Новогодние праздники 2018-2019 в Воронеже: программа мероприятий, куда сходить

ПРАЗДНИКИ У ГЛАВНОЙ ЕЛКИ

31 декабря в 17.00 стартует праздник у главной городской елки на площади Ленина. Праздничную программу посвятят наступающему Году театра.

Со 2 по 7 января ежедневно на площади Ленина запланированы развлекательные рождественские программы с театрализованными представлениями, играми и конкурсами: 2 января - новогоднее представление, 3 января - новогоднее представление, 4 января - мюзикл «Сказка в сказке - «Новогодний патруль», 6 января - «Новогодняя история», 7 января - «Днесь Христос в Вифлееме рождается» . Начало праздников в 15.00.

Также 7 января в 12.00 праздничная рождественская программа пройдет в парке "Танаис".

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

30 декабря в 18.00 в "Спартаке" покажут "Амстердам" с Михаилом Ефремовым из театра "Современик". Это удивительный спектакль, который заставляет зрителей сначала смеяться до слез, потом плакать сквозь слезы, а в финале умиляться над хэппи-эндом.

Первое действие - действительно комедия, с забавными и нелепыми ситуациями, гротеском, алкоголем и даже эротическим сном. Но затем сквозь веселость и кураж начинает просматриваться другая сторона медали: взаимоотношения отцов и детей XXI века. Как пережить новость о том, что твой сын (в которого вложена куча денег, надежд и британского образования) приехал в Амстердам на гей-парад? Да еще с приятелем по имени Долорес! Но во втором действии каждого персонажа разворачивают к зрителю другой стороной. И оказывается, что все разрешимо, надо только научиться слышать и понимать друг друга. В спектакле много юмора, анекдотичности и шуток на грани фола, но всё настолько тонко, что нет вульгарности. 18+

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31 декабря в 12.00 в "Спартаке" пройдет трансляция из Большого театра сказочного балета по мотивам сказки Гофмана. «Щелкунчик» - самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера - и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны. "Щелкунчика" также покажут 7 января в 14.00.

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31 декабря в 18.00 в "Спартаке" прямая трансляция из театра "Современник". Покажут комедию "С наступающим..." режиссера Родиона Овчинникова с Сергеем Гармашом и Игорем Скляром в главных ролях. Остроумные разговоры о ценностях и смысле жизни, споры обо всем на свете, в которые включается и весь зрительный зал. Этот необычайный фарсовый и трагикомичный спектакль - яркое, смешное и грустное отражение всей нашей жизни с ее непредсказуемостью и крутыми поворотами судьбы...

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СПЕКТАКЛИ В ОПЕРНОМ

В преддверии новогодних праздников Воронежский театр оперы и балета показал премьеру - волшебную сказку «Настоящая принцесса». Сюжет этой истории сочинил современный драматург Сергей Ильницкий по мотивам "Принцессы на горошине", музыку написала известный воронежский композитор Елизавета Ткачева. Спектакль поставил режиссер Левон Микаелян.

Какой же сказочный принц не мечтает о настоящей принцессе? Вот и герой сказки, юный наследник королевства, чтобы найти свою судьбу решает пуститься в дальние странствия. Скромная Генриетта, служащая во дворце горничной, всеми силами хочет уберечь принца от опасностей и неприятностей, которые могут с ним приключиться в дороге. Для этого она идет на хитрость, переодевается в юношу и нанимается к принцу слугой. На пути принц встречает разных девушек, но какая из них настоящая принцесса? В этом ему и предстоит разобраться. Может быть, счастье находится не за горами и морями, а совсем близко?

Сказку покажут 2, 5, 6, 7 и 8 января в 11.00 и 14.00.

фото Воронежского ТОБ.

Также в эти дни в театре:

29 и 30 декабря в 18.00 балет "Щелкунчик",

3 января в 11.00 и 14.00 "Кот в сапогах",

3, 4, 6 и 8 января в 19.00 "Щелкунчик",

4 января в 11.00 и 14.00 "Золотой цыпленок",

5 января в 19.00 "Здрасьте, я ваша тетя!"

7 января в 19.00 "Мужчина моей мечты".

СПЕКТАКЛИ В ДРАМТЕАТРЕ

В театре драмы поставили сказку, которую сочинил актер Андрей Щербаков, - про сНежного человека, Чудо-Юдо, профессора Ивловского, ребятишек Вовку и Мэри и Деда Мороза со Снегурочкой. Ее будут показывать каждый день по 8 января, билетов, правда, уже нет. Но на каникулах будут и другие спектакли:

2 и 4 января в 18.00 "Месяц в деревне",

3 января в 18.00 "Моя дорогая М",

5 января в 18.00 "Женитьба",

7 января в 18.00 "Метель",

8 января в 18.00 "Продавец дождя".

ВЫСТАВКИ

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Живопись Сергея Голлербаха. К 95 летнему юбилею». Сергей Голлербах - один из самых ярких современных художников русской диаспоры второй волны эмиграции. Родившийся в Ленинградской области, он с 1935 по 1937 год жил в Воронеже в ссылке с родителями. В начале войны попал в немецкую оккупацию, был увезен на работы в Германию, после войны учился в Мюнхенской академии художеств, с 1950 года Сергей Голлербах проживает в Нью-Йорке. Проект представил 45 экспонатов - живопись и графику автора из собраний Дома русского зарубежья имени Солженицына, музея имени Крамского и коллекции режиссера Елены Родиной.

В зале на Кирова, 8 можно посмотреть работы с седьмого академического пленэра «На родине Крамского», который проходил в сентябре 2018 года в Острогожском и других районах области. Красотами Воронежского края вдохновлялись академик РАХ Олег Савостюк, Александр Лавров, Елена Петрихина, Иван Александров, Ирина Берлизева, Иван Горешнев, Павел Золотов, Татьяна Киргизова, Олег Малявкин, Антон Мелентьев, Владимир Пименов, Любовь Савельева, Иван Согачев, Ирина Токарева Николай Третьяков, Ольга Шешменева, Евгений Ячный. Выставка продлится до старого Нового года, вход свободный.

В галерее Камерного можно посмотреть новую выставку, посвященную 25-летию театра. Воронежцам показывают работы известного московского сценографа Николая Симонова - эскизы декораций, элементы костюмов и декора сцены, созданные Николаем Симоновым для постановок Михаила Бычкова «Электра и Орест», «14 красных избушек», «Циники», «Дядя Ваня», «Борис Годунов». Выставку можно посмотреть до конца января, вход свободный.

ЭКСКУРСИИ

Музей-заповедник «Дивногорье» приглашает на экскурсии во время новогодних каникул. Группы с экскурсоводом посетят пещерный храмовый комплекс в Больших Дивах со 2 по 6 января в 13.00. Администрация советует одеваться теплее и брать термосы с горячим чаем.

В литературном музее в здании Мещанской управы (ул. Плехановская, 3) 5 января в 11.00 пройдет выставка-игра «Город Маршака» - юных читателей познакомят с персонажами любимых стихов писателя-земляка и устроят поиски ключа от двери в Королевство поэтических переводов.

6 января в 12.00 в музее устроят показ фильма-сказки «Двенадцать месяцев», который снят по пьесе Самуила Маршака. Перед показом пройдут тематические игры.

МАСТЕР-КЛАССЫ

В музее имени Крамского запланирована серия развлекательных занятий и мастер-классов.

2 и 3 января в 11.00 пройдет игра-бродилка с Хрюшей-Повторюшей (6+).

3 января в 12.00 в выставочном зале пройдет мультпоказ «В стране мультфильмов» (7+). Вход свободный.

4 и 5 января в 11.00 состоятся мастер-классы керамиста Аркадия Чудакова по созданию свинок-копилок и рождественских ангелов (8+).

6 января в 12.00 воронежцев ждет занятие «Рождественский сочельник» (8+) - участникам расскажут о копии произведения итальянского мастера XV века Джентиле да Фабриано «Поклонение волхвов», выполненной в XVIII веке. Также пройдет мастер-класс по росписи заготовки для подсвечников витражными красками.

А в книжном клубе "Петровский" 3 января в 13.00 пройдет мастер-класс «Елочка из фетра» (9+).

В Доме Тюриных (ул. Никитинская, 22) 3 января в 14.00 пройдет игра «Дорога в королевство Маршака». А 4 января в 11.00 пройдет экскурсия «В гостях у Робина Бобина» - сотрудники литературного музея приглашают детвору в гости к обжоре из английского стихотворения, которое перевел Самуил Маршак.