2018-12-29T16:04:51+03:00
Общество

В стране назрели глобальные перемены

Об этом заявили руководители Воронежского отделения КПРФ
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На пресс-конференции первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя Воронежской областной Думы Сергей Рудаков и второй секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в облдуме Андрей Рогатнев говорили об итогах уходящего года.

Во время пресс-конференции к ним присоединился депутат Государственной Думы, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.

Открывая мероприятие, Сергей Рудаков отметил, что год столетия Ленинского комсомола, президентских и региональных выборов был особенным. По мнению первого секретаря, в обществе после этих выборов наметились серьезные изменения. Сергей Рудаков провел параллель с рубежными победами в Великой Отечественной войне - под Курском, Сталинградом, Москвой, которые в итоге предопределили и Великую Победу.

Общество качнулось влево

«Уходящий год во многом похож на 1996-й, - сказал первый секретарь. - Тогда прошедшие с надрывом президентские выборы повлекли глобальные перемены, которые привели к уходу президента Ельцина».

Аналогичные изменения в обществе начинаются и сейчас, отметил Сергей Рудаков. В процессе президентской избирательной кампании коммунисты продемонстрировали всей стране, что новый социализм - это не красивый слоган, а реальная модель. Его можно рассмотреть не где-нибудь в Беларуси или Китае, а в подмосковном «Совхозе им. Ленина», которым руководит экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, на других народных предприятиях.

Прозревшее общество качнулось влево, за что кандидат от КПРФ Грудинин был многократно облит грязью в СМИ. Но одурачить народ не удалось: на выборах различных уровней в разных регионах коммунистам удалось одержать убедительные победы.

Второй секретарь обкома Андрей Рогатнев обратил внимание присутствующих, что, согласно докладу Центра исследований политической культуры России, ожидания населения, связанные с выборами президента РФ, надежды на смену курса не оправдались. Все это привело к всплеску протестного движения уже в начале 2018 года. Мы наблюдаем ситуацию стагнирования власти и крайнего раздражения населения, сказал Андрей Рогатнев. Опросы показывают, что более 55% респондентов требуют немедленного реформирования правительства и всей вертикали власти.

Сергей Рудаков напомнил: 7 мая вышел Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Анализируя этот документ, лидер КП РФ Геннадий Зюганов отмечает: непонятны пути достижения обозначенной в Указе амбициозной цели - войти в пятерку самых развитых государств. Экономика по-прежнему проседает, и, чтобы это исправить, государство обязано защищать интересы экономики, как это происходит в Китае, а не перекладывать все на плечи народа - от ужесточения налогов до повышения пенсионного возраста.

«Проведение подобных реформ с абсолютным игнорированием мнения жителей страны недопустимо. Категоричное неприятие пенсионной реформы, массовый протест людей против нее по всей России и в Воронежской области подтверждают, что время перемен пришло», - сказал Андрей Рогатнев.

Уходящий год был особенным для Воронежской области также из-за выборов губернатора. Воронежское отделение КПРФ выдвинуло кандидатом в губернаторы депутата Воронежской областной думы Николая Воронина - зрелого человека с большим опытом работы в бизнесе, напомнил второй секретарь Воронежского обкома КПРФ.

Выбор неслучаен. Передача власти должна проходить без ущерба для области. Ситуация, когда к власти приходят не знающие регион молодые неопытные управленцы, в принципе недопустима. Избирательная Программа Николая Воронина «15 задач» разумна, реалистична, выполнима и нашла поддержку: Николай Воронин занял второе место. А выборы в райсоветы во многих районах, например, Россошанском, Павловском, Семилукском и других принесли КПРФ победу и подтвердили приверженность населения левым идеям.

Смотрим в 2019 год с осторожным оптимизмом

Несмотря на определенный позитив, многие проблемы в области вызывают у коммунистов тревогу и неприятие. Свежий пример - закрытие в Аннинском районе старейшего в России Садовского сахарного завода. Фракции КПРФ в Воронежской областной Думе пришлось вмешиваться и в другие конфликты, чтобы отстоять работу промышленных предприятий, подчеркнул руководитель фракции коммунистов в областной Думе Андрей Рогатнев.

Первый секретарь воронежского обкома КПРФ коснулся еще одного болезненного вопроса - льгот детям войны. В ноябре Госдума в очередной раз отклонила законопроект депутатов КПРФ, направленный на социальную поддержку пенсионеров, чье детство пришлось на военные годы. Но во многих субъектах РФ приняты региональные законы в отношении детей войны! И депутаты облдумы от КПРФ будут добиваться принятия аналогичного закона в Воронежской области.

В выступлении на пресс-конференции депутат Госдумы Сергей Гаврилов коснулся вопросов, которые обсуждались на встрече президента Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации. Один из таких вопросов - о законопроекте об упрощённом получении гражданства РФ для соотечественников из-за рубежа.

Теперь получение гражданства РФ для людей, желающих связать свою жизнь с Россией, существенно упрощено. Более того, впервые в нашей стране за последние 25 лет создан институт политического убежища. Депутат Госдумы также прокомментировал предоставление автокефалии украинской церкви. По его словам, это на 99% политический вопрос. Ничего хорошего от неофашистов в рясах ожидать не стоит, заметил парламентарий.

Коснулся Сергей Гаврилов и роли обкома КПРФ в политической и общественной жизни региона. «У нас в области единственная самостоятельная, политически зрелая и идеологически совершенная сила, которая способна отстаивать интересы людей, это только КПРФ», - заявил депутат Госдумы.

КПРФ смотрит в наступающий год со сдержанным оптимизмом. В завершение пресс-конференции руководители Воронежского отделения КПРФ пожелали всем жителям Воронежской области крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях.

Автор Лана Романова.

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