Вокруг шум: почему Воронеж всколыхнул тендер по школьному питанию?

В Воронеже было объявлено десять тендеров на определение организатора горячего питания в местных школах. Победитель электронного аукциона будет кормить детей с января по май 2019 года. Казалось бы, что такого? Подобные конкурсы проходят постоянно. Однако на этот раз поднялась настоящая шумиха: мол, контракт хотят отдать «варягу», а именно группе компаний Dars - ООО «ТД СПП» (Ульяновск).

Вместе с тем за громкими разговорами о больших деньгах, а речь идет о порядка 170 млн рублей, почему-то ушел в тень действительно важный вопрос: как же должно обстоять питание школьников и столь ли строги те нормы, что выдвинула городская администрация к подрядчикам? Давайте разбираться.

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Не новичок

В этом году в микрорайоне Шилово открылась новая школа - МБОУ «СОШ №103». Первый раз мы заглянули в это учебное заведение во время церемонии открытия. Но вряд ли этот день можно считать показательным. А вот второй наш визит произошел, когда уже все речи были озвучены, решения приняты, а дети привыкли к окружающей обстановке. При этом все были довольны учебным процессом: от методов педагогов до работы местных буфета и столовой.

Дело в том, что именно школа №103 стала первоиспытателем новой системы питания, которую организовала компания из Ульяновска. Однако после появления информации о тендерах, «неожиданно» всплыли и негативные отзывы: некоторые СМИ со ссылкой на соцсети, например, писали, что еда якобы подается холодной. Что ж, давайте и мы заглянем в ту же группу школы.

- Всегда там блюда горячие. Старшей и средней школе дают все сразу, - отвечает на критику одна из учениц София.

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Как видите, можно найти и положительные отзывы. Вопрос лишь в том, что искать. Показательным можно считать другой момент: в социальных сетях, где все любят жаловаться на всех, практически нет разговоров о работе столовой в школе №103. Быть может, это и значит, что компания работает достаточно стабильно?

Что за «варяг»?

«Торговый Дом СПП» с 2013 года работает в школах Ульяновска, с 2015 года – в Туле, с 2016-го – в Волгограде, с 2017-го – в Калуге. В этом году компания, как мы уже упоминали, пришла в Воронеж. Данное предприятие входит в пятерку крупнейших операторов питания в общеобразовательных учреждениях по России.

В открытых источниках можно увидеть, что данная компания действительно модернизировала пищеблоки в школах Тулы, Калуги, Волгограда и Ульяновска.

Видимо, о том, что пришло время совершенствовать, задумались и в администрации Воронежа. Тут-то и оказалось, что к переменам готовы далеко не все. Но повод ли это, говорить о вытеснении местного бизнеса? Или, быть может, лучше задуматься о том, почему предприниматели застыли в своем развитии?

Обратим внимание на некоторые пункты тендеров, которые вызвали критику. Например, участник конкурса должен иметь более 50 исполненных договоров на аналогичные услуги за последние три года. Это примерно 17 контрактов за год, что не так уж и много. Это опыт, который важен предприятию, собирающемуся кормить детей.

Пункт второй - нужно иметь в своем штате более 300 поваров. Представьте, в той же школе №103 обучается 1224 ребенка. Всего же в школах Воронежа более 100 тысяч питающихся. На такое количество нужно не менее 700 квалифицированных поваров. Если посмотреть закупки в других крупных регионах, то штат поваров обычно составляет порядка 500 человек.

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Несмотря на все это, данный критерий не является определяющим: при наличии максимального количества сотрудников он дает преимущество только в 2 баллах из 100.

– Условия конкурсной документации никак не ограничивают конкуренцию, более того, профильные структурные подразделения будут рады, если в конкурсах примет участие максимальное число претендентов, - отмечают в пресс-службе городской администрации. – Это позволит закзачикам после строгого отбора в соответствии с 44-ФЗ обеспечить школьников максимально качественным и безопасным питанием при экономии бюджетных средств - это главная задача муниципалитета в этой сфере.

Автор Евгений ЯРЦЕВ