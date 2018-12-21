Советник воронежского губернатора переодел артисток сельского хора

Добрая предновогодняя история произошла с хором из села Урыв Острогожского района.

- Я пою в коллективе больше 30 лет. Все эти годы мы выступали в одних и тех же костюмах. Мало того, что они изрядно поизносились, так еще и малы стали. Кокошники и те рассыпались. Анатолий Александрович сразу же откликнулся - мы у него 100 тысяч рублей попросили. Купили ткани и уже костюмы пошили. Никто нам до этого так не помогал. Напишите, как мы благодарны Анатолию Александровичу, - обратилась к нам артистка хора Галина Недолужко.

В коллективе "Родные просторы" девять женщин и семь мужчин. Самому младшему 55 лет, старшему пошел 82-й год. Поют артисты в основном под баян, но выходят и под "минусовку". В репертуаре - русские народные, казачьи песни. В селе, по словам Галины Васильевны, для молодого поколения из развлечений - только телевизор да интернет. А для старших - ансамбль. "Родные просторы" зажигают на всех сельских праздниках, в местном ДК их концерты собирают полные залы.

Галина Недолужко рассказала, что на выделенные Анатолием Спиваковым деньги артистки хора купили18 метров габардина, парчу, тесьму. Из ткани они сами себе сшили девять ярких женских костюмов в казачьем стиле - блузки с басками, пышные юбки с подъюбниками. Кроме этого, они заказали женские и мужские концертные сорочки.

- Ансамбль для нас отдушина. Я там душой и телом молодею. И представляете: когда мы вышли выступать в новых костюмах, зал даже ахнул. Потом все село про это говорило, - поделилась жительница Урыва.

Стоит отметить, что Анатолий Спиваков - фигура для Воронежской области не последняя. В региональном правительстве вместе с экс-губернатором Алексеем Гордеевым он занимался сельским хозяйством. И молочное, и мясное скотоводство (то, чем мы сегодня так гордимся) - его рук дело. Сейчас Анатолий Спиваков - фермер и советник губернатора по АПК на общественных началах.

- Мы людям всегда помогаем там, где работаем, - отметил он.