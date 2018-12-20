Итоги спортивного года-2018 в Воронеже: Дудь вывалил компромат на Ивана Саенко, а марокканцев сделали невидимками

2018 год даже не только в спортивной, а вообще в жизни России прежде всего запомнится, конечно же, чемпионатом мира по футболу. Воронеж тоже имел к этому большому празднику непосредственное отношение, пусть и косвенное. Поэтому, первая наша номинация это:

ВИЗИТ ГОДА

Сборная Марокко выбрала наш город, а конкретно, стадион «Чайка» как тренировочную площадку для подготовки к матчам чемпионата мира. Визит африканской команды представлялся как яркое событие в жизни Воронежа. Однако на деле о присутствии сборной Марокко, прилетевшей в столицу Черноземья, напоминали лишь пробки из-за перекрытых дорог не только у «Чайки», но и гораздо дальше ее. На открытую тренировку в результате попали только некоторые воспитанники спортшкол города и счастливые обладатели билетов на нее, которые распространяли среди марокканцев, живущих в Воронеже. Но даже соотечественников пустили далеко не всех. Обидно, как пел «Мумий Тролль»: «Карнавала не будет, карнавала нет».

КАПИТАН ГОДА

«Факел» в 2018 году чудом сохранил место в ФНЛ. Последнее место в прошлом сезоне, казалось бы, гарантировало место во втором дивизионе. Однако кончина обладателя клуба России «Тосно», проблемы краснодарской «Кубани» и ряда других клубов позволили нашей команде остаться в Футбольной национальной лиге. И, хотя команду пришлось снова собирать с бору по сосенке, «Факел» на этот раз аутсайдером не был. И в этом большая заслуга капитана команды, опытнейшего Игоря Лебеденко, немало поигравшего в Премьер-лиге. Он стал и лучшим бомбардиром «Факела» в первой половине сезона (десять мячей), и пасы острые раздавал. Одним словом, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Любопытное совпадение: особенно результативно Игорь заиграл после того, как стал гостем радио «КП-Воронеж».

Игорь Лебеденко после визита на радио «КП» стал забивать еще больше.Фото: Юрий КОЗЛОВ

ПТИЦА ГОДА

На домашнем матче «Факела» с «Лучом» из Владивостока 15 апреля произошел неприятный инцидент для главного тренера гостей Александра Григоряна. У него как раз в это время шла холодная война с фанатами команды с Дальнего Востока. В Воронеже один из них не поленился разработать целую операцию. В селе нашей области он купил петуха, пронес его под одеждой и во время игры пустил в направлении скамейки запасных в гостей, то бишь, в сторону Григоряна. При этом его собратья скандировали, что главный тренер и полетевшая в него птица – одно и то же. Петух спикировал дальше скамейки, почти на поле, вскоре его убрали. Григорян в «Луче» не задержался, он ушел из команды вскоре после этого ЧП. А «Факел» заплатил 25 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе.

Петух почти долетел до поля.Фото: кадр с видео youtube.com

СКАНДАЛ ГОДА

Давно не появлявшуюся на новостных лентах мини-футбольную «Энергию» воскресил скандальным постом в Фейсбуке популярный интернет-журналист Юрий Дудь. В нем он привел слова четырех девушек, игравших под началом Ивана Саенко. Все они сказали, что главный тренер воспитывал их не только словами, но и кулаками. К примеру, Екатерина Завадкина заявила, что Саенко стукнул ее палкой. Елена Суслова, сейчас тренирующая пермскую «Звезду», сказала, что Иван Васильевич драл ее за ухо. А Екатерина Ларина заявила, что наставник дал ей леща просто за то, что она смеялась с подругами по команде. Оксана Шмачкова сказала, что Иван Саенко ее просто бил, не конкретизируя как. Зато ее отец Анатолий оказался более словоохотлив. Дескать, он приезжал за избитой дочерью на базу «Энергии», старший Саенко и его сын Эдуард всячески его оскорбляли, в том числе и матом. Правда, через некоторое время после всего этого Шмачкову позвали назад в команду. И ее отец… согласился. Иван Саенко на телефонные звонки не отвечал, а в его окружении высказали недоумение, кому понадобилось вываливать компромат давно минувших лет.

Иван Саенко-старший и его сын и полный тезка становились героями скандалов в разные годы.Фото: из архива «КП»

СЕЛЕКЦИЯ ГОДА

В нашем хоккейном клубе «Буран» при ограниченных финансовых возможностях ухитрились провернуть несколько громких трансферов. В этом велика заслуга менеджера по спортивным операциям Михаила Бирюкова. Кроме визитов туда-обратно хоккеистов московского «Динамо», надо отметить возвращение бомбардира Аслана Раисова. Но главная бомба, взорвавшая рынок ВХЛ – конечно, появление в составе «Бурана» одного из лучших забивающих защитников России Кирилла Кольцова. В итоге Кирилл играл за «ураганных» почти месяц. За это время он забил гол и отдал пять результативных передач. А «Буран» выбрался из подвала турнирной таблицы поближе к зоне плей-офф.

Кирилл Кольцов за «Буран» играл немного, но ярко.Фото: с сайта ХК «Буран»

КРАСА ГОДА

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова становится настоящей звездой международного масштаба. Ее включают во всевозможные рейтинги главных красавиц этого вида спорта. На чемпионате мира в Катаре в 2018 году Гелю признали самой элегантной гимнасткой. Ангелина уже начала монетизировать свое имя: если Шарапова выпускает конфеты, то Мельникова запускает именную линию купальников. Этот бизнес пока еще на начальной стадии, но в родном Воронеже Ангелина обещает открыть магазин, где их можно будет купить.

В 2018 году у Мельниковой немало и чисто спортивных достижений: серебро в командных соревнованиях на чемпионате мира в Дохе и полный набор медалей на чемпионате Европы в Глазго: золото в команде, серебро и бронза в индивидуальных соревнованиях – в опорном прыжке и брусьях.

Для Ангелины Мельниковой 2018 год был насыщенным и в целом удачным.Фото: Юрий КОЗЛОВ

ТАНЕЦ ГОДА

Первым обладателем золота Олимпийских игр (пока еще юношеских) по брейк-дансу стал воронежец Сергей Чернышев, выступающий под псевдонимом мультяшного робота-трансформера Бамблби. В финале он перетанцевал француза Мартина Лежона. А вскоре после этого в паре со спортсменкой из Австрии Анной Турнер завоевал еще и бронзу.

Выбор псевдонима Сергей объяснил так: «Он такой оторва. Прямо как я». Чемпион рассказал «Комсомолке», что мама хотела отдать его в спортивную гимнастику, а брейком предложил заняться папа, который и стал сам его тренировать. В будущем Сергей хочет получить актерское образование. Кстати, девушка чемпиона занимается с ним в одной команде, но другим танцем – хип-хопом.