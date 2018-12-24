Воронежским предприятиям помогут повысить производительность труда

Руководитель департамента экономического развития Анатолий Букреев рассказал, что до 2024 года 130 предприятий Воронежской области пройдут курсы по повышению производительности труда. Каждый год эти пять лет она должна расти на 5%. Это в теории, а на практике все не так просто.

- Существует нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости", согласно которому к 2024 году производительность труда должна ежегодно повышаться на 5%. В соответствие с нацпроектом разрабатывается региональная программа повышения производительности труда. Она у нас есть. Создан центр компетенций производительности труда на базе "Агентства по инновациям". Его специалисты будут обучать руководителей, персонал предприятий, - рассказал главный экономист региона.

По его словам, в следующем году на первом этапе в пилотный проект войдут 10 предприятий металлообработки, торговли, сельского хозяйства, строительства. В их числе "Эконива", Рудгормаш, "Выбор -ОБД". До 2024 года к ним должны присоединиться еще 120 предприятий. Однако проект практически не обеспечен федеральным финансированием.

- До настоящего времени на федеральном уровне не утвержден сам паспорт национального проекта. К нам уже спустился третий вариант паспорта, но и он до сих пор не утвержден, поскольку, если говорить прямо, в полной мере он до конца не проработан. В связи с этим департамент экономического развития предложил внести изменения в закон об инвестиционной деятельности и придать этим 120 предприятиям статус особо значимых инвестиционных проектов. Благодаря этому они смогут получить хотя бы косвенные меры господдержки - льготы по налогу на прибыль и льготы по налогу на имущество. И тогда у них появится интерес, а мы, возможно, добьемся целевых показателей, которые ставит перед нами национальный проект. В текущем году в Воронежской области производительность труда ожидается на уровне 102-103%. Вырастет ли она до 105% - поживем-увидим, - рассказал Анатолий Букреев.

Добиваться целевых показателей чиновники собираются с помощью мероприятий разъяснительного, информационного, организационного, методического характера.