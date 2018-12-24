Суровые воронежские пожарные потушили горящие провода снежками

Если ваш ребенок настолько любит играть в снежки, что во всем районе не осталось ни одного целого окна, не спешите читать ему выговоры. Оказывается, это не просто забава, а способ борьбы с огнем, что и продемонстрировали воронежские пожарные. На видео, которое оказалось в распоряжении нашей редакции, несколько суровых мужчин в течение минуты забрасывают полыхающую линию электропередач снежками.

- Это действо имело место быть сегодня ночью в Воронеже на 52 доме по улице Плехановской, - рассказал Сергей Хренов, пресс-секретарь ГУ МЧС по Воронежской области. - Сообщение о загорании высоковольтных проводов поступило около 1.40. Тушение высоковольтных проводов под напряжением недопустимо. Оно производится только после отключения. Нужно отдать должное энергетикам - аварийная бригада горсети прибыла сразу после пожарных и приступила к отключению. Пока провода обесточивали, огонь распространялся по проводам. И вот тут, чтоб не допустить дальнейшего расползания огня, наши ребята применили изящное, безопасное для них и одновременно, забавное, средство - снежки. В учебниках по пожаротушению сие действо именуется "подручные средства пожаротушения". И, самое главное, сработало ведь!

Отметим, что в 2.10 провода были обесточены. В 2.11 огонь полностью потушили - уже не снежками, а более традиционными средствами.