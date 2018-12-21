Выходные в Воронеже: парад Дедов Морозов и комический футбол, "Щелкунчик" и "Свинка Пеппа"

ДЕДЫ МОРОЗЫ И КОМИЧЕСКИЙ ФУТБОЛ

22 декабря в Воронеже пройдет юбилейный парад местных Дедов Морозов - десятый. Морозы Ивановичи и Снегурки-красавицы пройдут от филармонии к главной городской елке на площади Ленина. Там запланирована развлекательная программа со смотром зимних волшебников и турнир по Воронежскому комическому футболу. Начало в 12.00.

РАЙОННЫЕ ЕЛКИ

22 декабря в парке «Алые паруса» у новогодней елки на центральной аллее пройдет шоу «Приключения со свинкой Пеппой». Начало в 12.30.

22 декабря у ТРЦ «Максимир» откроется елка Железнодорожного района. В программе: театрализованное представление «Новогодняя история» с участием детских творческих коллективов, игровая развлекательная программа «Зимние забавы». Начало в 15.00.

23 декабря воронежцев приглашают зажечь новогоднюю елку в Центральном парке. Детвору и взрослых ждет праздничная программа «Новогодний калейдоскоп». Зрители увидят театрализованную постановку, смогут поучаствовать в квесте, конкурсах и лазертаге. Также в рамках праздника пройдет благотворительная акция «Добрый Новый год». Начало в 12.00, вход свободный.

23 декабря в 12.00 откроется елка в ДК "Краснолесье".

МУЗЕЙ В КИНО «Удивительный мир Иеронима Босха»

В 1516 году скончался Иероним Босх - художник, который связал своим творчеством Средневековье и Новое время и так и остался загадкой для искусствоведов. Удивительный «Сад земных наслаждений» и пронзительный «Се человек», самый необычный в истории образ Иоанна Крестителя и триптих «Воз сена» поражают тем, как необычно Босх использовал метафору в живописи. Фильм «Удивительный мир Иеронима Босха» - это послесловие к выставкам художника, которые прошли в голландском городе Хертогенбос и в музее Прадо в Мадриде в 2016 году. Фильм покажут в кинотеатре "Спартак" 22 декабря в 15.00.

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ТЕАТР В КИНО: «№13D» и "Щелкунчик"

В субботу в цикле театральных трансляций в кинотеатре "Спартак" смотрите включение из МХТ имени Чехова. Покажут спектакль Владимира Машкова с Игорем Верникрм, Паулиной Андреевой, Станиславом Дужниковым, Ириной Пеговой. «№13D» с легкостью мог бы соперничать с бродвейской постановкой. Это спектакль-праздник! Если вы хотите отвлечься от абсурда жизни, то вам именно сюда: на спектакль, где царит умопомрачительно смешной абсурд на сцене. Комедия положений - сложный жанр, но Владимиру Машкову удалось сделать непринужденный, динамичный, веселый спектакль. Начало в 19.00.

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А в воскресение пройдет трансляция из Большого театра сказочного балета по мотивам сказки Гофмана. «Щелкунчик» - самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера - и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны.

Смотреть «Щелкунчика» Большого театра в кинотеатрах по всей стране стало уже доброй традицией для многих зрителей в разных городах России. Ведь чудо не может наскучить, так что вновь и вновь, с первыми тактами музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, начнется волшебство и вступит в свои права настоящая магия, на которую способны только великий театр и прекрасные артисты. К тому же, в этом сезоне «Щелкунчик» можно будет увидеть в прямой трансляции, с новыми исполнителями. Начало в 18.00.

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ВЫСТАВКА ВОРОШИЛИНА

На втором этаже атриума третьей очереди Центра Галереи Чижова можно увидеть работы известного воронежского художника Александра Ворошилина. Экспозиция «Путешествие во времени» представила горожанам 15 живописных полотен Александра Ворошилина, выполненных в 2018 году. Это серия задумчивых, иносказательных, порой философских работ, которые переносят зрителей между городами, странами, мирами - подчеркнуто реальных вещей и полуреальных, сотканных воображением автора.

Выставку можно посмотреть ежедневно с 10.00 до 22.00 бесплатно - до 27 декабря.

ВЫСТАВКА ГОЛЛЕРБАХА

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Живопись Сергея Голлербаха. К 95 летнему юбилею». Сергей Голлербах - один из самых ярких современных художников русской диаспоры второй волны эмиграции. Родившийся в Ленинградской области, он с 1935 по 1937 год жил в Воронеже в ссылке с родителями. В начале войны попал в немецкую оккупацию, был увезен на работы в Германию, после войны учился в Мюнхенской академии художеств, с 1950 года Сергей Голлербах проживает в Нью-Йорке.

Проект представил 45 экспонатов - живопись и графику автора из собраний Дома русского зарубежья имени Солженицына, музея имени Крамского и коллекции режиссера Елены Родиной.