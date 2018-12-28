Бренд ЧАБАН представил биокефир и биойогурт с уникальными пробиотиками

Благодаря сотрудничеству бренда с датской бионаучной компанией Chr. Hansen, появились два новых продукта - биокефир и биойогурт, в состав которых вошли пробиотики LGG, эффективность которых для здоровья человека подтверждена многолетними исследованиями.

Организаторы мероприятия создали настоящую аутентичную атмосферу на площадке пятизведочного отеля, стремясь передать дух Северного Кавказа через декор и меню. У главного входа гостей встречала деревянная телега, декорированная сеном, сухоцветами, корзинами яблок и брендированным алюминиевыми флягами. Фотозона с изображением горных вершин, композиции из сухоцветов, блюда вайнахской кухни на столах, соседствующие с традиционными европейскими блюдами – все это подчеркивало экологичность продукции ЧАБАН и верность традициям родного края.

Динара Урманчеева, руководитель маркетинга Нальчикского молочного комбината, которому принадлежит бренд ЧАБАН, в приветственном слове отметила, что «главенствующими приоритетами для бренда всегда были и остаются безопасность и польза наших продуктов для здоровья человека. ЧАБАН успешно сочетает классические традиции и современные технологии, и обогащение кисломолочных продуктов пробиотическими культурами – это новая эпоха в развитии бренда».

Перед гостями выступили Генеральный директор компании Chr. Hansen Андрей Соллогуб и специалист по маркетингу Наталья Тютикова, они рассказали о направлении деятельности компании, заострив внимание гостей на актуальности пробиотиков в молочной промышленности.

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Дорте Эскесен ведущий научный менеджер компании Chr. Hansen, специально приглашенный спикер из Дании, в своем выступлении сделала акцент на том, что основоположником изучения пробиотиков является русский ученый, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников. Он первым отметил важную роль кишечника в здоровье человека. «Желудочно-кишечный тракт взаимодействует со сложной микробиологической экосистемой, кишечник, по сути, наш «второй мозг». В организме взрослого человека около 100 трлн. бактерий и это 1-2 кг., каждому из нас необходим микробный баланс – залог того, что кишечная микробиота не перестанет играть свои разнообразные роли в обеспечении здоровья человека. Пробиотики, попадая в наш организм, отлично справляются с «плохими» бактериями», - подчеркнула Дорте.

Президент Союза «Здоровье наших детей», руководитель программы «Школьное молоко» в России Ольга Панова выразила озабоченность новомодным увлечением растительным молоком, подчеркнула необходимость формирования доверия потребителя к производителям и отметила важность реализации программы «Школьное молоко» на территории нашей страны.

Среди гостей мероприятия были представители Всероссийского научно-исследовательского Института молочной промышленности; представители ведущих компаний-производителей молочного рынка Danone, Ehrmann, Campina, Милком; популярные блогеры; представители федеральных и отраслевых СМИ.

Биокефир и биойогурт с пробиотиками LGG от бренда ЧАБАН - результат успешного синтеза аутетичности и научных достижений в области микробиологии. Выпуск таких инновационных новинок в очередной раз подтвердил нетривиальный и смелый подход компании к развитию бренда.

Автор текста - Мария Павлова

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