Трезвый взгляд: В год свиньи пьем культурно!

Ты меня уважаешь? Да. Но только если ты не запиваешь беленькую красненьким. И не закусываешь коньяк лимоном. Какие еще правила пития определяют сознание продвинутых потребителей – разбираемся в нашем материале. Выбираем правильную посуду, закуску и температуру под каждый конкретный напиток. Выясняем модные алкосочетания. Вооружаемся знанием о способах борьбы с винным, водочным, пивным и прочим похмельем.

О начале

В качестве аперитива чаще всего пьют игристое вино – то, что мы называем шампанским. Идеально, если оно сухое, ведь такой напиток больше способствуют аппетиту. Правда, у нас пока что традиция не изменилась, и очень многие пьют сладкие и полусладкие вина.

Настоящее шампанское делают в Шампани (Франция). Все остальное игристое вино.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

О продолжении

После аперитива лучше всего остановиться на вине. В европейских странах этот напиток – неотъемлемая часть обеда. Во Франции, Испании, Италии - достаточно бокала вина. Важны ощущения. Для нас же главное - состояние опьянения. Здесь опять же встает вопрос желания – чего больше хочется человеку. Поэтому, как правило, вино выбирают женщины, а мужчины переходят на крепкие напитки.

О повышении градуса

Менять крепость напитков можно. Нежелательно смешивать сырье. Проверено опытом – последствия в таком случае куда хуже. Вино, шампанское сочетаются с коньяком, виски можно с пивом. Тяжеловато, но все равно будет лучше, чем пить вино и водку. Когда употребляешь все подряд, на утро – не помнишь ничего.

О мужских и женских напитках

Жесткого разграничения нет. Выбор определенного вида алкоголя - лишь вопрос вкуса. Того, как человек чувствует напиток, того, как он влияет на него. Какие ощущения в итоге испытывает потребитель. Вино - самый универсальный напиток, коньяк хорош для завершения вечера.

Олег Блохин считает, что мужских и женских напитков не бывает.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Кстати, разливают алкоголь, как правило, мужчины. Например, сначала женщинам, начиная с самых старших. Но также хозяин может сначала налить себе и попробовать, продемонстрировав тем самым, что напиток не испорченный. Если вы идете в гости и приносите алкоголь, то и угощать им должны вы.

Шампанское

Открывать шампанское можно только охлажденным. Ни в коем случае не нужно направлять бутылку на людей. Если пробка не пластиковая - не нужно двигать ее вперед-назад. Следует просто вращать бутылку. Постепенно пробка выйдет. Фиксируем два важных момента – только вращение и только охлажденным.

Есть более впечатляющий способ – «сабраж». Это традиция лихо открывать бутылку шампанского ударом сабли. С бутылки полностью снимается фольга и проволока, а уже потом пробка выбивается. Использовать можно не только саблю, но и тяжелый нож или даже бокал. Если вы решитесь на такой способ, лучше посмотреть видео-инструкцию в Интернете.

Главное - крутить бутылку, а не пробку.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Температура. Чем проще шампанское, тем ниже она должна быть - около пяти градусов. Напиток поинтереснее (ведь высокая цена – не всегда качество) - ближе к 10-12 градусам. Еще важный момент: если вам подарили настоящее французское шампанское, не надо хранить его на свету в стеллаже. Подойдет только темное прохладное место.

Пить можно из винных бокалов. Они не слишком узкие, и не широкие. Привычная посуда для шампанского подойдет только для игры пузырьков. Пить не очень удобно. Охлажденное шампанское не дает много пены, поэтому бокал можно не наклонять. Но если куранты уже бьют, а вы еще не разлили напиток – поворачивайте бокал, как удобнее. Жестких правил не существует. Наливать нужно примерно 125 мл. Но, опять же, все условно. Главное – эстетика и удобство. Вам должно быть комфортно держать бокал.

Глубокой культуры употребления шампанского с блюдами у нас нет.

Вино

Важный момент при открытии вина: срезать фольгу нужно немного ниже края горлышка. В термоупоковочном колпачке содержится свинец. Он не должен взаимодействовать с вином. Дальше протираем салфеткой само горлышко и пробку. Затем в самый центр вставляем штопор. Вкручиваем его практически полностью, оставляем полтора витка. Не вытаскивая немного до конца пробку, обхватываем ее салфеткой, и аккуратно, прокручивая, достаем. Таким образом можно открыть вино без хлопка.

Вино нужно открывать правильно, чтобы в напиток не попал свинец.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Начатую бутылку лучше не оставлять на столе. Поставьте ее рядом на какую-нибудь подставку. Нагромождение бутылок на столе ассоциируется с советским застольем и пьянством. Какие-то рога стоят рядом с людьми. Не нужно делать из этого смысловой центр стола.

Вино пьют прохладным. Красное остужают до 17-18 градусов. При такой температуре оно приятнее, легче поддается. Если напиток совсем простой, охлаждаем до 15 градусов. Понятно, что никто не будет заморачиваться со специальными приборами для измерения температуры. Поэтому пусть вино будет холоднее, чем нужно. Часть заберет бокал. Плюс напиток согреется на столе. Белые вина охлаждают сильнее. Особенно сладкие – до пяти градусов. Напитки поинтереснее – до восьми-девяти. Главное - не охлаждать уж слишком сильно, иначе закроется аромат. Не будет ни фруктовости, ни цветочности.

Вино не пьют залпом. Оно оценивается. Организм должен сам подсказать, когда выпить. Вина – это напитки с характером. Особенно красные. Если просто напиваться им, то оно не проявит себя. Только утром вам будет плохо. Ужасная головная боль.

Вино нужно слушать, но долго не вникать. Есть, так называемые, три носа. Первый -фруктовые и цветочные нотки, которые получены самой ягодой и ее соком. Второй - ароматы, которые дает брожение. Более глубокие минеральные оттенки. Третий – например, мед и орехи. То, что зависит от производства. Внюхиваться долго не надо. Аромат уходит. Первый вдох – самая точная ассоциация. И помните, что главный критик у вина – вы. Хорошее вино – это то, бокал которого захочется выпить еще и еще, а потом взять бутылку.

Салфетка в руке находится не случайно. Она пригодится, чтобы убрать капельку с бутылки.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Что касается открытой бутылки вина, чем больше в ней содержимого, тем дольше оно сохранится. Нужно закрыть емкость и поставить ее вертикально. Площадь поверхности должна быть небольшой. В течение пяти дней вино будет нормальным. Иногда вина через время лучше открываются. Но есть и такие, которым нежелательно долго быть открытыми. Превращаются просто в чернослив. Никакого вкуса.

Бокалы для вина должны быть без рисунка. Иначе человек не может в полной мере наслаждаться напитком. Пристращаешься к ощущениям, а не к красоте вина. Также лучше не использовать много моющего средства для бокалов, иначе они перебьют весь запах напитка. Для красного вина подойдут большие бокалы, для белого – универсальной средней формы.

Сопровождение для вина. Некоторые удивятся, но многие критики пишут, что вино с сыром – это не так уж удачно. В профессиональной литературе нет такого жесткого сочетания. Еще один стереотип: белое – для рыбы, красное - для мяса. Все условно. Ориентируйтесь на свой вкус. Гостям можно предложить в качестве сопровождения канапе или фруктовую тарелку.

Сомелье отмечает, что большинство сейчас предпочитает чистые напитки.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Как выбрать вино в магазине

Самая главная рекомендация: откажитесь от напитков из сорта винограда Изабелла. Во всем мире его считают сорняком. Пусть это будет, как запрет на булки с маргарином. Видишь его в составе – отказываешься. Так как многие абхазские вина сделаны из Изабеллы, их тоже не рекомендую их употреблять.

Обратите внимание на российские вина. Сейчас много нашего алкоголя, который будет вполне приемлемым и по качеству, и по цене. Много напитков делают из нашего винограда. Самые дешевые из иностранного сырья - испанского балка. Дальше просто разливают и наполняют добавками. Оно не эксклюзивное. Обычное нормальное вино.

Не стоит пренебрегать специализированными магазинами или бутиками. И совет этот основан лишь на потом, что, исходя из заданных вами критериев, продавцы или консультанты смогут вам лучше подсказать, какой выбрать напиток.

Вина – напитки с характером.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Мифы о вине

1. Порошковое вино. Убеждение, что подобного рода напитки продают в магазинах, сомелье считает самым неубиваемым и самым главным заблуждением. Как поясняет специалист, алкоголь сейчас проходит серьезный контроль качества. В больших сетевых точках продаж нет «левого» спиртного. Но так как люди не разбираются в теме, верят тому, что говорят окружающие, миф о порошковом вине живет до сих пор.

2. Атрибут хорошего вина – корковая пробка. На самом деле, совершенно не обязательно. Настоящий португальский дуб – очень дорогой. Таким образом, и подобная пробка появляется в элитных напитках. В обычных недорогих винах обычная винтовая пробка наиболее уместна.

3. На дне бутылке обязательно должно быть углубление. Это тоже миф. У дорогих немецких вин пунта, выражаясь профессиональным языком, нет. Поэтому если вас в вине устраивает все, кроме отсутствия углубления – это точно не может быть причиной отказаться от покупки.

4. Хорошее вино стоит дорого. По мнению сомелье, это тоже большое заблуждение. Не стоит отказываться пробовать российское вино за 200-300 рублей из-за цены. Обычный напиток, собранный машинами, и не должен дорого стоить.

5. Покупать нужно только алкоголь в бутылке – миф. Сейчас самые авторитетные критики ставят высокие оценки вину в банках. Таким образом, они рекомендуют его к употреблению. Это по-своему небольшая революция.

Водка

Напиток особенный. Пить нужно обязательно холодным. Замерзает при – 22 градусах, поэтому до этих пределов и охлаждаем. Если горло болит, то можно пить при нулевой температуре. Но самое важное – это закуска. Хлеб, соленые огурцы, жареная картошка, борщ - обязательно должны сопровождать водку. Пить, конечно, лучше всего в компании, потому что именно тогда появляется культура пития и определенная атмосфера. Водка прекрасно пробуждает аппетит. И от нее практически не бывает похмелья.

При употреблении водки самое главное - хорошая закуска.Фото: Олег ЗОЛОТО

Из минусов – сама по себе водка безвкусная и неинтересная. Если употреблять ее без закуски, а что еще хуже запивать – то она никак не порадует. Никакой эстетики.

Коньяк

Если подходить профессионально, то именно коньяк бывает только французским. Даже хорошие армянские напитки - бренди, виноградный дистиллят. Главный спор в употреблении этого напитка возникает из-за лимона. Сейчас все скажут, что пить коньяк с лимоном пошло. Но так делал Николай 2. Монарх! Как можно называть его вкус пошлым. Это вообще кощунство. Он клал на дольку лимона кофе и сахар. Это было его предпочтением. Да, лимон может забивать рецепторы. Но, говоря откровенно, единицы вдохновляются самим коньяком, его вкусом. Крепкий алкоголь обжигает. Обычные люди не поймут ничего. Поэтому ругать за лимон - глупости. Хотите необычного сочетания - попробуйте коньяк с грушей. Она нежная, неагрессивная, не забивает вкус.

Виск, ром, самогон

Пару слов о других крепких напитках. Виски сейчас активно отбирает популярность у коньяка. Напиток этот очень необычный. В нем очень много оттенков. Пьют в чистом виде, но смешивать его, например, с колой – нормально. Набирают популярность джин и ром. Последний раньше использовался как основа, главная составляющая, многих коктейлей. Сейчас ром становится самодостаточным напитком.

Также сейчас появляется очень много магазинов с самогонными аппаратами. И это совсем не случайно. Самогон роднее нам, чем водка. Духовно ближе. Людям сейчас очень хочется творить. И самогоноварение – это попытка людей самовыразиться в напитке. Самогон – это целая культура. Романтика. В идеале его нужно посмаковать. Напиток идеален для завершения вечера.

РЕЦЕПТЫ

Сейчас тренд – апельсиновый ликер Апероль. Коктейлем с ним можно порадовать гостей. Сомелье советует: заморозьте лед в пакетиках, а затем насыпьте его в винный бокал. Добавьте дольку апельсина, 40-50-гр ликера и игристое сухое вино. По словам специалиста, это будет очень необычно.

Поэкспериментировать можно и с текиллой. Сочетать напиток с лаймом и солью – очень пошло и стереотипно, говорит сомелье. Лучше сделать дома сангриту. Смешайте апельсиновый, томатный сок, специи, соус Табаско и добавьте текиллы. Не нужно искать даже рецепта. Смешивайте все в своих личных пропорциях, как бабушкино варенье. Так будет интереснее.