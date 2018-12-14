2018-12-17T18:21:08+03:00
Звезды

Новый год 2018-2019 в Воронеже: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Подробная афиша мероприятий новогодних развлечений 2018-2019 в Воронеже. Мы подскажем, куда сходить и что посмотреть в предпраздничные и праздничные дни
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Стала известна культурная программа новогодних праздников в Воронеже.

Откроет череду веселых событий визит главного зимнего волшебника страны - Дед Мороза из Великого Устюга. Воронежцы смогут встретиться с ним и с ведущей программы «Квартирный вопрос» Татьяной Грамон на уличном празднике 16 декабря - в 14.00 в парке у ТРК «Арена».

22 декабря в Воронеже пройдет юбилейный парад местных Дедов Морозов - десятый. Морозы Ивановичи и Снегурки-красавицы пройдут от филармонии к главной городской елке на площади Ленина. Там запланирована развлекательная программа со смотром зимних волшебников и турнир по Воронежскому комическому футболу. Начало в 12.00.

Елки в районах города откроются с 21 по 30 декабря.

21 декабря в 16.00 зажжется елка Центрального района в ДК железнодорожников.

22 декабря у ТРЦ «Максимир» откроется елка Железнодорожного района. В программе: театрализованное представление «Новогодняя история» с участием детских творческих коллективов, игровая развлекательная программа «Зимние забавы». Начало в 15.00.

23 декабря воронежцев приглашают зажечь новогоднюю елку в Центральном парке. Детвору и взрослых ждет праздничная программа «Новогодний калейдоскоп». Зрители увидят театрализованную постановку, смогут поучаствовать в квесте, конкурсах и лазертаге. Также в рамках праздника пройдет благотворительная акция «Добрый Новый год». Начало в 12.00, вход свободный.

23 декабря в 12.00 откроется елка в ДК "Краснолесье".

25 декабря откроется елка Коминтерновского района - в парке у ТРК "Арена". Покажут мюзикл «Сказка в сказке - «Новогодний патруль». Начало в 16.00.

26 декабря откроется елка Левобережного района - в парке зоопарка. Покажут программу «Новогоднее настроение». Начало в 15.00.

26 декабря приглашают на елку Советского района, представление пройдет в парке "Танаис". Начало в 18.00.

28 декабря откроется елка Ленинского района - в цирке. Начало в 12.00.

31 декабря в 17.00 стартует праздник у главной городской елки на площади Ленина. Праздничную программу посвятят наступающему Году театра.

Со 2 по 7 января ежедневно на площади Ленина запланированы развлекательные рождественские программы с театрализованными представлениями, играми и конкурсами: 2 января - новогоднее представление, 3 января - новогоднее представление, 4 января - мюзикл «Сказка в сказке - «Новогодний патруль», 6 января - «Новогодняя история», 7 января - «Днесь Христос в Вифлееме рождается» . Начало праздников в 15.00.

Также 7 января в 12.00 праздничная рождественская программа пройдет в парке "Танаис".

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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