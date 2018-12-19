Депутаты Гордумы утвердили перечень доходов и расходов города на следующий год

В среду, 19 декабря, на 39 заседании воронежской городской Думы народные избранники приняли бюджет областного центра. Так, доходы казны города в 2019-м составят 17,5 млрд. рублей, расходы - 17,8 млрд., дефицит - почти 323 млн. рублей.

Как рассказал председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Гордумы Андрей Соболев, незадолго до заседания появились дополнительные возможности увеличить доходы казны города за счет налогов и неналоговых поступлений:

- Поэтому в ходе работы комиссии доходная и расходная части были увеличены на 260 миллионов рублей, в том числе порядка 113 миллионов рублей - за счет собственных доходов городского бюджета.

.

Также по его словам, доходы и расходы Воронежа в следующем году могут еще подрасти за счет поступлений средств из областного и федерального бюджетов:

- На сегодняшний момент городской бюджет сформирован сбалансировано. Также есть резервы порядка миллиарда рублей, которые в рамках адресной программы будут поступать в казну города из вышестоящих бюджетов. В частности, на следующий год заложено очень серьезное финансирование по дошкольным учреждениям - будут введены 7 детских садов на 1650 мест (это существенное увеличение), 4 общеобразовательных школы на 2650 мест. Кроме того, дополнительно предусмотрены средства на благоустройства парка "Орленок", проспекта Революции, площади Победы и парка "Южный". Думаю, это повысит комфортность городской среды.

Другим предновогодним документом, принятым к исполнению, стал проект развития Воронежа на ближайшие 17 лет - Стратегия-2035. Он определяет 5 приоритетов развития областного центра - это образование, медицина, развитие системы общественного транспорта, цифровых технологий и городской среды. Все это в конечном счете должно привести к значительному повышению качества жизни населения.

- Стратегия - это глубокий, проработанный, векторный документ, который является основой для принятия экономических решений. Стратегия определяет на достаточно длительный срок направления развития Воронежа. Но это не пошаговый план выполнения действий, поскольку бюджет города практически наполовину зависит от дотаций бюджетов других уровней и это тоже влияет на принятие решений по развитию областного центра. Исходя из существующих обстоятельств, документ на наш взгляд проработан достаточно, - отметил заместитель председателя Воронежской городской Думы Алексей Пинигин.

Также в числе прочих вопросов депутаты согласовали кандидатуры заммэра и руководителя управления транспорта. Оба уже трудились на своих должностях в администрации Воронежа с весны этого года. 53-летний Юрий Тимофеев официально стал первым заместителем мэра по стратегическом планированию, экономике и финансам. Он родом из Тверской области, имеет диплом Московского государственного открытого университета (менеджер) и Российской академии госслужбы (юрист), работал слесарем, водителем, директором предприятий, главой администрации Твери.

.

51-летний Сергей Латынин родился в Воронеже, закончил Рязанскую высшую школу МВД РФ (юрист) и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы РФ (менеджер). В начале своей карьеры руководитель управления транспортом успел поработать слесарем, преподавателем кафедры уголовного права и криминалистики. Перед назначением в Воронеж Сергей Латынин трудился замдиректора "Мосгортранса" (Москва) по транспортной безопасности.