Сергей Гаврилов: «При честной работе Воронежский авиазавод за десять лет может выйти на хорошие результаты»

26 декабря в студии радио «Комсомольская правда в Воронеже» (97,7 FM) побывал Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы от нашего региона, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Одной из ключевых тем беседы стала судьба Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО), которое в ближайшем будущем станет филиалом Объединенной авиастроительной корпорации.

- Конечно, сейчас легче, чем в 90-е годы, предприятие работает. Но нашим авиастроителям все-таки тяжело. Я надеюсь, что власти области и города помогут в этой ситуации. Стоит задача возобновить производство уникального в мире самолета Ил-96 для гражданских авиалиний. Мы должны уйти от зависимости перед Западом и их Boeing и Airbus. В условиях кризиса этот «кран» могут перекрыть, и тогда нам не на чем будет перевозить людей. Мы должны восстановить производство настоящих широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, - комментирует Сергей Гаврилов.

Как подчеркнул Сергей Анатольевич, Ил-96 – уникальный самолет. Но сейчас стоит задача его модернизировать.

- Но есть и вторая задача. Из-за распада отношений с Украиной нужно вместо удачного Ан-148 начать производство достаточно эффективного и современного легкого транспортного самолета Ил-112. Сейчас у нас очень тяжелое время. К сожалению, за последние годы в нашей стране деградировала конструкторская мысль. Поэтому новые образцы, в том числе Ил-112, мы должны осваивать прямо на самом заводе. Слава Богу, что у нас на ВАСО есть прекрасные конструктора и инженеры. Коллектив перспективный и хороший. При поддержки государства мы могли бы выйти на передовые позиции в мире, - уверен наш собеседник.

Но не могли мы не спросить и о том, когда же может окупиться тот вклад, что делает в ВАСО в том числе Воронежская области. Может ли впоследствии и предприятие, учитывая смену юридической «прописки», чем-то помочь региону?

- Эта любовь окупится, если мы будем инвестировать в него деньги, строить современное предприятие, приглашать высококвалифицированных сотрудников и серийно производить десятки самолетов, как в советское время, - считает Сергей Гаврилов.

По оценке нашего спикера, если будет проходить честная работа, то на горизонте десяти лет ВАСО может выйти на хорошие результаты.