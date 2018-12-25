Как воронежцам выбрать домашнего Деда Мороза

В последние годы стало модным приглашать Деда Мороза со Снегурочкой или без нее на дом. Есть в этом и очевидные плюсы: вашему ребенку точно достанется много внимания сказочного персонажа, а еще не надо идти туда, где много людей и есть опасность подхватить простуду. Однако и минусы присутствуют: нет большой компании детей, где, конечно, интереснее, чем одному. И, пригласив Дедушку Мороза, можно напороться на мошенника. Как избежать подводных камней в организации семейного праздника, рассказал немало переигравший добрых волшебников шоумен Павел Алехин:

- Главное, чтобы при виде Деда Мороза малыш не испугался. Такое бывает с ребятишками двух-трех лет. Расскажу случай из моей практики: меня пригласили поздравить ребенка. 27 декабря должен был я прийти, а 25-го малыша повели на елку. И там он сильно испугался Бабы Яги. Поэтому родителям пришлось позвонить мне, отменить заказ, а вместо новогоднего волшебника к мальчику пришел психолог.

Павел Алехин: - Главное, чтобы при виде Деда Мороза малыш не испугался.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Малышу, который первый раз видит Деда Мороза, нужно дать к нему привыкнуть - потрогать его за бороду, посох, чтобы убедиться, что ничего страшного в нем нет.

Если решили пригласить Дедушку к себе домой, надо ответственно подойти к его выбору. Оптимальный вариант - попросить совета у друзей, которые уже устраивали такой праздник своему ребенку. Кого порекомендуют, того и выбирайте. Нет такой возможности - поищите отзывы в Интернете: кого много хвалят, тот, скорее всего, не подведет. Дешевые варианты лучше рассматривать с осторожностью. Могут быть неприятные сюрпризы - когда Дед ни стишка не знает, ни песенки, а то и вообще не придет. Или, что еще хуже, придет, может, даже и со Снегурочкой, подарит ребенку машинку, а вас оставит без ноутбука или мобильника.

Опять же случай из жизни. Одна женщина договорилась со мной, что я, то есть Дед Мороз, 27 декабря поздравлю ее сына. Однако перед Новым годом она позвонила и сказала, что нашла вариант подешевле. А 1 января в шесть часов утра еду с корпоратива, уже, понятное дело, сильно уставший. И звонок! Та самая женщина! Оказалось, не доехал к ней дешевый Дед Мороз. А малыш с шести утра ждет. Пришлось ехать поздравлять.

Кстати, если уж хотите совсем бюджетный вариант, то есть устроить детям праздник своими силами, помните: главное - уделять им на Новый год много внимания. Отвлекитесь 31 декабря от своего ноутбука или используйте его для развлечения ребенка. Можно устроить игру «Угадай мелодию» (набрать в папки музыки из мультиков и фильмов и включать начало мелодии) или викторину (вопросы легко найти в Сети). Есть вариант предложить вырезать из ватмана огромную снежинку. Это не так просто! Можно помочь написать ребенку поздравительную открытку для бабушки, дедушки, мамы, папы. Лыжи, коньки с малышами на свежем воздухе - это вообще прекрасно. А если еще друзей пригласите с другими детьми - еще лучше. Одним словом, вариантов масса. Главное - желание и хорошее настроение, и тогда Новый год вы отпразднуете здорово!