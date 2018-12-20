В Воронежской области планируется к 2024 году вдвое снизить уровень бедности

Стратегия – 2035 станет основой для разработки и актуализации государственных программ, региональной схемы территориального планирования, а также других стратегических документов, отметил спикер областного парламента.

– Фактически, этот документ определит приоритетные направления развития нашей области на ближайшие 17 лет. В нем ставятся очень амбициозные цели – устойчивый рост доходов населения на уровне не ниже 4% в год и снижение уровня бедности к 2024 году в 2 раза, до уровня, не превышающего 5%, – пояснил Владимир Нетёсов.

Основные положения Стратегии-2035 были определены конкурентными преимуществами и ключевыми проблемами Воронежской области. В числе преимуществ – высокий уровень развития базовых отраслей экономики области и значительный потенциал для их выхода на мировой, значительный инновационный потенциал и диверсифицированная структура региональной экономики. А вот одной из ключевых проблем региона является демография.

В долгосрочной перспективе Воронежская область видится как регион с высоким качеством жизни населения, благоприятной средой для развития предпринимательства и опережающего роста наукоемкой экономики, опорный агропромышленный центр России.

– Стратегия призвана также обеспечить выполнение всех задач и инициатив Президента РФ Владимира Путина, поставленных в Послании и «майском» Указе. Это увеличение продолжительности жизни до 80 лет, устойчивый рост доходов населения на уровне не ниже 4% в год, снижение уровня бедности к 2024 году в 2 раза, до уровня, не превышающего 5%, – рассказал Владимир Нетёсов.

Перед регионом стоит задача обеспечения опережающей динамики развития промышленности, и, прежде всего, высокотехнологичных и наукоемких отраслей.

Среди стратегически целей в экономике – создание и развитие новых точек роста, в том числе формирование туристическо-рекреационных кластеров, организация производств глубокой переработки зерновых культур. Кроме того, планируется создание пяти новых индустриальных парков, продолжение формирования инвестиционных площадок, создание территорий опережающего развития в моногородах.

В числе целевых ориентиров – стабилизация численности населения региона и ее рост к 2035 году на 3,8%, рост среднедушевых доходов в 3,1 раза (с 32 тысяч рублей в 2018 году до 49 тысяч рублей в 2024 и 101 тысячи рублей на человека в 2035 году), увеличение доли благоустроенного жилищного фонда до 91,4% в 2035 году и обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг (доведение доли учащихся, занимающихся в одну смену, до 98% к 2024 году и до 100% – к 2030 году).

– Повторюсь: цели перед региональными властями стоят амбициозные, но выполнимые. Когда в 2011 году Воронежская областная Дума принимала региональную Стратегию – 2020, были скептические настроения, особенно по поводу роста сельского хозяйства. Но анализ итогов реализации действующей Стратегии на период до 2020 года, показал, что практически любые результаты при правильном планировании достижимы, – подчеркнул спикер регионального парламента Владимир Нетёсов.

Так, по ключевым показателям уровня жизни и развития экономики, таким как валовой региональный продукт, продукция сельского хозяйства, производительность труда, объем инвестиций в основной капитал, доля малообеспеченного населения, уровень безработицы и т.д. за период 2010-2017 годов достигнуто улучшение значений показателей в 2-3 раза.

По отдельным показателям ориентиры 2020 года даже превышены. Например, объем производства продукции сельского хозяйства уже в 2017 году составил 200 млрд рублей при плане на 2020 год – 160 млрд рублей.

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КСТАТИ

Особенностью разработки Стратегии-2035 является объединение усилий и учет интересов всех заинтересованных сторон, включая представителей исполнительных и муниципальных органов власти, руководителей предприятий разного уровня, представителей научного сообщества, институтов гражданского общества и населения. На различных этапах для ее создания было привлечено более 500 постоянных участников, объединенных в 14 рабочих групп. Так, работу по определению механизмов реализации Стратегии-2035 возглавлял председатель Комитета по бюджетной политике налогам и финансам Воронежской областной Думы Александр Вериковский.

В целях обсуждения материалов рабочих групп было проведено более 100 совещаний, семинаров, видеоконференций, «круглых столов», посвященных обсуждению стратегических целей, приоритетов и механизмов долгосрочного развития социально-экономической системы Воронежской области. Их участниками стали более 5 тысяч человек.