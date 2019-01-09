Спасенная из пожара жительница Воронежа: "Детей спускала за руки, сосед принимал"

Черный дым из окон, крики о помощи... 7 января на улице Защитников Родины в Придонском полыхала квартира. Благодаря смелости соседей удалось спасти Альбину Попову и двоих ее детей - 10-летнего Ярослава и 5-летнюю Алену. Девушка вспоминает, как начался пожар:

- Была на кухне, мыла посуду. Ко мне подошла дочь: "Мама, в комнате взорвалась лампочка!". Я ответила: "Как?". Дочь показывает руками взрыв: "Вот так". "Хорошо, тогда пойду посмотрю". Выключаю воду, И тут вижу, что из комнаты уже идет дым...

Альбина Попова. Фото с личной странички в соцсети

Уже потом Альбина найдет предполагаемый источник возгорания - светильник, расположенный над двухярусной кроватью.

- Детей вывожу на балкон, пытаюсь открыть входную дверь... Ключ повернула. Дверь не поддается! Скорее всего, это произошло из-за повышения температуры. Дети на балконе - в одних трусах. Укрыла одеялом и халатом. Увидела ребят из соседнего подъезда, кричу: "У меня пожар!" Валит дым, стены над окнами чернеют (хотя открытого огня еще не видела).

Продолжение истории уже рассказали спасатели. Соседи попытались открыть дверь, потом выломали ее. Но стена дыма не давала маме с детьми проскочить. Тогда мальчика и девочку начали передавать с третьего на второй этаж прямо через балкон.

- Детей спускала за руки и за ноги, сосед принимал. Тут мне сказали, что дверь уже выломали. Укрылась одеялом, и на ощупь, на звук выходила. Все это произошло за считанные минуты, но мне казалось, что прошли часы, - рассказывает Альбина.

Пожарные прибыли быстро. Из дома эвакуировали 30 человек. С возгоранием справились за 20 минут. На следующий день знакомые Альбины распространили в соцсетях призыв о помощи: семья лишилась всего имущества.

- Откликается очень много людей, в том числе совершенно незнакомых. Кто-то помогает деньгами, кто-то передает одежду. Самое нужное сейчас - учебники для сына. К тому же он у меня каратист. Все его принадлежности, увы, сгорели.

Если вы готовы передать вещи, связаться с семьей можно по телефону +7 (960) 123-78-44. Информация о сборе средств - по ссылке.