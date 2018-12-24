На Нововоронежской АЭС завершилась предпусковая партнерская проверка ВАО АЭС энергоблока №7

Проверку провела команда международных экспертов Московского центра ВАО АЭС* (ВАО АЭС-МЦ), в которую вошли 14 специалистов из восьми стран - Украины, Республики Корея, Франции, Беларуси, Словакии, Болгарии, США и России.

Основной целью визита стала проверка готовности энергоблока №7 НВ АЭС к этапу физического пуска, максимальное повышение безопасности и надёжности его работы, а также обмен информацией об использовании лучших мировых практик.

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На атомные энергоблоки, вводимые в эксплуатацию, международных экспертов с недавних пор приглашают в предпусковой период. Проведение таких партнёрских проверок позволяет ещё на этапе предпусковых работ внедрить в производственные сферы лучшие международные практики.

За время работы комиссии на Нововоронежской АЭС - с 10 по 21 декабря - эксперты проверили 13 направлений деятельности станции. В их числе: химия, радиационная безопасность, ремонт.

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Представители ВАО АЭС-МЦ особо отметили уровень культуры ядерной безопасности предприятия. По их мнению, «рабочая обстановка взаимного уважения» является сильной стороной персонала НВ АЭС, а «ядерная безопасность» – их главный приоритет.

«Моя независимая оценка говорит о том, что работа была слаженная, эффективная и результативная. Цели достигнуты. Нововоронежская АЭС выполнила взятые на себя непростые международные обязательства в полном объеме. Нами были подготовлены рекомендации, которые после детального обсуждения были поняты и приняты коллективом Нововоронежской АЭС. Пуск энергоблока № 7 – сложнейшая работа, но мы уверены, что эта задача будет успешно реализована и станет большим событием в мировом ядерном сообществе», – отметил на заключительном заседании Первый заместитель директора ВАО АЭС-МЦ Анатолий Кириченко.

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В течение двух месяцев после окончания предпусковой партнерской проверки Нововоронежская АЭС должна будет выполнить самооценку и разработать план корректирующих мероприятий. Параллельно, по результатам проверки будет составлен финальный отчет с рекомендациями по улучшения деятельности станции.

Команда ВАО АЭС проведет повторный визит в согласованные сроки, до первого выхода энергоблока № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок №7 НВ АЭС) на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Во время повторного визита эксперты оценят эффективность выполненных мероприятий.

*ВАО АЭС – (англ. WANO, сокр. World Association of Nuclear Operators) — всемирная ассоциация операторов АЭС, то есть организаций, их эксплуатирующих. На сегодняшний день в ВАО состоят все организации мира, эксплуатирующие АЭС, всего в их составе насчитывается около 450 энергоблоков. Миссия поддержки, партнёрская проверка – одни из форм работы экспертов ВАО АЭС с атомными станциями.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС