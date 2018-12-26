Встречаем Год свиньи: одноглазый Нуф-Нуф и конец света

Совсем чуть-чуть осталось до начала Год свиньи. Кто-то готовит наряды согласно гороскопам, кто покупает сувениры в виде свинок. А в театре кукол «Шут» все давно готово: в репертуаре есть замечательный «тематический» спектакль - по сказке Михалкова «Три поросенка и Черный волк». Его еще в 1996-м поставил мэтр кукольной режиссуры Валерий Вольховский, чье имя сейчас носит театр. С тех пор спектакль сыграли уже более 170 раз. Замечательные куклы придумал художник Александр Ечеин.

Накануне праздников «Комсомолка» отправилась в театр послушать актерские байки про поросят.

ПОРОСЕНОК БЕЗ ГЛАЗА

Пока Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф строят домики, а Черный волк хочет обучить их правилам строительства, в дело вступают охотники. Актер Владислав Ефанов, играющий одного из бравых звероловов, рассказал, каково выступать на сцене с поросятами. Они ребята озорные. Могут подмигнуть вдруг ни с того, ни с сего, в смысле незапланированно, как будто знают о тебе что-то эдакое…

- Был такой случай: во время спектакля вдруг у одного поросенка закрылся глаз! Со стороны казалось, будто он всем вдруг стал подмигивать. Артист, который водит эту куклу, обыграл ситуацию. Мы, конечно, сразу поняли, что дело нечисто: леска перетерлась, которая глаз открывает! Такой форс-мажор. Но зритель этого не понял. Мы же как фокусники, в нужный момент отвлекаем внимание, привлекаем к чему-то другому, - признался Владислав Ефанов. - А один раз во время спектакля выключился свет, что-то случилось с бесперебойником. Так артисты схватили фонарики и довели сцену, как раз чуть-чуть оставалось до антракта. И зрители подумали, что так и надо. А в антракте свет вернулся.

Владислав Ефанов.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПОДБРОСИТЬ ВОЛКУ КОНФЕТ, ЧТОБЫ У НЕГО ОТ СЛАДКОГО ВСЕ ЗУБЫ ВЫПАЛИ

Артист рассказал, что много веселых неожиданностей случается и из-за юных зрителей. Детвора так переживает за поросят, когда за ними гонится волк, что готова ринуться на сцену на помощь.

- Был такой случай, во втором ряду сидел карапуз, так он в самый ответственный момент схватился за грядушку переднего кресла и тряс ее так сильно, так рвался выбежать на сцену, растерзать волка! Если бы не ряд перед ним, он бы точно к нам выпрыгнул! - уверен артист. - У нас настолько интерактивный спектакль, получается настоящее погружение в историю, как сейчас модно говорить, полная иммерсивность. У нас как раз есть специальные персонажи для взаимодействия со зрителями - охотники. Я играю одного из них, Мистера Бубля, и спрашиваю у зала: «Вы Волка видели?». Детвора сразу показывает, куда он побежал. Говорю: «Он маленький?» - все кричат: «Нет, большой, черный!». А в антракте мы ходим по залу, советуемся с ребятами, как волка-то нам поймать? Кто сетью предлагает, кто яму вырыть и туда бросить конфет, чтобы у волка все зубы слиплись, а потом заболели и выпали. Один малыш предложил подкинуть колбасу, а в нее таблетки со снотворным спрятать, чтобы он съел и уснул на ходу. У карапузов так фантазия развита, что вариантов - море. Во время спектакля детвора принимает непосредственное участие в его развитии, у ребят создается впечатление, что именно они двигают сюжет, именно от их действий и подсказок развивается история, что если бы не они, могли бы мы волка и не поймать… Словом, зрители становятся героями спектакля.

ПРО ШЛЯПУ-БУМЕРАНГ

А бывает, что в спектакль вторгаются неожиданности от коллег, любят артисты друг над другом подшутить.

- Был момент, когда хвастаясь перед другим охотником дрессурой своей собаки, кидаю шляпу, чтобы пес ее принес, она улетает за кулисы, а в это время коллеги, стоявшие там, кинули эту шляпу обратно. Охотнику же нужно оправдывать действие: «Какая у меня шляпа-бумеранг!». И снова кидаю, чтобы собака побежала за ней, и тут шляпа… снова вылетает из-за кулис! Но это не повлияло на сам спектакль, этакие наши «междусобойчики». Артисты любят подшучивать. У нас, слава богу, есть такая возможность импровизировать в предлагаемых обстоятельствах в рамках заданной темы. Все выстроено, но есть немного свободы, когда ты понимаешь, что можешь выразиться, что ты не прикован к словам и месту, ты не в кандалах роли, а есть толика творчества у тебя, - уверен артист. - Это важно. Дети же как лакмусовая бумажка, чувствуют фальшь. Здесь нельзя схалтурить, юный зритель очень требовательный, если ему не нравится, если ты его не заинтересовал, он отвлекается сам и отвлекает окружающих - встал, почесался, побежал - и тебя ползала уже не слушает. И потом снова их воедино собрать очень тяжело. Когда ты выходишь к зрителям и в зале тишина, когда понимаешь, что тебя слушают маленькие - это прям мурашки! Это волшебство, которое мы чувствуем кожей. Магия.

фото Воронежского театра кукол.

Кстати, про магию. Многие артисты говорят, что куклы обладают душой, кому-то помогают, кого-то ненавидят, что все валится из рук…

- Прежде чем играть, работать с куклой, ты должен с ней договориться и вступить в творческий тандем. Чтобы ты понимал, как она работает. Это же наш инструмент, как для скрипача его скрипка. Если мы будем небрежны к куклам - и они будут небрежны. Если торопишься, схватил куклу быстро, а у нее леска запуталась, ты поспешил, не проверил, а на сцену вышел и уже вместо нужного жеста у куклы совсем другой получился, а он не соответствует логике сюжета. Мы специально на 15-20 минут раньше приходим, раскладываем реквизит, все проверяем, уделяем время кукле. Смотрим, не сломался ли механизм, не отвалился ли хвостик…