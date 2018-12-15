Дед Мороз из Великого Устюга: рэпер Оксимирон - начитанный парень!

Дед Мороз из Великого Устюга на модной волне, ведет Инстаграм, где постит селфи, и читает рэп. Удивил воронежцев главный зимний волшебник страны не только этим: он любит горячее, спорт и вырезать из дерева. Об этом «Комсомолка» выведала у Мороза Ивановича, когда он 15 декабря приехал с визитом в Воронеж.

- Ё, камон, с нами Таня Грамон. Я - российский Дед Мороз, рэп сегодня вам принес, - неожиданно выдал Всероссийский зимний волшебник на встрече. - Мне пишут не только по обычной почте, но и по электронной, и в соцсетях. И бывают там неожиданные вопросы, например, недавно спросили: «Как к русскому рэпу относишься?». Неоднозначно. Понимаю, что популярное явление, но больно много сквернословия. Хотя есть умный, начитанный паренек - Оксимирон! А вообще у меня обычно реп на грядке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/682411" frameborder="0"></iframe> В Воронеже Дед Мороз читает рэп.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Мороз Иванович, вы помните, о чем было первое пришедшее вам письмо, что попросили?

- Тепла! И я подарил дрова, чтобы печь растопить. И клубок шерсти – семья связала варежки, чтобы носить по очереди. Самое главное в морозы - забота о друг друге. Чтобы люди в зимние месяцы больше ценили тепло и заботились друг о друге… Мне 20 тысяч писем приходит каждый день. Недавно посчитали, что за 20 лет пришло более 3,4 млн. Если есть обратный адрес - шлем ответы. Если письма очень душещипательные - приезжаем. Дарим тепло и надежду! Привозим нужные вещи, приборы для реабилитации. Вообще всем для ощущения счастья нужно очень разное. Кому-то телефончик последней модели с «откусанной» снежинкой. А кому-то - чтобы я накрыл сладкий стол. Я не преувеличиваю. У кого-то мамы и папы вкалывают, а возможности накрыть сытно новогодний стол нет. Или сводить ребенка в цирк. Для кого-то поиграть в робота - повседневность, а для кого-то набор Лего - недостижимая мечта. В прошлом году был случай: мы сводили ребят среднего возраста в кино - для них это было впервые!

- Какие вы любили подарки получать?

- Я с детства больше любил дарить. Сейчас-то у меня огромное количество помощников. А тогда все приходилось делать самому. Я сам вырезал из дерева фигурки животных. И сейчас у меня это умение осталось - в качестве хобби. На столе у меня стоят в резиденции сувениры, вырезанные саморучно. Раньше такие подарки очень высоко ценились.

- Как вас в детстве называли?

- Морозко. Это сейчас я Мороз Иванович.

- А сколько же вам лет?

- Вы помните меня юным Морозиком? Вот и я не помню! В паспорте написано. Историки говорят, что столько, сколько существует белый свет.

- Правда, что вы сосульками питаетесь?

- Хоть и зимний волшебник, но очень люблю тепло. Обожаю горячий чай с чабрецом, пряники с медом, шанежки, которые баба Жара печет, - с разными начинками: капустой, ягодами, всем, что растер на огороде и в лесу. В дорогу с собой целый пакет беру!

- Фигуру не бережете?

- А язарядкой регулярно занимаюсь! И спорт люблю. Все наши спортсмены – молодцы! Футболисты порадовали на чемпионате мира. Я - азартный болельщик. Был на нашей Олимпиаде и Паралимпиаде. Болел на трибунах, вместо посоха брал в руки стучалки и дуделки, чтобы поддерживать наших спортсменов. Я за справедливость: придерживаюсь олимпийских принципов - должен победить сильнейший. Летом мы болели за сборную по футболу - и все у нее получилось. Мы поверили, помогли добрыми мыслями нашим футболистами.

- Что пожелаете воронежцам?

- У вас очень красивый, добрый город. Чтобы он процветал! Живите дружно, улыбайтесь. Дарите друг другу тепло, любовь и заботу. Даже в серые будни будьте друг для друга солнышками. И храните веру в чудо! У меня есть показательный пример. Когда был в Иркутске, любовался природой на берегу Ангары. И мимо трое огромных парней в кожанках прошли. Один вернулся: «А можно сфотографироваться?». Внутри каждого брутального «внука» живет ребенок. Не потеряйте веру в чудо. Взрослыми еще успеете стать!

СПРАВКА «КП»

Воронеж стал 16-м в маршруте третьего большого путешествия Всероссийского Деда Мороза по стране. В этом году он посетит 22 города. Команда Мороза Ивановича уже преодолела 40 тыс км, осчастливила более 200 семей и 170 учреждений, где живут обездоленные дети, ребята с особенностями здоровья. Волшебник с помощниками и волонтерами подарили около 200 тонн подарков.

В Воронеже волшебник приехал с визитом к ребятишкам из малообеспеченных семей, деткам с особенностями здоровья, в частности, воспитанникам интернатов № 3 (где живут ребята с нарушением зрения) и №6 (с нарушением слуха), а также навестил кадетов Михайловского кадетского корпуса.

А 16 декабря с волшебником могут встретиться и обычные горожане: Дед Мороз вместе с ведущей программ «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» Татьяной Грамон устроят уличный праздник у ТРК «Арена». Начало в 14.00. Обещают танцы, песни, веселье. Кстати, на празднике выступит наша юная землячка - воронежская участница детского вокального проекта «Ты супер!» Яна Лоленко.