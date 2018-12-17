Нововоронежские атомщики поделились опытом развития атомной энергетики с депутатами и представителями СМИ Республики Узбекистан

Семь депутатов Законодательной палаты Парламента, представитель Министерства юстиции и девять журналистов ведущих СМИ Республики Узбекистан посетили основные объекты инновационного энергоблока №1 поколения «3+» Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок №6 Нововоронежской АЭС): машинный зал, блочный пункт управления, смотровую площадку блоков-близнецов с реактором ВВЭР-1200. Побывали в учебно-тренировочном пункте Нововоронежской АЭС, на базе которого создан Международный центр подготовки персонала, в котором обучаются и повышают квалификацию российские и зарубежные специалисты. Кроме того, гости побывали на экскурсии в Информационном центре по атомной энергии (г. Воронеж) и осмотрели лабораторию внешнего радиационного контроля отдела радиационной безопасности Нововоронежской АЭС.

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Одной из составляющих визита стала встреча депутатов Законодательной палаты Республики Узбекистан с представителями городской власти и депутатами нововоронежской городской Думы.

«Наша делегация прибыла в Нововоронеж, чтобы ознакомиться с опытом развития атомной энергетики в Российской Федерации и ознакомиться более подробно с деятельностью городской Думы. Нашим депутатам, законодателям, предстоит подготовить законопроект по использованию атомной энергии в мирных целях, мы как раз над этим работаем. И я думаю будем дальше сотрудничать с Нововоронежем в этом вопросе», – отметил заместитель Спикера Законодательной палаты Парламента Республики Узбекистан, руководитель депутатской группы Экодвижения, председатель комитета по вопросам экологии и охраны окружающей среды Борий Алиханов.

В ходе визита иностранные гости совершили обзорную экскурсию по городу, посетили спортивные сооружения Нововоронежа – ледовую арену и многофункциональный стадион, побывали на реконструированной набережной пруда-охладителя. Особое впечатление на делегацию произвёл городской парк – природная дубрава, расположенная в центре Нововоронежа.

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«Впечатления от города очень хорошие. Очень компактный, уютный, чистый городок. На сегодняшний день есть такие стереотипы, что раз какой-то промышленный объект рядом, а тем более атомная станция, то это серьезно вредит экологии. Но, как мы убедились, это все мифы. И это абсолютно не соответствует действительности. Наоборот. Город только выигрывает», – говорит главный редактор агентства новостей «Подробно.УЗ» Андрей Тешаев.

Для справки:

19 октября 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев дали торжественный старт проекту сооружения первой в Узбекистане АЭС по российскому дизайну. Нововоронежская АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200 была выбрана узбекской стороной в качестве референтного российского проекта. Эту будет первая атомная электростанция не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии. В настоящее время идет исследовательская работа по выбору площадки для строительства.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным – прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС