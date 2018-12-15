Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Воронеже: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Зима уверенно приходит в регион. Уже в эти выходные синоптики пообещали настоящий снегопад и мороз. А это значит, что самое время провести выходные правильно - взять санки, ватрушки, лыжи и сноуборды и отправиться на горку. Какое место выбрать для отдыха - подскажет «Комсомолка».

Горнолыжный комплекс «Донгор»

Расположен в 15 км от Воронежа, неподалеку от Семилук. Здесь оборудованы две горнолыжные трассы длиной от 270 м до 350 м с перепадом высоты 40 м. Специально для начинающих работает учебный склон. Позаботились и о любителях тюбингов. Для них проложили четыре трассы длиной 270 м, с выкатом до 500 м. Все горки оборудованны подъемниками.

Время работы: суббота - воскресенье с 10:00 до 22:00, вторник - пятница с 15:00 до 23:00, понедельник – выходной.

Стоимость:

Кататься на своих тюбингах в развлекательном комплексе запрещено. Часовой прокат «ватрушки» обойдется в 360 рублей. В залог необходимо оставить 3 500 рублей или водительские права. На один документ можно взять до пяти тюбингов.

Для любителей тюбингов оборудовали четыре трассы.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Что касается горно-лыжных склонов, со своим снаряжением придется платить за подъемник. Можно оплативать количество, а можно время. Так, один подъем для взрослого обойдется в 50 рублей, для ребенка – в 35. Тариф четырехчасовой для взрослых - 600 рублей, для детей – 300. Есть еще тариф вечерний – с 15:00 до 23:00 – 700 для взрослых, 350 для детей. Существует также тариф выходного дня, по которому пятичасовое катание для взрослых - 750 рублей, для детей - 450. За малышей до шести лет платить не придется, пенсионеры могут покататься бесплатно только в будни.

Цена проката снаряжения:

Лыжи/сноуборды: первый час 400 рублей, последующие – 300. Аренда ботинок стоит также. Прокат лыжных палок – 100 рублей час.

Аренда детского снаряжения: лыжи/сноуборд – 300 рублей первый час, а затем по 200. Аналогично с ботинками. Прокат палок – 100 рублей.

Стоимость катания зависит от времени, которые вы собираетесь провести на склоне.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Адрес: Воронежская область, Семилукский район, с.Семилуки, Чернышева гора.

Как добраться: на кольце в Семилуках сворачиваете направо, затем через два километра снова направо, дальше - по указателям.

Горнолыжный клуб «Чертовицы»

К сожалению, покататься на тюбингах здесь не получится. Трассу закрыли несколько лет назад. Зато для лыжников и сноубордистов оборудовали пять склонов различного профиля и крутизны. Поэтому кататься могут люди с различной подготовкой: от новичка до профи. Имеется также отдельный учебный склон.

Время работы: понедельник - с 18:00 до 22:30; вторник - воскресенье с 10:30 до 22:30.

Дневное катание с 10:30 до 16:00, вечернее - с 18:00 до 22:30. Перерыв с 16:00 до 18:00.

Стоимость:

Взрослые в выходные и праздники могут покататься за 800 рублей, в будни днем – 500 рублей, в будни вечером – 700. Билет для детей всегда 400 рублей, за исключение дневного катания в будни – 300 р. Бесплатно могут покататься пенсионеры в дневное время в будни, а также малыши до шести лет (в любое время).

Для экстремалов есть свои трассы.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Прокат снаряжения:

В выходной и праздничный день вне зависимости от времени аренда составит 600 рублей (800 – комплект новых лыж или сноуборд), в будний день снаряжение для дневного катания – 500 рублей (700 с новым инвентарем), для вечернего – 600 рублей (и 800). Для детей прокат снаряжения всегда 300 рублей.

Для аренды в залог потребуется оставить деньги либо один из документов: водительские права или паспорт.

Адрес: Воронежская область, Рамонский район, с. Чертовицы, переулок Спортивный 1А. Как добраться: из Воронежа до санатория им. Дзержинского, затем свернуть налево и проехать до автостоянки.

Горнолыжный клуб «Эволюция Костенки»

Находится в 40 км от Воронежа, около села Костенки. Комплекс предоставляет собой пять оборудованных трасс различного уровня сложности. Зде6сь можно покататься на лыжах, сноубордах и тюбингах.

Время работы: вторник - пятница с 15:00 до 21:00, суббота - воскресенье с 10:00 до 21:00. Перерыв: с 15:00 до 16:00

Стоимость:

Катание на тюбингах обойдется в 300 рублей за час. В одни руки выдается не более четырех. Обязателен залог - водительское удостоверение или паспорт.

Для лыжников и сноубордистов дневное катание с 10:00 до 15:00 в выходные - 600 рублей, вечернее катание с 15:00 до 21:00 в будни и с 16:00 до 21:00 в выходные - 800 рублей. Полный день обойдется вам в 1000 рублей.

В любом горнолыжном комплексе начинающие могут воспользоваться помощью инструктора.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Прокат снаряжения:

Арендовать снаряжение можно не больше чем на три часа. Комплект сноубордов за час - 400 рублей. Комплект горных лыж - 300 рублей.

Для детям до 12 лет действует скидка 50%. По средам такая же скидка для студентов. Пенсионерам в будние дни катание бесплатно при предъявлении паспорта.

Адрес: Воронежская область, Хохольский район, село Костенки, недалеко от одноименного близ музея-заповедника. Как добраться: по Курской трассе до поворота на Острогожск, затем до с. Костенки и, не сворачивая в село, проехать до указателя на горнолыжный клуб.

Спортивный комплекс «Олимпик»

В «Олимпике» можно покататься на лыжах, санках, ледянках и коньках.

Время работы: СОК функционирует ежедневно и круглосуточно. Освещается до 23:00. Прокат работает с 9:00 до 21:00.

Стоимость: прокат лыж от 200 до 250 рублей в час, санок - 100 рублей в час, ледянок - 50. На своем инвентаре можно кататься бесплатно. Залог - паспорт, водительские права или 2000-5000 рублей. Оплата только наличными.

Адрес: Воронеж, Московский проспект, 150.

Юный лыжник.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Лыжная база «Буревестник»

Для посетителей подготовлены трассы различной сложности как для прогулок, так и для соревнований. Прокатиться на лыжах и насладиться природой можно от улицы Ломоносова до берега Воронежского водохранилища и пляжа санатория им. Горького.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00.

Стоимость: для взрослых - 150 рублей, для детей до 12 лет - 75 рублей, для пенсионеров - 100 р.

Адрес: Воронеж, ул.Ломоносова, 112а.