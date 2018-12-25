«Вкуснотеево» устроило грандиозный праздник в честь открытия елки в Центральном парке Воронежа

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-25T11:50:38+03:00

Украшением дня стали новые йогурты – «Морковный фреш» и «Сочная тыква» - Маленькой елочке НЕ холодно зимой, - исполнила девочка лет шести со сцену кавер-версию популярной детской песни. Ведущий ей почему-то не поверил, хоть и вручил подарок. Однако 23 декабря новогодней елке в Центральном парке Воронежа точно было не холодно. Здесь проходили масштабные гуляния от «Вкуснотеево» в честь зеленой красавицы, да такие, что все горожане, пришедшие на праздник, забыли о минусовой температуре.

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Вы наверняка слышали, что морковь и тыква до краев наполнены витаминами? Мы, конечно, не ученые, чтобы перечислить все полезные свойства данных продуктов. Но одно знаем точно: они отлично развивают память. Посудите сами, как только участники головоломки узнавали, что получат в подарок стаканчик «Морковного фреша» или «Сочной тыквы», так сразу же начинали быстрее запоминать нужные картинки.

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Конкурсы, приготовленные в честь открытия новогодней елки, увлекали не только малышей, но и их родителей. Еще бы, ведь только здесь исполнив песню, сделав сэлфи или разгадав какую-либо шараду, можно было получить в подарок целый пакет, наполненный йогуртами и глазированными сырками.

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- Папа, пойдем сражаться на бревне мешками! – такого предложения от своей дочери-принцессы родители явно не ожидали. Что ж, нашелся другой соперник равный по силе, плюшевая корова «Вкуснотеево». Стоит ли говорить, кто победил в этом бою?

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Честно заработанные купоны все воронежцы от мала до велика могли обменять на новинки из линейки питьевых йогуртов «Вкуснотеево» – «Морковный фреш» или «Сочную тыкву». После разудалых забав такие яркие вкусы помогали обрести новые силы! А уж вприкуску с резными имбирными печеньями – это и вовсе можно считать идеальным перекусом.

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Если же вы считаете, что вам не солидно прыгать с детьми на бревне, то был и другой способ получить заветные купоны. Кто дает молоко? Правильно – коровы. Поэтому нужно было лишь подойти и сказать комплимент одной из плюшевых коров, чтобы потом поучаствовать в дегустации.

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Волшебная Снегурочка под оглушительные аплодисменты неуемной детворы принялась знакомиться со всеми мальчишками и девчонками. Судя по восторженным лицам самых юных воронежцев, можно смело говорить, что в этот день они поверили в сказку.

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Думаете, этому малышу не хватит сил, чтобы построить башню из гигантских кубиков? А вот и нет – он же выпил дающие силы молочные продукты «Вкуснотеево». А в крайнем случае, ему поможет папа.

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Завершился праздник масштабным хороводом вокруг зеленой новогодней красавицы. Родители смеялись, а дети хлопали в ладоши и пели песни. Дед Мороз вместе с плюшевыми коровами не давал заскучать никому. Кульминационным стал момент, когда сотни лампочек одновременно зажглись на елке. Кажется, праздник уже пришел в наш город и в наши дома! Да и до наших холодильников уже добралось вкусное волшебство вместе с продуктами «Вкуснотеево»!

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