2018-12-24T15:44:45+03:00
Общество

Воронежским предприятиям помогут повысить производительность труда

Но денег не дадут
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото с портала правительства Воронежской областиФото с портала правительства Воронежской области
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Руководитель департамента экономического развития Анатолий Букреев рассказал, что до 2024 года 130 предприятий Воронежской области пройдут курсы по повышению производительности труда. Каждый год эти пять лет она должна расти на 5%. Это в теории, а на практике все не так просто.

- Существует нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости", согласно которому к 2024 году производительность труда должна ежегодно повышаться на 5%. В соответствие с нацпроектом разрабатывается региональная программа повышения производительности труда. Она у нас есть. Создан центр компетенций производительности труда на базе "Агентства по инновациям". Его специалисты будут обучать руководителей, персонал предприятий, - рассказал главный экономист региона.

По его словам, в следующем году на первом этапе в пилотный проект войдут 10 предприятий металлообработки, торговли, сельского хозяйства, строительства. В их числе "Эконива", Рудгормаш, "Выбор -ОБД". До 2024 года к ним должны присоединиться еще 120 предприятий. Однако проект практически не обеспечен федеральным финансированием.

- До настоящего времени на федеральном уровне не утвержден сам паспорт национального проекта. К нам уже спустился третий вариант паспорта, но и он до сих пор не утвержден, поскольку, если говорить прямо, в полной мере он до конца не проработан. В связи с этим департамент экономического развития предложил внести изменения в закон об инвестиционной деятельности и придать этим 120 предприятиям статус особо значимых инвестиционных проектов. Благодаря этому они смогут получить хотя бы косвенные меры господдержки - льготы по налогу на прибыль и льготы по налогу на имущество. И тогда у них появится интерес, а мы, возможно, добьемся целевых показателей, которые ставит перед нами национальный проект. В текущем году в Воронежской области производительность труда ожидается на уровне 102-103%. Вырастет ли она до 105% - поживем-увидим, - рассказал Анатолий Букреев.

Добиваться целевых показателей чиновники собираются с помощью мероприятий разъяснительного, информационного, организационного, методического характера.

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