № 2 (ул. Танеева, 4)

2) МБОУ СОШ № 3 (пер. Гвардейский, 50)

3) МБОУ СОШ № 10 (ул. Глинки, 19)

4) МБОУ лицей № 15 (ул. Циолковского, 12а)

5) МБОУ «СОШ № 22 имени Черняховского И.Д.» (Ленинский проспект, 102)

6) МБОУ СОШ № 30 (ул. Туполева, 20)

7) МБОУ СОШ № 33(ул. Цимлянский,2)

8) МБОУ СОШ № 60 (Ленинский пр-т, 109) (подготовлен к залитию)

9) МБОУ СОШ № 61(ул. Ростовская, 48/4)

10) МБОУ СОШ № 67 (ул. Циолковского, 5)

11) МБОУ СОШ № 69 (ул. Туполева, 40/)

12) МБОУ СОШ № 77(пер. Звездный,2)

13) МБОУ СОШ № 79 (ул. Волгодонская, 26)

14) МБОУ СОШ № 91(ул. Черепанова,18)

15) МБОУ СОШ № 97 (ул. Новосибирская, 67)

16) МБОУ СОШ № 96 (ул. Большая Советская, 35б)

17) МБОУ лицей №2 (Ленинский проспект, 47)

18) МБОУ лицей №6 (Ленинский проспект, 115а)

19) МБОУ гимназия № 5 (ул. П.Осипенко, 4)

20) МБОУ гимназия имени А.Платонова (Набережная Авиастроителей, 30а)

21) МБОУ ООШ № 7 (ул. Тавровская, 57) (подготовлен к залитию)

22) МБОУ СОШ № 90 (Ул. Героев Стратосферы, 12)

Ленинский район

1) МБОУ СОШ № 12 (ул. 20-летия Октября, 93)

2) МБОУ СОШ с УИОП № 13 (ул. К. Либкнехта, 50)

3) МБОУ СОШ № 14 (ул. Черняховского, 2)

4) МБОУ СОШ с УИОП № 27(ул. 20 лет Октября, 38-В)

5) МБОУ СОШ № 34(ул. Чапаева, 115)

6) МБОУ СОШ № 40 (ул. Краснознаменная, 74)

7) МБОУ СОШ № 50 (пер. Туркменский, 14а)

8) МБОУ СОШ № 63 (ул. Пирогова, 21)

9) МБОУ лицей № 65(ул. Матросова, 2-А)

Советский район

1) МБОУ СОШ № 25 (ул. Арбатская, 38) (подготовлен к залитию)

2) МБОУ СОШ № 55 (ул. Киселева, 2)

3) МБОУ СОШ № 70 (ул. Космонавтов, 34)

4) МБОУ СОШ № 72(ул. Южно-Моравская, 18)

5) МБОУ СОШ № 73(ул. Ю. Янониса, 5)

6) МБОУ СОШ № 81 (ул. Заполярная, 1)

7) МБОУ СОШ № 83 (ул. Шендрикова,6)

8) МБОУ СОШ № 84 (ул. Тепличная, 20а)

9) МБОУ СОШ № 92 (ул. Теплоэнергетиков, 14)

10) МБОУ лицей «МОК № 2» (ул. Шендрикова, 7)

11) МБОУ лицей № 5 (ул. Молодогвардейцев, 18)

12) МБОУ гимназия имени Бунина (ул. Молодогвардейцев, 17)

13) МБОУ гимназия № 6 (ул. Машиностроителей, 88)

14) МБОУЛ «ВУВК им. А.П.Киселева» (ул. Г.Сибиряков, 5)

15) МБОУ СОШ № 103 (ул. Острогожская, 170/14) (подготовлен к залитию)

Центральный район

1) МБОУ СОШ № 5 им. К.П. Феоктистова (ул. Ленина, 88)

2) МБОУ гимназия им. А.Кольцова (ул. Володарского, 41)

3) МБОУ СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов (ул. К.Маркса, 69) (подготовлен к залитию)

4) МБОУ СОШ № 16(ул. М-Терновая, 9)

5) МБОУ СОШ № 20 (ул. Ломоносова, 96)

6) МБОУ СОШ № 42 (пер. Советский, 2)

7) МБОУ СОШ № 62 (ул. Березовая Роща, 32)