Музыка IX Платоновфеста: Максим Венгеров, духовные песнопения, певица, участвовавшая в рекламе «Джеймса Бонда»

20 декабря худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков объявил программу форума искусств. Театральную часть можно посмотреть здесь - Театр на IX Платоновфесте: Роберт Стуруа, мигранты, воздушное шоу, вертикальный и виртуальный балет А сегодня мы публикуем музыкальную. В Воронеж приедут замечательные исполнители.

Итак, музыкальная программа откроется концертом камерной музыки, посвященным столетию композитора Мечислава Вайнберга - современника Платонова. У него огромное музыкальное наследие, хотя простые обыватели знают его творчество по музыке к мультикам и фильмам - «Каникулы Бонифация», «Вини-Пух», «Летят журавли», «Афоня». В программе, подготовленной музыковедом Андреем Устиновым, примут участие ярчайшие молодые музыканты России, победители конкурсов: Айлен Притчин (скрипка), Сергей Полтавский (альт), Александр Бузлов (виолончель), Лукас Генюшас (фортепиано), а также Владислав Песин (скрипка).

На Платоновфесте пройдут концерты с участием солистов с мировым именем: один из лучших виолончелистов своего поколения Альбан Герхардт сыграет с Воронежским академическим симфоническим оркестром, молодая прославленная пианистка Элис Сара Отт даст сольный концерт, выдающиеся музыканты Борис Бровцын (скрипка) и Йол Юм Сон (фортепиано) сыграют дуэтом.

Ярким событием музыкальной программы станет концерт лауреата премии «Грэмми» Максима Венгерова. Всемирно известный скрипач и дирижер будет играть с Симфоническим оркестром Воронежского концертного зала.

- Мы давно хотели заполучить в программу этого музыканта. Наконец, это случилось. Будет нетипичная программа: Максим Венгеров будет играть Моцарта, именно этим он сейчас живет, - отметил Михаил Бычков.

Фестивальная публика услышит один из лучших российских оркестров - Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением маэстро Юрия Симонова. Иерусалимский квартет приедет в Россию после пятилетнего перерыва и сыграет квартет Гайдна и произведения других композиторов.

Хор мальчиков хорового училища имени Глинки из Санкт-Петербурга даст в Воронеже два концерта: в Благовещенском соборе воронежцы смогут бесплатно услышать фрагменты «Литургии святого Иоанна Златоуcта», а в филармонии хор вместе с известным пианистом Алексеем Гориболем исполнит произведения Чайковского и Бриттена (на этот концерт нужно покупать билеты).

Фестиваль «Музыка мира» пройдет на двух площадках под открытым небом. У стен замка Ольденбургских в Рамони выступит номинант на «Латинскую Грэмми», испанский скрипач-виртуоз Ара Маликян с ансамблем. В Белом колодце хэдлайнером концерта станет известная новозеландская певица Джин Вигмор, обладательница 5 премий New Zealand Music Award, ее песни звучали во множестве сериалов («Анатомия страсти», «Милые обманщицы», «Парк Авеню, 666»). Она споет впервые в России. Других участников концерта «Музыка мира в Белом колодце» объявят дополнительно.

Фестиваль закроет концерт Воронежского фестивального оркестра под управлением Владимира Вербицкого. Со сцены Театра оперы и балета прозвучит масштабное и редко исполняемое произведение Арнольда Шёнберга «Песни Гурре» для солистов, хора и оркестра. В проекте примут участие лучшие музыканты Воронежа, а также выпускники воронежских музыкальных вузов, успешно работающие в ведущих оркестрах страны.

Музыкальная программа

3 июня филармония

«К столетию Мечислава Вайнберга». Концерт камерной музыки с участием

Айлена Притчина (скрипка), Сергея Полтавского (альт), Александра Бузлова (виолончель), Лукаса Генюшаса (фортепиано), Владислава Песина (скрипка).

4 июня филармония

Альбан Герхардт (виолончель, Германия) и Воронежский академический симфонический оркестр. Играет Прокофьева и Шимановского.

8 июня Благовещенский собор

«Литургии святого Иоанна Златоуста». Исполняет Хор мальчиков хорового училища имени Глинки (Санкт-Петербург).

9 июня филармония

Хор мальчиков хорового училища имени Глинки (Санкт-Петербург) и Алексей Гориболь (фортепиано). В программе Чайковский и Бриттен.

7 июня театр оперы и балета

Академический симфонический оркестр Московской филармонии. В программе Стравинский, Прокофьев, Шостакович.

10 июня театр оперы и балета

Максим Венгеров (скрипка, Россия - Израиль) и симфонический оркестр Воронежского концертного зала с участием Анастасии Тимошенко (скрипка). В программе произведения Моцарта.

11 июня филармония

Элис Сара Отт (фортепиано, Германия). В программе Дебюсси, Шопен, Сати, Равель.

12 июня филармония

Иерусалимский квартет (Израиль). Сыграют Гайдна, Корнгольда, Дворжака.

13 июня филармония

Борис Бровцын (скрипка, Россия) и Йол Юм Сон (фортепиано, Южная Корея). В программе Шуман, Прокофьев, Сук, Штраус.

8 июня

Музыка мира в Белом колодце

Хедлайнер Джин Вигмор (Новая Зеландия).

15 июня

Концерт в парке Рамонского замка

Ара Маликян (Испания). Сыграет шедевры Вивальди, Моцарта, Паганини, хиты Led Zeppelin, Джимми Хендрикса, Дэвида Боуи в оригинальной интерпретации.

16 июня театр оперы и балета

Закрытие фестиваля

Арнольд Шенберг «Песни Гурре». Концерт Воронежского фестивального оркестра.