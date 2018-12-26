Новый год-2019 в Воронеже: главный пожарный области рассказал, как правильно ставить елочку

На время праздников силы МЧС переводятся в режим повышенной готовности. Об этом на пресс-конференции 26 декабря рассказал глава регионального управления ведомства Александр Кошель.

- За десять дней выходных у нас составляется отдельная статистика происшествий. Это дни, которые требуют нашего усиленного внимания, - подчеркнул руководитель ГУ МЧС по Воронежской области.

Никотин и алкоголь нам не друзья

Одна из самых частых причин пожаров в эти дни - неосторожность при курении в помещении.

- Люди выпивают, их уровень ответственности сменяется... И тут вспоминают старые советские фильмы, где герои курят в кровати. Засыпают, окурок падает на постель... Площадь пожара может быть маленькой - один квадратный метр. Но дыма достаточно, чтобы человек задохнулся во сне, - отметил Александр Кошель.

Осторожно стоит относиться не только к сигаретам, но и к алкоголю.

- Когда уровень спиртного в крови превышает допустимые нормы, у наших людей появляется желание сказать: "Смотри, как я могу!". Бравада ведёт к травмам или даже смерти. Один из последних случаев произошел совсем недавно. В час ночи житель Воронежа непонятно зачем в одиночку вышел на лед вблизи Адмиралтейской площади и ушел под воду. Его спасло, что он находился в зоне видимости пункта МЧС.

Глава ГУ МЧС по Воронежской области Александр КошельФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Опасные деревья

Символ праздника - елочка - зачастую становится причиной вызова спецслужб.

- Есть масса исследований, где сравнивается, какая елка вспыхивает быстрее - живая или искусственная. Причиной пожара могут стать обе. Отмечу, что живое дерево, которое постояло в доме три-четыре дня и подсохло, вспыхнет очень быстро. Ели зачастую стоят возле окон. Где окно - там штора, которая легко может вспыхнуть... Не подкладывайте под елочку вату! Мы любим прятать в нее подставку, изображая снежок. Но если произойдет замыкание гирлянды, искры попадут на вату. Она загорится не сразу, но начнет тлеть, что тоже очень опасно. Некоторые украшают ели горящими свечами - это, конечно, плохая идея.

Неприятных случаев с пиротехникой в последние годы не так много. Видимо, люди начинают относиться к петардам и фейерверкам более внимательно и читать инструкцию до того, как подожгли фитиль, а не после.

- Главное - покупать только сертифицированные приотехнические изделия, соблюдать все требования - то есть использовать только на открытых площадках, не в лесных массивах и не во дворах многоэтажек. Почувствовали что упаковка с пиротехникой отсырела? Лучше ее не использовать. Не думаю, что лучшим новогодним поздравлением будет приезд пожарных, - заключил Александр Кошель.

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