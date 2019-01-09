На воронежских заправках подпрыгнули цены

Приезжая на заправку, многие воронежские автомобилисты как-то странно поглядывают на продающиеся у касс желтые светоотражающие жилеты. В нашей области (как и во многих других регионах) цена на топливо поднялась примерно на 70 копеек за литр. Например, в конце прошлого года АИ-95 на популярной сетевой заправке продавали по 45.10, теперь - по 45.80. Причины этого явления объяснил президент Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексей Трепалин.

- Пока мы с вами отдыхали, в стране вырос НДС. Это сказалось на отпускных ценах на топливо. В среднем по стране рост цен на популярные виды топлива составил от 50 до 80 копеек за литр. Как мы помним, 31 октября на совещании с зампредом Правительства Дмитрием Козаком было достигнуто соглашение о заморозке цен. Тогда Козак докладывал президенту, что с нового года топливо подорожает на разницу, на которую возрос НДС, и на процент инфляции.

Что будет дальше? Эксперт успокаивает: с большой долей вероятности, резкого повышения цен в ближайшее время ждать не стоит.

- Под конец 2018 на бирже было реализовано рекордное количество топлива. Сказались низкая стоимость нефти на мировом рынке, курс доллара. Внутренний рынок стал премиальным для вертикально-интегрированных компаний. Им выгодно продавать топливо здесь, а не экспортировать. Несколько сократился интервал маржинальности, и независимые топливные компании подтянулись к ВИНКам. Есть предпослыки, что в течение всего года цены на топливо (как и на другие товары) будут расти пропорционально инфляции. Однако отмечу: то соглашение, которое было достигнуто у Козака, заморозило цены. Рыночный механизм регулирования этих цен сейчас фактически не работает - все управляется директивно. Если внешнеэкономическая ситуация будет меняться, придется принимать какие-то меры.