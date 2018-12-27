Андрей Марков о главных событиях и скандалах года в Воронежской области

26 декабря гостем радио "КП-Воронеж" (97,7 FM) стал Андрей Марков, депутат Государственной Думы от Воронежской области, членом Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Вместе с Андреем Павловичем мы обсудили самые громкие события уходящего года для жителей региона. Полную версию интервью можно послушать в нашем радио разделе. Ниже публикуем самые яркие выдержки встречи.

О новом главе региона

- Конечно, одно из наиболее значимых изменений - новый губернатор. Да, Александр Гусев из команды Гордеева. Но он ставит новые цели и задачи. У него есть поддержка. Надеюсь, все это приведет к успеху. Что касается якобы низкой явки: нельзя сравнивать выборы с предыдущими, потому что меняются условия в целом по стране, меняется поведение людей. Надо смотреть на другие регионы в это же время. Тогда и получается, что у нас была вполне нормальная явка.

О медицинских скандалах

- Самый громкий случай был ампутированной ногой. Так как я знаю многих врачей, у меня давно сформировалась позиция. Считаю, что есть такое понятие как "врачебная ошибка" и у медиков должно быть на это право. Профессия рисковая. И врач рискует не своей жизнью, а пациента. Но медик обязан принимать эти решения. Но сейчас я говорю не применительно к истории с ногой, а в общем. Что касается конкретного случая, если не ошибаюсь, эксперты подтвердили, что воронежские медики действовали верно. Самое главное - нельзя реагировать на такое событие с точки зрения ток-шоу, стараться поймать хайп. Врач должен работать в атмосфере доверия. А то получается, что человек идет на прием, а в голове держит, что, если вдруг что-то не понравится, то можно потом это вынести наружу, обвинить и т.д. Наверное, в целом в здравоохранении есть вещи, которые требуют изменений. Высокая подготовка кадров, чтобы оказывать действительно профессиональную помощь. Улучшение бытовых условий, ликвидация очередей.

О конфликте художника и чиновника

- В сфере воронежской культуры я не вижу цензуры. Человек творческий мыслит, конечно, по-другому, чем обычный. Может что-то более остро воспринимать. Но насколько я понимаю, новая программа Платоновского фестиваля отличается от предыдущей. Очень достойная. Здесь подействовала критика, правильнее даже сказать дискуссия. Без нее сфера культуры не может жить. Но главным цензором Бычков является сам себе. Зритель оценивает, когда он идет или не идет на представление. Но нужно все равно понимать, что искусство всегда немного опережает время. Поэтому программу того же Платоновского нужно менять аккуратно, чтобы не отвернуть людей, которые уже посещают фестиваль.

(В ТЕМУ: Худрук воронежского Платоновфеста пожаловался Владимиру Путину на возвращение цензуры.

Воронежский губернатор прокомментировал программу Платоновфеста и жалобу на цензуру)

О "золотом парашюте"

- Я не считаю себя вправе комментировать ситуацию больше, чем об этом сказал Александр Викторович Гусев. Дорогого стоит такая личная оценка, и возможность употребить слово "ошибка". Поэтому я не буду дальше комментировать. Думаю, что ситуация очень правильно отразиться на последующих действиях губернатора. О чем он сам и сказал. Но добавлю, чтобы прекратить все эти споры о пенсиях, я подал законопроект, сейчас он в экспертном совете фракции, который бы вносил изменения в антикоррупционное законодательство. При увольнении на пенсию публиковать в декларации о доходах размер и пенсий, и выплат не в процентах, а в рублях.

(В ТЕМУ: Губернатор Воронежской области уволил заместителя на два дня и назначил ему 23 оклада)

Что у депутатов Госдумы с пенсией. Отработавший один созыв (пять лет) депутат имеет право на пенсию в 46 тысяч. Неважно, какой пост он занимал. Исключение - только председатель. Так вот, если у депутата пенсия по старости будет, условно, 15 тысяч, то ему государство доплатит недостающие до 46. Но от такой пенсии по закону можно отказаться. Выйду на пенсию - откажусь, сразу говорю. Надеюсь, через 20 лет все будут получать больше этой суммы. Что касается зарплаты депутатов, то это не секрет. С учетом всех вычетов - 320 тысяч.

О пенсионной реформе

- Все лето мы ездили по округу, и это был самый острый вопрос. Встречи проходили необычайно эмоционально. Решение далось трудно внутренне, эмоционально. Мы понимали, что какое-то время еще можно было тянуть со старой системой. Но доверился специалистам, он сказали, что мера необходимая. С другой стороны, несмотря на всю остроту встреч, критику, когда начинаешь разговаривать с людьми, основные тревоги - не само увеличение возраста, а возможность работать, получать достойное медицинское обслуживание и т.д. Если этим обеспечить, то и накал от реформы уходит.

О платных парковках в центре Воронежа

- Это необходимая мера. Мы, действительно, большой город. С пробками, плохой работой эвакуаторов и невозможностью припарковаться в центре. Платные парковки - это признак цивилизованного отношения к городскому пространству. Другой вопрос, что эта система должна хорошо работать и быть комфортной для людей. Здесь нужна доналадка. В частности, решить вопрос с парковкой для инвалидов. Что касается цены, то по сравнению в Москвой, где час 380 рублей.... Если В Воронеже человек едет на машине, наверное, у него есть возможность за платить 40 рублей.

(В ТЕМУ: Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы)