Худрук воронежского Платоновфеста пожаловался Владимиру Путину на возвращение цензуры

13 декабря во время поездки в Ярославль Владимир Путин встретился с деятелями театрального искусства. В преддверии Года театра в нашей стране президенту России рассказали о том, что происходит в «закулисье». Участвовал в заседании и режиссер Камерного театра Воронежа, худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков, который недавно как раз был включен в состав Совета по культуре и искусству при президенте.

Михаил Владимирович с первых же слов резюмировал: региональный театр «должен существовать вопреки правилам игры, которую ему предлагают общество и государство». Проблема, по мнению воронежского худрука, в том, что люди, которые должны придумывать государственные правила, это делают не очень талантливо и не могут придумать нормальные законы.

- Все, что за эти годы удавалось сделать, в основном происходило при борьбе или преодолении сопротивления, косности, непонимания тех, кого принято называть чиновниками, - подчеркнул Михаил Бычков. - К сожалению, этот конфликт художника и чиновника, вообще творческого учреждения и того, кто призван от государства ему помогать организационно, финансово, к сожалению, жив, он жив. И на местах он сегодня оборачивается иногда кошмарными вещами.

Остается лишь гадать, выпад ли это в сторону конкретных деятелей или обобщение опыта? Однако дальше Михаил Бычков развил свою мысль. Например, он подчеркнул, что подъем театра произошел в нулевые годы, «когда еще не набрал такой мускулатуры чиновничий, бюрократический аппарат, когда еще не были придуманы эти окончательные, так сказать, скрепы».

Воронежский худрук принялся ностальгировать, что в своей жизни встречал лишь одного чиновника, который правильно относился к культуре, - это экс-губернатор региона Алексей Гордеев. А вот нынешнего главу Воронежской области Михаил Бычков упоминать не стал, и это вряд ли можно считать сюрпризом.

Вспомните, как художественный руководитель Платоновского фестиваля отреагировал на слова Александра Гусева, прозвучавшие во время осенней пресс-конференции. Тогда глава региона, размышляя о будущем фестиваля, сказал: «Воронежцев больше не удивить постмодернистской чепухой». Михаил Бычков был уверен, что глава региона попал под влияние невежественных людей. Видимо, воронежский театральный деятель до сих пор переживает этот конфликт.

- Он (Алексей Гордеев - от ред.) ушел в Правительство, дай ему бог здоровья, я уверен, что в российском сельском хозяйстве все будет хорошо. Но все началось заново. И эта проблема попыток введения цензуры, регламентации, все эти вещи возвращаются, с этим надо что-то делать, - пожаловался Михаил Бычков президенту.

На этом худрук Платонвфеста все же перевел тему в другое русло - но не менее интересное. Он поставил под сомнение формирование зарплат деятелям искусства в регионе, что существует сейчас. Михаил Бычков объяснил, как просто «повышаются» средние доходы.

- В среднем по региону за счет того, что специалисты с низкой зарплатой будут уволены и оставлены только высококвалифицированные ставки – так ведь делается. Уже в театрах нет уборщиц, гардеробщиц, билетёров, охранников, это на аутсорсинге, это все мухлеж по поводу того, чтобы выполнить обещание и отчитаться перед Вами с цифрами. На самом деле все очень сложно, - уверяет Михаил Бычков.

Впрочем, несмотря на озвученные недомолвки, в начале декабря худрук Платоновфеста Михаил Бычков успешно представил предварительную программу губернатору Воронежской области Александру Гусеву. Было согласовано и мероприятие-открытие. Наши читатели наверняка вспомнят о том, что глава региона настаивает на общественном утверждении постановок. Но, видимо, у худрука есть свое представление. И тут интересно привести небольшой фрагмент диалога воронежского худрука с президентом России.

Владимир Путин: Качество могут только зрители оценить.

Михал Бычков: Нет, не только.

Владимир Путин: А кто?

Михаил Бычков: И мы сами прекрасно понимаем...