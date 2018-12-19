Владимир Нетёсов: «Социально-экономическое развитие села остается в числе приоритетов государства»

- Это в два раза выше, чем в утвержденном бюджете текущего года, - подчеркнул он, комментируя ряд пунктов главного финансового документа 2019 года, который был принят депутатами Воронежской областной Думы во втором чтении 17 декабря.

Владимир Нетёсов отметил, что сегодня в регионе сегодня активно поддерживаются процессы экономического развития аграрной сферы, в первую очередь за счет создания благоприятного инвестиционного климата и сохранения мер государственной поддержки.

– В 2019 году планируется увеличение ряда мер господдержки. Законом о бюджете региона только в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме более 3 млрд рублей, что на 400 млн рублей выше уровня текущего года, – пояснил спикер областного парламента.

Средства будут направлены на оказание поддержки растениеводам и садоводам, повышение продуктивности молочных хозяйств, поддержку элитного семеноводства и племенного животноводства (в том числе мясного и молочного направления), помощь начинающим фермерам, развитие направления семейных животноводческих ферм, а также развитие рыбоводства и иные мероприятия.

Только на стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в 2019 году в сумме более 1 млрд рублей. Эти средства будут направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам (около 750 млн рублей), а также на поддержку особо значимых инвестпроектов, реализуемых в аграрном секторе экономики (более 343 млн рублей).

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Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Воронежской области» за счет средств областного бюджета в 2019 году предусмотрено более 870 млн рублей на финансирование мероприятий по субсидированию части затрат на строительство новых перерабатывающих предприятий, на приобретение и модернизацию оборудования для снижения негативного воздействия на окружающую среду. В текущем году расходов по данному направлению в бюджете региона вообще не было предусмотрено.

– Благодаря совместной успешной работе исполнительной и законодательной власти региона в муниципальных образованиях в следующем году начнется реализации как минимум 10 новых масштабных инвестпроектов. Общий ежегодный объем инвестиционных вложений в агарный сектор области, по подсчетам правительства региона, будет превышать 40 млрд рублей, – сообщил Владимир Нетёсов.

Выделяемые бюджетные ассигнования позволят вывести господдержку ряда направлений аграрного сектора (в том числе по глубокой переработке продукции) на новый уровень, а также не снижать темпы строительства и модернизации объектов социальной инфраструктуры на селе, в том числе за счет участия региона в реализации новых Национальных проектов, подчеркнул спикер регионального парламента.

На мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий в бюджете следующего года заложено около 650 млн рублей, из них 560 млн рублей пойдут на комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования.

– Кроме того, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области» предусмотрены расходы на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, грантовую поддержку местных инициатив граждан. А в рамках Федерального проекта «Культурная среда», также призванного обеспечить устойчивое развитие сельских территорий, заложено около 19 млн рублей на капитальный ремонт и техническое переоснащение культурно-досуговых учреждений в районах, – прокомментировал спикер регионального парламента Владимир Нетёсов.

Напомним, что 13 декабря состоялось заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ, на котором наш регион представлял председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. На заседании, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обсуждался вопрос реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года. Валентина Матвиенко отметила, что Президентом России дано поручение подготовить такой документ к 1 июня следующего года и Совет Федерации будет держать этот вопрос на контроле. По мнению Председателя СФ, регионы должны также активно подключиться к разработке данной программы: провести ревизию действующего в этой сфере законодательства и предложить меры, которые нужно принять на федеральном и региональном уровнях для максимально эффективной реализации Стратегии.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что реализация стратегии позволит увеличить продолжительность жизни сельского населения, уменьшить миграционный отток, повысить уровень занятости, расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности, повысить долю сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличить удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог.

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Ранее перспективы дальнейшего развития сельских территорий обсуждали участники тематической площадки, организованной 8 декабря в Москве в рамках XVIII Съезда «Единой России». Вице-премьер Алексей Гордеев подчеркнул, что национальный проект развития сельских территорий «необходимо поставить во главу угла в целом по социально-экономической политике страны». Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который принял участие в дискуссии, поддержал инициативу Алексея Гордеева. Он отметил, что ключевая задача «Единой России» – реализация Программы, с которой партия шла на выборы, и в рамках раздела «Россия – аграрная сверхдержава» многое уже сделано.