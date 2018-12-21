2018-12-21T12:44:11+03:00
Общество

Центральный парк преобразят европейские архитекторы

В правительстве области состоялась презентация финальной концепции развития памятника природы регионального значения «Центральный парк города Воронежа»
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По поручению губернатора Александра Гусева на разработку концепции развития второй очереди Центрального парка был объявлен международный конкурс. Для организации и проведения конкурса привлекли московскую компанию «Проект Медиа», а в качестве куратора – голландского архитектора Барта Голдхоорна, который является основателем и куратором Московского архитектурного биеннале и выставки «Арх Москва», а также организатором и членом жюри архитектурных конкурсов и выставок в России и Европе.

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин сообщил, что принять участие в конкурсе изъявили желание 20 компаний из 10 стран. Были отобраны три команды, имеющие большой опыт работы с зелеными территориями, в том числе парками больших масштабов, получившие множество наград за участие в международных архитектурных конкурсах.

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Конкурс проходил в два этапа. Первый состоялся в первой половине 2018 года и представлял собой конкурс портфолио. На втором этапе, в ноябре, команды представили жюри готовые концепции. По итогам обсуждения первое место получила концепция голландской компании West 8.

20 декабря компания West 8 представила свое видение развития Центрального парка губернатору области Александру Гусеву и мэру Воронежа Вадиму Кстенину. Основатель компании - ландшафтный архитектор Адриан Гёзе - рассказал, что согласно концепции, парк должен превратиться в интересное для всех возрастов место круглогодичного отдыха для жителей и гостей города, в том числе в части доступности для маломобильных групп населения.

При разработке концепции были учтены мнения горожан, которые они высказали в июле этого года на открытой конференции по городскому развитию, ландшафтной архитектуре и урбанизму «UrbanDayVoronezh».Так, предложенная концепция полностью соответствует пожеланиям воронежцев о максимальном сохранении природной составляющей парка, при этом комфортность парковой среды значительно повысится.

Ландшафтные архитекторы и дизайнеры предложили поделить пространство парка на 4 «слоя» – зоны, в рамках которых предполагается создать инфраструктуру для определенного вида отдыха: спорт на природе; отдых в уникальных природных условиях; экология, ботаника и знакомство с природой; семейный и культурный отдых. В рамках создания «слоев» концепция предполагает обустройство озера и панорамного моста между склонами, различных прогулочных троп для пешеходов, велосипедистов и конных прогулок, зоны барбекю и эко-фермы с фруктовым садом. Также появятся садовые террасы, которые дополнят новыми видами растений, и цветочные клумбы на склонах парка.

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Будет благоустроено 8 дополнительных входов с обозначением входными группами границ Центрального парка.

Александр Гусев отметил, что представлена красивая идея, но необходимо проработать технические и экономические характеристики реализации проекта. Как рассказали разработчики концепции – это только начало большой работы по преобразованию паркового пространства.

Изменения, которые произойдут в парке, в ближайшие годы сделают парк еще более привлекательным и интересным, привнесут современные идеи и позволят соединить на одной территории нетронутые природные уголки и разнообразие форм для отдыха и развития.

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