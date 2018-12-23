Музыка IX Платоновфеста: Максим Венгеров, духовные песнопения, певица, участвовавшая в рекламе «Джеймса Бонда»
20 декабря худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков объявил программу форума искусств. Театральную часть можно посмотреть здесь - Театр на IX Платоновфесте: Роберт Стуруа, мигранты, воздушное шоу, вертикальный и виртуальный балет А сегодня мы публикуем музыкальную. В Воронеж приедут замечательные исполнители.
Итак, музыкальная программа откроется концертом камерной музыки, посвященным столетию композитора Мечислава Вайнберга - современника Платонова. У него огромное музыкальное наследие, хотя простые обыватели знают его творчество по музыке к мультикам и фильмам - «Каникулы Бонифация», «Вини-Пух», «Летят журавли», «Афоня». В программе, подготовленной музыковедом Андреем Устиновым, примут участие ярчайшие молодые музыканты России, победители конкурсов: Айлен Притчин (скрипка), Сергей Полтавский (альт), Александр Бузлов (виолончель), Лукас Генюшас (фортепиано), а также Владислав Песин (скрипка).
На Платоновфесте пройдут концерты с участием солистов с мировым именем: один из лучших виолончелистов своего поколения Альбан Герхардт сыграет с Воронежским академическим симфоническим оркестром, молодая прославленная пианистка Элис Сара Отт даст сольный концерт, выдающиеся музыканты Борис Бровцын (скрипка) и Йол Юм Сон (фортепиано) сыграют дуэтом.
Ярким событием музыкальной программы станет концерт лауреата премии «Грэмми» Максима Венгерова. Всемирно известный скрипач и дирижер будет играть с Симфоническим оркестром Воронежского концертного зала.
- Мы давно хотели заполучить в программу этого музыканта. Наконец, это случилось. Будет нетипичная программа: Максим Венгеров будет играть Моцарта, именно этим он сейчас живет, - отметил Михаил Бычков.
Фестивальная публика услышит один из лучших российских оркестров - Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением маэстро Юрия Симонова. Иерусалимский квартет приедет в Россию после пятилетнего перерыва и сыграет квартет Гайдна и произведения других композиторов.
Хор мальчиков хорового училища имени Глинки из Санкт-Петербурга даст в Воронеже два концерта: в Благовещенском соборе воронежцы смогут бесплатно услышать фрагменты «Литургии святого Иоанна Златоуcта», а в филармонии хор вместе с известным пианистом Алексеем Гориболем исполнит произведения Чайковского и Бриттена (на этот концерт нужно покупать билеты).
Фестиваль «Музыка мира» пройдет на двух площадках под открытым небом. У стен замка Ольденбургских в Рамони выступит номинант на «Латинскую Грэмми», испанский скрипач-виртуоз Ара Маликян с ансамблем. В Белом колодце хэдлайнером концерта станет известная новозеландская певица Джин Вигмор, обладательница 5 премий New Zealand Music Award, ее песни звучали во множестве сериалов («Анатомия страсти», «Милые обманщицы», «Парк Авеню, 666»). Она споет впервые в России. Других участников концерта «Музыка мира в Белом колодце» объявят дополнительно.
Фестиваль закроет концерт Воронежского фестивального оркестра под управлением Владимира Вербицкого. Со сцены Театра оперы и балета прозвучит масштабное и редко исполняемое произведение Арнольда Шёнберга «Песни Гурре» для солистов, хора и оркестра. В проекте примут участие лучшие музыканты Воронежа, а также выпускники воронежских музыкальных вузов, успешно работающие в ведущих оркестрах страны.
Музыкальная программа
3 июня филармония
«К столетию Мечислава Вайнберга». Концерт камерной музыки с участием
Айлена Притчина (скрипка), Сергея Полтавского (альт), Александра Бузлова (виолончель), Лукаса Генюшаса (фортепиано), Владислава Песина (скрипка).
4 июня филармония
Альбан Герхардт (виолончель, Германия) и Воронежский академический симфонический оркестр. Играет Прокофьева и Шимановского.
8 июня Благовещенский собор
«Литургии святого Иоанна Златоуста». Исполняет Хор мальчиков хорового училища имени Глинки (Санкт-Петербург).
9 июня филармония
Хор мальчиков хорового училища имени Глинки (Санкт-Петербург) и Алексей Гориболь (фортепиано). В программе Чайковский и Бриттен.
7 июня театр оперы и балета
Академический симфонический оркестр Московской филармонии. В программе Стравинский, Прокофьев, Шостакович.
10 июня театр оперы и балета
Максим Венгеров (скрипка, Россия - Израиль) и симфонический оркестр Воронежского концертного зала с участием Анастасии Тимошенко (скрипка). В программе произведения Моцарта.
11 июня филармония
Элис Сара Отт (фортепиано, Германия). В программе Дебюсси, Шопен, Сати, Равель.
12 июня филармония
Иерусалимский квартет (Израиль). Сыграют Гайдна, Корнгольда, Дворжака.
13 июня филармония
Борис Бровцын (скрипка, Россия) и Йол Юм Сон (фортепиано, Южная Корея). В программе Шуман, Прокофьев, Сук, Штраус.
8 июня
Музыка мира в Белом колодце
Хедлайнер Джин Вигмор (Новая Зеландия).
15 июня
Концерт в парке Рамонского замка
Ара Маликян (Испания). Сыграет шедевры Вивальди, Моцарта, Паганини, хиты Led Zeppelin, Джимми Хендрикса, Дэвида Боуи в оригинальной интерпретации.
16 июня театр оперы и балета
Закрытие фестиваля
Арнольд Шенберг «Песни Гурре». Концерт Воронежского фестивального оркестра.