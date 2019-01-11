Выходные в Воронеже: рождественские ярмарки и фестивали и святочные гадания

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО

В столице Черноземья стартовала работа выставки «Рождественское чудо». Ярмарка традиционно проходит в Воронеже в рождественские дни. На ней свою продукцию представили пять десятков монастырей, храмов, ремесленных мастерских из разных городов России, а также Украины, Беларуси, Греции, Италии, Сербии.

Здесь можно посмотреть елочные украшения ручной работы, фарфоровые куклы, колокольчики, украшения из соломы, расписные пряники с марципанами, вязаные и тканые вещи и православные наряды, предметы интерьера и декора, изделия церковных мастерских, иконы, литье, керамику, резьбу по дереву.

На выставке пройдут встречи со священнослужителями, 13 января в 11.30 приглашают на второй Рождественский фестиваль театральных коллективов воскресных школ Воронежской Митрополии «Серебряная метель», а 15 января в 19.00 - на Рождественский концерт певческих коллективов «Слава в вышних Богу».

Ярмарку можно посетить по 15 января включительно во Дворце творчества детей и молодежи (пл. Детей, 1), вход свободный.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

12 января воронежцев приглашают на десятый Рождественский фольклорный фестиваль «У нас празднички, да все Святочки!». В программе музыкально-этнографическое представление «Дай бог тому, кто в этом дому!», разучивание народных игр и танцев, выставка аутентичных инструментов «Музея забытой музыки», ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. В концерте примут участие ансамбли «Паветье», «Воля», «Время», «Терем», «Радовесь», «Хохольские родники», «Лазоревый цвет», «Вера», а также фольклорные коллективы детских школ искусств Воронежа и области. Ведущей программы станет доцент кафедры этномузыкологии Воронежского института искусств, руководитель фольклорного ансамбля «Паветье» Александра Самотягина.

Фестиваль пройдет в Городском дворце культуры (ул.9 Января, 108). Начало в 13.00, вход свободный.

СВЯТКИ В УСАДЬБЕ ВЕНЕВИТИНОВЫХ

12 января в музее-усадьбе Веневитинова, что в селе Новоживотинное, пройдет большой семейный праздник, посвященный святкам - народным гуляниям, которые отмечали с Рождества и до Крещения.

В программе «Святки в усадьбе Веневитиновых» запланированы забавные игры и конкурсы, костюмированные инсценировки на темы известных рождественских повестей и рассказов. Встречать гостей будут задорные ряженые, будут петь хором народные песни, разучивать озорные колядки, участников ждут разудалые пляски, таинственные святочные гадания и другие суеверные обычаи, яркие театрализованные обряды в традициях XIX века.

Праздник начнется в 15.00.

ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА

12 января в литературном музее (здание Мещанской управы, Плехановская, 3) пройдет поэтический вечер «Армянские фрески Осипа Мандельштама», приуроченный к 128-летию со дня рождения поэта. На мероприятии речь пойдет поездке Осипа Мандельштама в Армению.

- Зимой 1930 года сильнейшее желание Осипа Мандельштама уехать из Москвы - города перманентной травли - стало почти инстинктивным. Звали поэта в Ташкент, в Новосибирск и в Крым, но случилась Армения, - рассказали в музее. - На вечере прозвучат стихи Мандельштама из цикла «Армения» и путевых заметок «Путешествие в Армению» в исполнении на родном языке учеников армянской воскресной школы. Будет показан фрагмент фильма о Мандельштаме «Сохрани мою речь навсегда» режиссера Романа Либерова. Завершится встреча экскурсией по выставке «Мандельштам в Воронеже».

МУЗЕЙ В КИНО: «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия»

12 января в кинотеатре "Спартак" покажут очередной фильм из цикла про художников - «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия». Путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы Галы. Начинается оно в 1929 году, когда Сальвадор Дали присоединяется к движению сюрреалистов, и заканчивается смертью художника в 1989-м.

Фильм дает возможность послушать интервью Дали и увидеть эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют сюрреалиста за работой. Зрители заглянут в знаменитую мастерскую художника в Порт-Льигате, посетят вдохновлявшие Дали Париж и Нью-Йорк и его родной Фигерас. Начало в 15.00 (16+).

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ТЕАТР В КИНО: «Зимняя сказка»

13 января в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из лондонского театра "Глобус" - покажут «Зимнюю сказку» - по одной из восхитительно «неправильных» пьес Шекспира. Ее первые три акта - запутанная драма с гипертрофированной дружбой, немотивированной ревностью и коварством. Ее два последних акта - трогательная пастораль, полная запоздалых примирений и межклассовых браков. Действие в пьесе происходит в двух королевствах - Сицилии и Богемии - и охватывает период в 16 лет.

Пресловутые противоречия пьесы режиссера Бланш МакИнтайр не пугают, наоборот - дают повод поупражняться в драме и комедии одновременно. Сцены в спектакле напоминают то типичную глобусовскую постановку в ренессансных костюмах, то что-то из репертуара Национального, где персонажи сыпят остротами и ходят в тройках с иголочки.

Начало в 15.00 (16+).

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ВЫСТАВКИ

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Живопись Сергея Голлербаха. К 95 летнему юбилею». Сергей Голлербах - один из самых ярких современных художников русской диаспоры второй волны эмиграции. Родившийся в Ленинградской области, он с 1935 по 1937 год жил в Воронеже в ссылке с родителями. В начале войны попал в немецкую оккупацию, был увезен на работы в Германию, после войны учился в Мюнхенской академии художеств, с 1950 года Сергей Голлербах проживает в Нью-Йорке. Проект представил 45 экспонатов - живопись и графику автора из собраний Дома русского зарубежья имени Солженицына, музея имени Крамского и коллекции режиссера Елены Родиной.

В зале на Кирова, 8 можно посмотреть работы с седьмого академического пленэра «На родине Крамского», который проходил в сентябре 2018 года в Острогожском и других районах области. Красотами Воронежского края вдохновлялись академик РАХ Олег Савостюк, Александр Лавров, Елена Петрихина, Иван Александров, Ирина Берлизева, Иван Горешнев, Павел Золотов, Татьяна Киргизова, Олег Малявкин, Антон Мелентьев, Владимир Пименов, Любовь Савельева, Иван Согачев, Ирина Токарева Николай Третьяков, Ольга Шешменева, Евгений Ячный. Выставка продлится до старого Нового года, вход свободный.

В галерее Камерного можно посмотреть новую выставку, посвященную 25-летию театра. Воронежцам показывают работы известного московского сценографа Николая Симонова - эскизы декораций, элементы костюмов и декора сцены, созданные Николаем Симоновым для постановок Михаила Бычкова «Электра и Орест», «14 красных избушек», «Циники», «Дядя Ваня», «Борис Годунов». Выставку можно посмотреть до конца января, вход свободный.