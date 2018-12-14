Коммунальная авария года: десятки тысяч воронежцев остались без воды

- Да вы что? Уверены, что воды нет во всем доме? Не дай Бог, авария! Не хочу даже думать! - восклицала оператор аварийной службы УК «Стройтехника» в половине девятого вечера 10 декабря, когда корреспондент «КП» обнаружил, что краны в его квартире способны лишь на утробное урчание. - Вы первый звоните! А у соседей все хорошо? Сходите проверьте - может, только у вас проблема?

Но ни у соседей по лестничной клетке, ни у жильцов в многоэтажке рядом воды не оказалось. Параллельно жалобы стали поступать из Центрального района.

Так что же произошло?

В «РВК-Воронеж» сначала сообщали, что, по их данным, никакой аварии не случилось. Проблему связали с плановым ремонтом оборудования на водоподъемных станциях, который должен был начаться 11 декабря.

Однако через пару часов, когда на аварийные службы уже обрушился шквал аналогичных звонков, водоканал пояснил, что произошел порыв магистрального трубопровода диаметром 1000 мм, который связывает два района города:

- Бригады ищут причину и одновременно осуществляют переключение на резервную линию. Возможно снижение давления в Центральном и Коминтерновском районах. Восстановить режим подачи воды планируется к часу ночи 11 декабря.

Правда, к утру во многих домах ее по-прежнему не было. Или же она шла тонкой струйкой. По словам горожан, в отдельных многоэтажках вода появилась ночью, но к утру снова пропала.

В пресс-службе мэрии добавили, что давления пока недостаточно для верхних этажей жилых домов. Ситуация осложнилась тем, что утечка была в труднодоступном месте - лесистой местности на стыке Воронежа и Рамонского района. Туда выехало руководство городского управления ЖКХ, чтобы координировать действия всех служб.

Но и в течение всего вторника для тысяч горожан в лучшую сторону мало что изменилось. 11-го числа вернуть воду удалось только в Центральный район (за исключением отдельных домов). А вот многие жители Северного продолжали куковать с сухими кранами. В лицее № 8 даже пришлось отменить занятия.

Как видит ситуацию мэрия?

Позиция администрации города звучит так: система водоснабжения работала все время, но со сниженными параметрами, поэтому с отсутствием воды столкнулись жильцы верхних этажей, а в периоды высокого разбора в отдельных домах ее не было и на первых. Уже 11 декабря - после перекрытия задвижек и осушения магистрали - было определено точное место порыва и проведены земляные работы. Мэр поручил к утру следующего дня завершить все подготовительные процессы, обеспечить монтаж и соединение труб и раструбов. Днем рабочие все заваривали, а затем залили стыки свинцом. С пяти часов вечера 12 декабря начали заполнять магистраль. И, наконец-то, к полуночи вода должна была появиться во всех домах.

В большинстве случаев так и произошло. Но не во всех.

- Вообще, что происходит третий день? Я налогоплательщик, исправно плачу коммуналку, взносы на капремонт и сижу третий день без воды. Так никто не позаботился о том, чтобы подвезти людям воду для технических нужд!!! Вообще полное равнодушие и пофигизм! Позавчера сказали, что дадут воду к ночи, утром сказали, что днем, днем - что вечером, в 8 часов, утром третьего дня, воды - нет! Слов нет, одни разочарования в государстве и городе, - такие сообщения поступали от разгневанных горожан.

Мэрия же по итогам ликвидации последствий сообщила, что за все это время на пострадавшей территории только в 22 дома вода не поступала совсем: не хватало давления для заполнения подводящих сетей. И на эти точки, по данным чиновников, ее подвозили цистернами.

фото: пресс-служба мэрии.

Почему не организовали массовый подвоз?

Ситуация с подвозом воды оказалась странной. В администрации города пояснили, что поставлять ее не будут, так как речь не идет об отключении. По факту его не было, можно говорить только о нехватке давления. Вода из системы не пропала, и в одних и тех же домах кто-то ее получал, а кто-то нет.

По сути, менее везучим жильцам верхних этажей советовали крепить узы дружбы и взаимопомощи с соседями снизу. Также в мэрии сообщили, что воду можно набирать в подвалах, куда должны предоставить доступ работники управляющих компаний. Если же телефоны УК молчат или там отказываются открыть двери, советовали обратиться в электронную приемную мэра: reception.voronezh-city.ru

Однако вероятность того, что горожане, у которых вода неожиданно исчезла на ночь глядя, пойдут звонить по квартирам или искать ключи от подвала, невелика. Поэтому одним приходилось бежать в ближайший магазин, чтобы успеть до закрытия, а кому-то ехать к родственникам и знакомым на левый берег, где на тот момент проблем с водоснабжением не было.

Добавим, что в магазинах воду в пятилитровых бутылках размели в первый же день. А очереди в уличные павильоны, где ее можно купить на розлив, растягивались на десятки метров.

Каковы реальные масштабы бедствия?

Оценить, насколько массовыми оказались последствия аварии, можно было только по сообщениям читателей и знакомых. А еще - по многочисленным жалобам в соцсетях. Никакой точной информации о домах и количестве людей, которые остались без воды, ни городская администрация, ни водоканал предоставить не могли. Но очевидным остается, что речь идет о десятках тысяч горожан.

Изначально засуха затронула дома на Лизюкова, Мордасовой, Владимира Невского, Московском проспекте, Беговой, Хользунова, Бульваре Победы.

Вечером 11 декабря в зону обезвоживания попали и шесть улиц Советского района: Героев Сибиряков, Домостроителей, Патриотов, Комарова, Маршака и Юлиса Янониса.

А ближе к ночи об аналогичной проблеме сообщили жители Ленинского. В частности, речь идет о высотке на пересечении улиц 9 Января и Революции 1905 года.

- Пришли с работы, сначала все было нормально. Часов в девять кран открыли - сухо. Послала мужа в магазин за пятилитровыми баклажками - так люди их просто разметали, - рассказала жительница многоэтажки Ольга. - Неужели сразу после аварии и отключения домов в Северном нельзя было предупредить нас о возможных проблемах? Мы бы хоть заранее воды набрали или купили ее без суеты и ажиотажа. Когда теперь она вновь появится? Не знаю, куда обращаться!

Воду в этот и другие дома в итоге вернули. Но прокуратура Воронежа начала проверку в отношении ООО «РВК-Воронеж» из-за нарушения нормативов предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и правил предоставления населению коммунальных услуг.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА:

При таком состоянии сетей аварии неизбежны

- Воронежский водопровод сильно изношен. Ситуацию усугубляет и подключение к нему новостроек, что порождает дополнительные проблемы, - считает Лариса Тулинова, председатель общественного совета по вопросам ЖКХ при главе города. - Например, в квартирах верхних этажей некоторых домов Железнодорожного района воды нет вообще. По этому поводу мы встречались с представителями водоканала, и в качестве единственного решения было предложено поставить повышающие давление насосы. Но это, опять же, нагрузка на бюджет собственников. Есть перебои с водой и в Советском районе - еще со времен СССР они не решены.

По качеству воды претензий от горожан к нам не поступает. В последнее время она стала чистой.

При таком состоянии водопровода аварии на сетях неизбежны. Но в случае возникновения порыва к ликвидации приступают сразу же. Ситуацию берет на контроль мэр. Если собственных сил и средств не хватает, привлекают сторонние организации. По нормативам плановое отключение воды допустимо максимум на четыре часа единовременно и не более чем на восемь часов суммарно в месяц. Но в случае аварии сроки ее ликвидации зависят от масштабов и объективных возможностей оперативного устранения.

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Отключили еще и отопление

В ходе планового обхода теплотрассы на улице Жукова в ночь на 12 декабря коммунальщики обнаружили повреждение трубопровода. И на время ремонта ограничили теплоснабжение части домов по улицам Хользунова, Шишкова, Г. Лизюкова, Московский проспект, пер. Ученический. Получается, что некоторым воронежцам не повезло вдвойне: помимо отсутствия воды еще и батареи стали холодными. Ремонт завершили около девяти утра, но полностью подача тепла восстановилась только к вечеру (подробности)