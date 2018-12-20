В Нововоронеже стартовало I открытое первенство по хоккею с шайбой среди команд Концерна «Росэнергоатом» на призы Фонда «АТР АЭС»

Это мероприятие проводится по инициативе Фонда «АТР АЭС», на его призы, и предполагает, что оно будет проходить ежегодно.

Во время парада команд на нововоронежский лед вышли шесть сборных, состоящих из сотрудников Концерна «Росэнергоатом». Они представляют Белоярскую, Ленинградскую, Калининскую, Кольскую, Курскую и Нововоронежскую атомные электростанции. Кроме того, в первенстве участвуют команды «Новик» (г. Нововоронеж) и ХК ПГС (г. Воронеж).

Старт соревнованиям дали глава городского округа город Нововоронеж Николай Нетяга и и.о. заместителя директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов. С помощью молотков они разбили ледяную пластину, в которую вмерз главный атрибут хоккея – шайба. Именно этой шайбой команды будут играть во время всего первенства.

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«Мы рады, что можем принимать у нас в городе такой чемпионат. Атомщики соревнуются во многих дисциплинах, но настолько масштабное первенство по хоккею проводится впервые и его уже решено сделать традиционным», – отметил во вступительном слове глава городского округа г. Нововоронеж Николай Нетяга.

Сразу после открытия состоялась игра сборной Нововоронежской АЭС против Белоярской АЭС. Хозяева уступили соперникам со счётом 6:3. Матч прошёл при заполненных трибунах и активной поддержке болельщиков.

Зато в поединке команды «Новик», состоящей из представителей городской администрации и городской думы, с воронежской командой хозяева льда одержали уверенную победу со счетом 4:1.

Финальный поединок за первое место и золотой кубок чемпионата состоится 21 декабря.

Проведение I открытого первенства по хоккею с шайбой среди команд Концерна «Росэнергоатом» стало возможным благодаря открытию Ледовой арены «Остальная», построенной в рамках Соглашения между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области. Соглашение подписано в 2012 году. Кроме Ледовой арены, на средства, выделенные в рамках Соглашения, в Нововоронеже построены многофункциональный стадион «Старт», Центр боевых искусств, детский сад № 4, благоустроены улицы и дворовые территории. Следующим шагом станет строительство нового спортивного комплекса с бассейном.

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«Наши города все больше становятся одной семьей - в командах объединились работники АЭС и жители города. Проведение первенства по хоккею с шайбой под эгидой Фонда «АТР АЭС» при поддержке Концерна «Росэнергоатом» - яркое тому подтверждение. Важно, чтобы традиции множились. Потому что они являются подтверждением нашей приверженности избранным ценностям», – отметил первый заместитель Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 завершены пуско-наладочные работы.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС