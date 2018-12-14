2018-12-14T13:34:37+03:00
Общество

«Индекс оливье» в Воронеже: как за год выросли цены на продукты?

Росстат проверил, как подорожали ингредиенты для одного из самых популярных праздничных блюд за 12 месяцев.
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Дороже всего традиционный салат обойдется жителям Чукотки - 517 рублей. А дешевле всего за него заплатят в Кабардино-Балкарии - 248 рублей.Дороже всего традиционный салат обойдется жителям Чукотки - 517 рублей. А дешевле всего за него заплатят в Кабардино-Балкарии - 248 рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Если в чем-то и измерять нашумевшую инфляцию, так это в ценах на продукты перед Новым годом. Официальная статистика действительно зафиксировала и здесь небольшой рост. Возьмем для примера один из обязательных элементов отечественного застолья - салат оливье. В этом году по сравнению с предыдущим его цена в среднем по стране поднялась… на 4%. Что в принципе не так уж и много. А именно такие данные публикует Росстат в своем традиционном исследовании «Индекс оливье».

За основу в расчетах брался классический рецепт: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

Придраться можно лишь к тому, что потребительские цены рассматривались за октябрь, когда все-таки наблюдается не столь большой ажиотаж в охоте на продукты. Так что непосредственно к новому году блюдо все-таки обойдется дороже, поскольку вырастут в цене овощи.

Как бы то ни было, в 2017-м стоимость такого салата в среднем по России составила 311,83 рубля. А в 2018-м за него же придется заплатить 325,3. Оливье, приготовленного за эту сумму, по расчетам экспертов должно хватить на семью из четырех человек.

К слову, ситуация, конечно же, разнится в зависимости от региона. Так, дороже всего традиционный салат обойдется жителям Чукотки - 517 рублей. А дешевле всего за него заплатят в Кабардино-Балкарии - 248 рублей.

А что же в Воронежской области? Мы занимаем в этом импровизированном рейтинге 60-е место. В нашем регионе для приготовления оливье нужно будет купить ингредиентов на 276,6 рубля. То есть за год «салатная» инфляция составила 1,46%. Примечательно, что наши соседи - Липецкая, Тамбовская и Белгородская области - вошли в пятерку субъектов, где это традиционное блюдо стоит дешевле всего.

Подорожали практически все ингредиенты, а сильнее всего морковь - на 14%. Поднялась и стоимость яиц - на 12,5%. Колбаса и лук прибавили 4 - 5%, а майонез и огурцы - 2 - 3%. Удержался на прежнем уровне только картофель.

Второй традиционный салат - селедка под шубой - и вовсе за прошедшие 12 месяцев не изменился в цене. По крайней мере, такие данные приводит Росстат. Удержаться на прошлогоднем уровне удалось за счет снижения стоимости главного ингредиента - сельди. Она потеряла 6%, а вот все остальные ингредиенты прибавили от 2 до 25%.

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