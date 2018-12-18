Под Воронежем открылся мусоросортировочный завод

Но перед этим Александр Гусев, Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетили площадку для выращивания телят молочной породы ГК "Заречное" в селе Нелжа Рамонского района.

МРАМОРНОЕ ОТ ГОЛШТИН

Сейчас на площадке содержится более 4 тыс. телят преимущественно голштинской (молочной) породы. Когда животные вырастут их мясо, по словам специалистов компании, будет очень похоже на мраморное мясо КРС абердин-ангусской породы. При этом черные импортные бычки стоят на порядок дороже воронежских голштин.

Алексей Гордеев, Александр Гусев и Дмитрий Патрушев побывали на молочной кухне, где телят кормят из сосок, посмотрели на "малышей" в загонах и их чуть подрощенных сородичей. Последние живут в специальных индивидуальных домиках в открытом поле. В небольшом пластиковом контейнере у телят есть сено и корм. Говорят, что домик сохраняет тепло животных и им там не холодно.

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"НАША ЦЕЛЬ - НОЛЬ ЗАХОРОНЕНИЙ"

Затем Алексей Гордеев и Александр Гусев приняли участие в открытии мусоросортировочного завода, который находится под Семилуками. Производственная мощность предприятия составляет 440 тысяч тонн отходов в год при работе в одну смену. Мусор сюда будут свозить из Воронежа, Рамонского, Репьевского, Нижнедевицкого, Семилукского и Хохольского районов.

На заводе отдельно (вручную) уже начали сортировать стекло и картон с отправкой отходов на последующую переработку в спрессованном виде.

В ближайшие пять лет в области построят 19 таких предприятий. Это позволит отправлять на переработку 65% отходов, в то время как сейчас это не более 10%. Переработка - требование федерального законодательства, согласно которому собирать, сортировать и отправлять на последующий ресайклинг должен будет один оператор. Ему уже запрещается захоранивать металлолом, светодиодные и люминесцентные лампы. С 1 января следующего года запрет распространится на картон, автомобильные шины и другие отходы.

Алексей Гордеев отметил, что на сегодняшний день сортировке подлежит очень малая часть всех твердых коммунальных отходов:

- Нужно обратиться к людям, создать новую экологическую бытовую культуру. Хотелось, чтобы уже в следующем году можно было собирать мусор раздельно, для начала хотя бы в два контейнера: сухие отходы (пластик, бумага, стекло) и так называемые мокрые, органические. Сухой мусор должен сортироваться и уходить в промышленность. Это будет очень существенный экологический шаг к охране природы, и в целом это экономически правильный подход.

В свою очередь Александр Гусев рассказал, как в Воронежской области в ближайшие пять лет будет проходить переход на новую систему:

- В планах – открытие 19 мусоросортировочных заводов. Мы сформировали восемь кластеров по обращению с отходами. Межмуниципальные полигоны будут принимать отходы из разных районов, будет организовываться сортировка мусора и пока - дальнейшее захоронение. Шаг к полной утилизации, к мусоросжигательному заводу мы не делаем - посмотрим, как эта тема будет развиваться, какая там экономика. Но, в принципе, этот путь мы в будущем все равно пройдем. Наша цель - ноль захоронений на полигонах и либо полная переработка, либо утилизация, - пояснил глава региона.