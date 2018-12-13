2018-12-17T09:22:26+03:00
Общество

В Воронеже 24 школьника получили паспорта РФ из рук губернатора

Торжественное мероприятия состоялось в региональном правительстве.
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12 декабря, в День Конституции РФ, губернатор Александр Гусев вручил 14-летним жителям Воронежа паспорта граждан России. Самый главный документ получили 24 школьника - победители олимпиад, спортивных соревнований, отличники и хорошисты.

Александр Гусев поздравил взволнованных ребят с Днем Конституции Российской Федерации:

- Сегодня знаменательный день в жизни страны и в вашей жизни. Хочу от всей души поздравить вас с сегодняшним государственным праздником – Днем Конституции! В этом году мы отмечаем четвертьвековой юбилей Основного закона страны. Сегодня у вас – вдвойне особенный день. Получая паспорт гражданина Российской Федерации, вы делаете важный шаг ко взрослой самостоятельной жизни.

Губернатор подчеркнул, что паспорт налагает на человека новые обязанности и дает новые права:

- Вы уже добились определенных успехов в учебе, в спорте, общественной жизни. Уверен, что это только начало того большого пути, по которому вы с честью пройдете в своей жизни. Как глава региона обещаю вам, что правительство Воронежской области будет делать все, чтобы граждане, проживающие на территории Воронежской области, имели все возможности для развития. Вместе с тем надеюсь, что каждый из вас будет прилагать значительные усилия для развития общества, будет неравнодушным, будет отвечать за свои поступки, любить свое Отечество, свой родной край и стремиться принести пользу Родине.

Также глава региона пожелал ребятам дальнейших успехов в учебе.

- Желаю вам воплощения всех ваших надежд, уверенности, хорошего молодежного драйва, реализации всех намеченных планов и, безусловно, честного исполнения обязанностей, которые теперь на вас как на граждан России возложены, - сказал Александр Гусев.

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