Руководители региона поздравили воронежцев с Днем Российской печати

Уважаемые журналисты, работники СМИ, предприятий полиграфии и ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы избрали одну из самых нужных и интересных профессий в современном мире. Результат вашего труда в той или иной мере влияет практически на все стороны жизни.

Благодаря многим воронежским газетам, телеканалам, радиостанциям, а также набирающим популярность Интернет-изданиям жители области ежедневно получают качественную, объективную и полную информацию обо всем происходящем в регионе. Приятно отметить, что в вашем приоритете при подготовке материалов по-прежнему остается личная ответственность и интересы общества.

Мы рассчитываем, что наступивший год для Воронежской области будет богат на яркие события. Это значит, вас ждет много увлекательной работы, а наших земляков – достоверных и позитивных новостей.

Уважаемые друзья!

Спасибо за труд и творчество!

Искренне желаем вам вдохновения, драйва, жизненных успехов и журналистских удач!

С праздником!