Сила в пробке: как бутылка шампанского может испортить праздник

В преддверии Нового года мы решили проверить, насколько опасна пробка от шампанского, и провели разрушительный эксперимент.

Первой "под раздачу" попала люстра. Тщательно целимся из нашей газированной "пушки" и стреляем прямиком в плафон.

Люстра выдержала, лампочка - нетФото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Но пробка коварно меняет направление и улетает мимо. Второй выстрел более удачен – пробка по касательной задевает лампочку. Последняя трескается.

Шампанское: люстра.

Вторая мишень нашего эксперимента - новогодний стол с бокалами, наполненными алкогольной жидкостью, бутылками, мандаринами и прочей мишурой. Вот уж где точно может разгуляться наша разрушительная стихия.

Пробка, словно маленькое ядро, влетает в один из бокалов, и его краешек тут же трескается.

Шампанское: праздничный стол.

Бокал уничтоженФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В силу вступает эффект домино – движимые волной пенистого шампанского со стола валятся мандарины, под стол летит и бутылка. Так что тут даже если вся посуда каким-то чудом и уцелеет, то полы точно придется перемывать под бой курантов.

Третьей мишенью стал ЖК-монитор. Черный монолит поразил нас своей холодной уверенностью. Он стойко выдержал прямое попадание пробки. Никаких видимых следов на экране не осталось.

Видимых повреждений вроде бы нет...Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Мы использовали для экспериментов списанный экземпляр, который изначально не включался. А что же будет с новым монитором? Об этом рассказал специалист по ремонту компьютерной техники Роман Ряховский:

- Все зависит от того, насколько сильным будет удар. Может быть, ничего не случится. А может, пострадает матрица – либо на экране останутся цветовые пятна, либо он вообще перестанет светиться. В подобных случаях проще купить новый. Дело в том, что матрица – самая дорогая часть устройства. К тому же найти ее порой непросто – нужно заказывать, ждать, потом и ремонт оплачивать.

Первый выстрел в окно... И промах! Второй... Попадание! Мы предвкушали фонтан осколков, а получили унылый хлопок. Окно выдержало – но, думается нам, благодаря маленькой площади остекления.

Шампанское: окно.

Как правильно обращаться с шампанским, нам рассказал сомелье Олег Блохин.

Олег Блохин может многое рассказать о культуре употребления напитковФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

- Открывать игристое вино можно только охлажденным. Ни в коем случае не нужно направлять бутылку на людей. Если пробка не пластиковая - не нужно двигать ее вперед-назад. Следует просто вращать бутылку. Постепенно пробка выйдет. Фиксируем два важных момента – только вращение и только охлажденным.

Главное - крутить бутылку, а не пробку.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Есть более впечатляющий способ – «сабраж». Это традиция лихо открывать бутылку шампанского ударом сабли. С бутылки полностью снимается фольга и проволока, а уже потом пробка выбивается. Использовать можно не только саблю, но и тяжелый нож или даже бокал. Если вы решитесь на такой способ, лучше посмотреть видео-инструкцию в Интернете.

Температура. Чем проще шампанское, тем ниже она должна быть - около пяти градусов. Напиток поинтереснее (ведь высокая цена – не всегда качество) - ближе к 10-12 градусам. Еще важный момент: если вам подарили настоящее французское шампанское, не надо хранить его на свету в стеллаже. Подойдет только темное прохладное место.

Пить можно из винных бокалов. Они не слишком узкие, и не широкие. Привычная посуда для шампанского подойдет только для игры пузырьков. Пить не очень удобно. Охлажденное шампанское не дает много пены, поэтому бокал можно не наклонять. Но если куранты уже бьют, а вы еще не разлили напиток – поворачивайте бокал, как удобнее. Жестких правил не существует. Наливать нужно примерно 125 мл. Но, опять же, все условно. Главное – эстетика и удобство. Вам должно быть комфортно держать бокал.

Всех с наступающим!Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Итоги

Мы не призываем вас снимать люстру и прятать посуду перед открытием бутылки. Не нужно надевать бронежилет и запихивать кота в барабан стиральной машинки, чтоб его не настигла коварная пробка. Но все-таки помните, что бутылка шампанского – это заряженное ружье. Будьте чуточку осторожней, и праздник пройдет на ура!

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